Какой курс рубля комфортен российской экономике

Курс рубля символично укрепился до тех уровней, которые были до начала спецоперации на Украине. Причем сделал это даже после объявления новых санкций США. Почему валюта России ведет себя таким необычным образом и продолжит ли она укрепление до 50-60 рублей за доллар?

Российский рубль резко укрепился на торгах в четверг до уровней, которые в последний раз наблюдались до того, как Россия начала спецоперацию на Украине. Так, рубль вырос почти на 6%, до 75,3 по отношению к доллару после кратковременного касания 74,3 – это самый высокий уровень с 11 февраля. К концу торгов доллар упал до 75,75 рубля, евро – до 81,45 рубля.

Необычность ситуации в том, что такое символическое укрепление рубля до уровней, которые были до начала спецоперации на Украине, произошло на следующий день после введения очередных жестких санкций США, в частности, против Сбербанка и Альфа-банка. Раньше санкции вели к логичному падению курса российской валюты. Почему же сейчас все по-другому?

«Надо понимать, что устоявшаяся за много лет система ценообразования на российском биржевом валютном рынке в настоящее время нарушена и полностью перекроена. ЦБ РФ и правительство предприняли целый ряд мер, направленных на стабилизацию курса рубля, и эти меры принесли необходимый результат», – говорит старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос.

В частности, введение заградительной комиссии на покупку долларов и евро на бирже в размере 12% сделало бессмысленными спекулятивные покупки на короткий и средний срок. Иностранные инвесторы все еще не могут продать рублевые активы, купить валюту и вывести капитал из страны. Также остановлена покупка валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Экспортеры обязаны 80% валютной выручки продавать на внутреннем рынке. Физическим лицам также стало сложнее выводить из страны валюту.

«В условиях ограничений на движение капитала и требований о продаже 80% выручки экспортерами, играть против рубля некому. Раньше рубль снижался преимущественно за счет волатильного поведения нерезидентов на внутренних площадках, к которым подключались локальные игроки, а сейчас иностранцам недоступны операции на российском рынке»,

– объясняет начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Кроме того, резко сократился импорт. «Импорт товаров на 220-280 млрд долларов частично попал под запрет или приостановлен, массовый выездной туризм в Европу, по сути, прекращен, а это еще 10-20 млрд долларов, дивиденды из страны вывести нельзя – это около 150-160 млрд в год. В совокупности все это многократно снизило спрос на валюту на внутреннем рынке», – говорит Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

Меры ЦБ и правительства «убрали» с рынка спрос на валюту. Ее практически никто не может или не хочет покупать, потому что не за чем. Нельзя заработать на спекуляциях, нельзя купить импорт, нельзя вывезти за рубеж и т. д. На что же ориентируется курс валюты сейчас, когда ЦБ устранился? Он, по сути, отражает баланс спроса и предложения со стороны покупателей и продавцов, импортеров и экспортеров. А с начала спецоперации образовался явный перебой с импортом товаров.

«В отличие от импорта, объемы экспорта из России остаются значительными, поэтому крупнейшие компании продолжат определять стоимость рубля. На рынок в месяц поступает порядка 30 млрд долларов валюты от экспортеров, что составляет более 65% от объема торгов в паре доллар/евро на Мосбирже», – отмечает Евстифеев.

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Впрочем, эти фундаментальные факторы не объясняют необычное укрепление рубля именно 7 апреля, сразу после введения санкций США против Сбербанка и Альфа-банка. На рынке звучат предположения, что Сбербанк и Альфа-банк начали спешно распродавать валютные активы (чтобы они не пострадали из-за санкций), тем самым они обеспечили дополнительный спрос на рубли, что поддержало курс российской валюты в четверг. «Сложно судить о том, какие именно организации продают иностранную валюту на рынке», – говорит Манжос. Однако укрепление рубля в четверг может быть связано именно с массированным сбросом валюты. «Продажи доллара по курсу выше 80 рублей, которые были куплены до начала мартовских событий, все еще были рентабельными. При этом большое количество долларов было куплено на бирже загодя, по курсу более низкому, чем сейчас», – говорит Манжос.

Что же дальше будет с рублем? Если избыток предложения валюты на рынке задержится, импорт не оживет, а ограничения для капитала не отменят, то рубль может и дальше продолжить укрепление, говорит Потавин. Такими темпами рубль может вполне укрепиться до 70, а то и до 50-60 рублей за доллар. «В бюджет 2022 года заложена рублевая цена барреля нефти в размере 3,2 тыс. рублей, но в марте она была втрое выше – почти 10 тыс. рублей за баррель, даже несмотря на проблемы с продажей нефти из-за санкций и логистики. Это значит, что краткосрочно рубль может позволить себе укрепляться и до 50-60 рублей за доллар», – говорит Евстифеев.

Однако эксперты сомневаются, что ЦБ РФ позволит рублю так сильно укрепиться. Он, скорее всего, начнет действовать в сторону ослабления курса. А именно: отменять введенные ограничения на покупку валюты и вывоз капитала, и даже может решиться на снижение ключевой ставки.

Почему крепкий рубль опасен? Для населения укрепление рубля всегда благоприятно, но крепкая и дорогая нацвалюта – это не всегда благо для экспортеров, так как это делает их продукцию дороже в долларовом выражении, и они недополучают выручку и прибыль, отмечают аналитики «Фридом Финанс».

Но главное, что крепкий рубль невыгоден российскому бюджету, который может недополучить доходы, а они сейчас нужны как никогда для поддержки населения и пострадавших компаний из-за санкций. Дефицитный бюджет потребует дополнительного печатания рублей, а это разгонит и так высокую инфляцию еще сильнее.

«Поэтому на какое-то непродолжительное время курс рубля, действительно, может укрепиться, хотя бы чтобы снять психологический дискомфорт простых граждан и сдержать рост инфляции.

Но мы не ждем снижения курса рубля к доллару ощутимо ниже отметки 80», – говорит Потавин. В ближайший месяц он ждет от ЦБ РФ ослабления введенных ограничений по движению капитала. Это поднимет спрос на доллары с евро и опустит курс рубля до более комфортных значений для бюджета и правительства.

Какой курс рубля ЦБ и Минфин будут считать комфортным для бюджета, сложно сказать однозначно. Евстифеев считает, что в среднесрочной перспективе целесообразно удерживать курс выше 70 рублей за доллар. Потавин говорит об отметке не ниже 80 рублей за доллар.

«Комфортными уровнями как для производителей, так и для бюджета будет диапазон 80-90 рублей за доллар и 90-100 рублей за евро.

Но пока мнения относительно сокращения российского ВВП сильно отличаются – сокращение экономики может быть в рамках 7%, а может достичь 20%, как прогнозирует Goldman Sachs, например. Пока точных оценок нет и их сложно прогнозировать», – говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Манжос предполагает, что ЦБ РФ все же задал некий косвенный ориентир касательно желаемого и предполагаемого курса доллара США до середины текущего года. «Регулятор будет приобретать на внутреннем рынке физическое золото по цене 5000 рублей за грамм. В пересчете на относительно устойчивую долларовую стоимость золота (1930 долларов за унцию или 31,3 грамма) это означает, что предполагаемый курс доллара США должен приблизиться к уровню 80 рублей. Если биржевой курс доллара будет существенно выше, поставщикам будет невыгодно продавать золото Центробанку», – заключает Виталий Манжос.