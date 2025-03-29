Российские войска освободили Веселовку в Сумской области

Tекст: Мария Иванова

Нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовой бригад, бригады президента и бригады территориальной обороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Басовки, Беловод, Варачино, Великой Рыбицы, Веселовки, Владимировки, Водолаг, Груновки, Журавки, Запселья, Кияницы, Локни, Могрицы, Новой Сечи, Новониколаевки, Ободов, Садков, Храповщины, Юнаковки и Яблоновка Сумской области.

За минувшие сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены две машины пехоты, бронемашина, артиллерийское орудие, три миномета, шесть пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов, отчитались в Минобороны.

За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 70890 военнослужащих, 402 танка, 329 машин пехоты, 290 бронетранспортеров, 2234 бронемашины, 2569 автомобилей, 590 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили курскую Гоголевку.

А в субботу российские войска освободили Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожской области.