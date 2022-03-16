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16 марта, среда  |  Последнее обновление — 11:11  |  vz.ru
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Насколько серьезны угрозы США о морской блокаде России

У США осталось мало возможностей для экономической атаки на Россию Юрий Смитюк/ТАСС
США раскрыли карты и рассказали, какие еще санкционные удары они могут нанести по России. Это полное торговое эмбарго и блокировка доступа России к международным морским путям. Под этой угрозой могут скрываться разные сценарии. В худшем случае США сделают российскую нефть «токсичной» для всего мира и начнут охотиться за танкерами в международных водах. Продовольственный и энергетический кризис в мире – это еще лучший итог при таком сценарии. Подробности...
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    Насколько серьезны угрозы США о морской блокаде России

    У США осталось мало возможностей для экономической атаки на Россию
    		   16 марта 2022, 11:10
    Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    США раскрыли карты и рассказали, какие еще санкционные удары они могут нанести по России. Это полное торговое эмбарго и блокировка доступа России к международным морским путям. Под этой угрозой могут скрываться разные сценарии. В худшем случае США сделают российскую нефть «токсичной» для всего мира и начнут охотиться за танкерами в международных водах. Продовольственный и энергетический кризис в мире – это еще лучший итог при таком сценарии.

    Следующим экономическим ударом США по России может стать полное торговое эмбарго, куда входит ограничение на экспорт никеля, урана, алюминия и возможностей в сфере криптовалютных операций, заявила корреспондент Си-эн-би-си Кайла Тауш со ссылкой на замминистра финансов США Уолли Адемейо. От покупки российской нефти и нефтепродуктов (с газом и углем для солидности) Вашингтон ранее уже отказался. Еще одна угроза – США попытаются заблокировать доступ России к международным морским путям.

    Товарооборот России и США в 2021 году превышает 20 млрд долларов. В последние годы он вырос за счет того, что США начали активно импортировать российскую нефть и мазут взамен подсанкционной венесуэльской нефти. Из России в США на экспорт идут в основном металлы и сырьевые товары. Из США к нам ввозятся автомобили, летательные аппараты, электроника, фармацевтика.

    «Это незначительная часть от общего баланса в торговле с миром для обеих стран. Значительная часть экспорта из России приходится на топливо и на металлы», – отмечает директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев. 

    От российских нефтепродуктов США уже отказались. Вашингтону сделать это было намного проще, чем Евросоюзу, потому что объемы, закупаемые американскими НПЗ, в разы ниже, чем у европейских трейдеров. Тем более, что под боком у США есть Венесуэла, с которой можно возобновить торговлю нефтью при необходимости, как это всегда и было. У Европы такой «венесуэллы» нет.

    Перекрытие поставок российского ядерного топлива на американские атомные станции еще более болезненный удар для энергетики США. Они не смогут найти альтернативных поставщиков ядерного топлива.

    Не случайно Вашингтон не ввел запрет на это топливо одновременно с эмбарго на поставки нефти из России. Американский бизнес очень просил Белый дом исключить из санкционных списков топливо для АЭС. По добыче урановых руд Россия не является крупнейшим игроком, но она мировой лидер, наряду с США и Францией, по мощностям производства ядерного топлива. В симбиозе с Узбекистаном и Казахстаном Россия является важным поставщиком ядерного топлива. «Урановые руды, которые добываются в Узбекистане и Казахстане, перерабатываются на местных горно-металлургических комбинатах. Получаемый урановый концентрат поставляется в Россию именно для производства собственно ядерного топлива, которое идет на экспорт в США и Западную Европу», – объяснял замруководителя экономического департамента фонда «Институт энергетики и финансов» Сергей Кондратьев.

    Рост цен на нефть, которые подскочили в том числе на фоне эмбарго США против российской нефти, напрямую влияет на стоимость бензина для американских граждан и бизнеса. Это происходит в условиях роста инфляции в США до рекордных за 40 лет уровней. Санкции США против России только усугубляют инфляцию и экономические проблемы в стране.

    «Также чувствительными для США и других стран могут быть ограничения по титану и другим металлам, используемым в авиастроении. От эмбарго пострадают «Боинг» и «Аэрбас». Никель и алюминий используется в автомобилестроении и т. д.», – отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

    Даже знаменитый производитель электромобилей – компания Tesla Илона Маска – приобретал алюминий у «Русала» Олега Дерипаски на миллионы евро, выяснила CNBC. Tesla закупает алюминий у «Русала», чтобы отливать из него детали на своем новом заводе по сборке автомобилей неподалеку от Берлина. Правда, указаний на то, что алюминий «Русала» использовался в производстве в США, нет.

    По его словам, обмен все новыми и новыми ограничениями сделает так, что мировая экономика скатится в жестокую рецессию на много лет вперед. «Закрытие черноморских портов и ограничения по грузоперевозкам в контейнерах, в частности, компанией Мaersk и ряда других – это прямой путь к запуску продуктового кризиса во всем мире, так как Украина и Россия вместе занимают порядка 40% на мировом рынке зерна и 25% на рынке подсолнечного масла», – говорит Деев. Россия уже временно запретила экспорт зерна и сахара из России для стабилизации внутреннего рынка.

    Кроме того, на российский экспорт удобрений приходится 13% мирового производства. Если Запад создаст проблемы для них, то цены на продовольствие во всем мире подскочат еще сильнее из-за стремительного удорожания и дефицита удобрений.

    Попытка США заблокировать доступ России к международным морским путям грозит миру не только продовольственным и энергетическим кризисом и откатом экономик на десятилетия назад. При худшем сценарии блокировка морских путей может довести США и Россию до настоящей третьей мировой войны.

    В мягком варианте США будут пытаться вводить экономические ограничения, которые заставят международные морские компании отказаться заходить в российские порты и вывозить российские товары для экспорта. Основной экспортный товар – это нефть, который Европа и Китай получают не только по трубопроводам («Дружба» и ВСТО), но и морским путем.

    «Например, США могут запретить страхование судов и танкеров, если они контактируют с российскими портами или с российской нефтью. Они могут использовать в своих целях международные институты мореплавания. США могут пригрозить арестом танкеров, которые имели дело с токсичным российским портом, нефтью или другим российским товаром. Собственных танкеров для перевозки нефти у нас не так много, как правило, наши компании фрактуют (нанимают) танкеры для транспортировки нефти. Также США могут пригрозить вторичными санкциями компаниям, которые предоставляют услуги в портах, за обслуживание российских танкеров или судов с российскими товарами», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    В случае с судном-трубоукладчиком «Академик Черский», который помогал достраивать «Северный поток – 2», США также вводили санкции против страхования. Но тогда ЕС было достаточно страховки от российских компаний. Но на этот раз такая лазейка может не сработать: страховки судов от российской компании могут не признать.

    Такой удар может затронуть всех. Это будет означать, что США оставят без российской нефти и Евросоюз, и Китай, и других покупателей. Россия – второй крупнейший экспортер нефти после Саудовской Аравии. 

    «Остановка морских поставок российской нефти заставит Россию в ответ остановить поставку любой нефти в сторону Европы, в том числе и по трубопроводу «Дружба». Это может развязать очень быстрый обмен все новыми и новыми ударами»,

    – не исключает Юшков. В конце концов в ход может пойти самый последний экономический козырь со стороны России – это эмбарго на поставки газа в Европу.

    «Если Россия сочтет, что санкционные удары Запада убивают нашу экономику, то Москва нанесет аналогичный фатальный удар по европейской экономике – перекроет поставки газа в Европу», – считает Юшков.

    Чем это закончится? Россия останется без долларовых доходов, лишится импорта, уйдет в жесткий экономический кризис. Но у нее будет бензин для транспорта, в том числе сельскохозяйственного, топливо для обогрева жилища, свет и газ для приготовления еды. В Европе же транспорт остановится, греться и готовить еду придется на дровах и угле (хотя поставки угля из России вряд ли сохранятся).

    Большой вопрос – согласится ли Китай лишиться российской нефти из-за санкций США и подставить свою экономику под удар? Ведь РФ – второй поставщик нефти для Пекина.

    Если заявление США о блокировке доступа России к международным морским путям дойдет до того, что американские корабли начнут арестовывать танкеры с российской нефтью в международных водах или в морских проливах, например, в Суэцком канале, то это будет на грани объявления войны России.

    Одно дело, если судно с российской нефтью зайдет в американский порт, или в канадский, или британский (они могут поддержать заокеанские санкции). Другое дело, когда американский корабль нападает посреди моря на танкер с российской нефтью, идущий, например, из России в Китай. Обычно так нападают только пираты из Сомали.

    «Пираты нападают на все подряд, а когда кораблю выдают разрешение на нападение на неприятельское торговое судно – это называется каперство. Этот вариант находится на грани с объявлением США реальной войны России. В этом случае придется формировать караваны с нашей нефтью и сопровождать их военными кораблями»,

    – говорит собеседник.

    США имеют опыт каперства. «Несколько лет назад статистика США показала импорт нефти из Ирана, хотя это было запрещено. Оказалось, что американцы поймали в международных водах два танкера с санкционной иранской нефтью. Они арестовали эти танкеры, а нефть продали на аукционе на внутреннем рынке США», – рассказывает Юшков.


     
     
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