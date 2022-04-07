Какой курс рубля комфортен российской экономике

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7 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 22:38  |  vz.ru
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Россия готовится летать только на отечественных самолетах

Россия запускает в производство замену «Боингам» и «Аэрбасам» Александр Юрьев/ТАСС
Россия назвала самолеты, на которых россияне будут летать после того, как ресурс иностранных «Боингов» и «Аэрбасов» будет исчерпан. Кроме «Сухого Суперджет-100» это будут дальнемагистральные Ту-214 и Ил-96. Почему выбраны именно эти самолеты, сможет ли Россия их производить, и почему до сих пор они были неинтересны российским авиакомпаниям? Подробности...
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Калининград от блокады защищает ядерный кулак России

Москва пригрозила при необходимости «вскрыть блокаду» Калининграда советскими методами Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Украина требует от Польши и стран Балтии полностью закрыть границу с Россией. Если они сделают это, то Калининградская область окажется в сухопутной блокаде. В Вильнюсе и Риге уже всерьез высказались о возможности перекрытия границ. Какие меры в данном случае предпримет Москва, чтобы снять блокаду НАТО со своего региона?  Подробности...
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Как большевики отдали Украине исконно русские земли

Сегодняшние конфликты на Украине во многом заложены лично Лениным REUTERS/Maxim Zmeyev
Происходящее сегодня на Украине было спровоцировано более ста лет назад – по крайней мере, именно такой вывод можно сделать из изучения русской истории и документов, составленных еще большевиками. Гигантские территории, населенные русскими, в том числе промышленный Донбасс, личным решением Ленина были отданы Украине. Как и почему это произошло? Подробности...
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Сторонникам России в Прибалтике готовят особый вид наказания

Протесты русских жителей Латвии могут привести даже к лишению гражданства REUTERS/Ints Kalnins
«За пост в соцсети можно будет лишиться гражданства». Нет, это вовсе не очередные обвинения Запада в адрес России – именно так эксперты воспринимают планы, которые прямо сейчас реализуются в Латвии. Наказывать таким образом планируется за поддержку спецоперации на Украине, и коснется это не только десятков тысяч русского населения, но и, скорее всего, знаменитого российского миллиардера. Подробности...
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Почему вертолеты ВСУ атаковали Белгород

Пожар на нефтебазе в Белгороде возник в результате удара вертолетов ВСУ Антон Вергун/ТАСС
Пока Россия перегруппировывает свои войска на северо-востоке Украины, ВСУ нанесли авиаудар по нефтебазе в российском Белгороде. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети. Почему вертолетам ВСУ удается наносить удары на территории России, с какой целью они проводятся и как можно исключить новых авиационных вторжений? Подробности...
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Можно ли было предотвратить российскую спецоперацию

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Уже ничего не вернешь – нужно строить новые взаимоотношения. Садиться за стол и писать новые правила – всем вместе, Западу и России. Но готов ли на это Запад? Пока – вряд ли. После российской операции – однозначно будет готов. Подробности...
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Штрафы оказались рутиной для бигтеха

Александр Малькевич
Александр Малькевич, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций
Цифровые корпорации говорят на языке силы, и у нас сейчас есть все законные основания применить жесткие меры, чтобы защитить российских пользователей и российские интересы. Подробности...

Украинство – сплав нацизма и манипуляции

Олег Рой
Олег Рой, писатель
Сегодня Россия сражается не с Украиной или украинцами, а с идеологией «украинства». Что такое украинство? Это идея того, что в центре Европы существует народ, имеющий особые права. Этому народу все должны. Подробности...
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Зеленский разозлил греков

«Самый опасный человек в мире»

Как жить без Жириновского

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Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Какой курс рубля комфортен российской экономике

    Российская валюта крепнет на фоне западных санкций
    		   7 апреля 2022, 21:30
    Фото: YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Курс рубля символично укрепился до тех уровней, которые были до начала спецоперации на Украине. Причем сделал это даже после объявления новых санкций США. Почему валюта России ведет себя таким необычным образом и продолжит ли она укрепление до 50-60 рублей за доллар?

    Российский рубль резко укрепился на торгах в четверг до уровней, которые в последний раз наблюдались до того, как Россия начала спецоперацию на Украине. Так, рубль вырос почти на 6%, до 75,3 по отношению к доллару после кратковременного касания 74,3 – это самый высокий уровень с 11 февраля. К концу торгов доллар упал до 75,75 рубля, евро – до 81,45 рубля.

    Необычность ситуации в том, что такое символическое укрепление рубля до уровней, которые были до начала спецоперации на Украине, произошло на следующий день после введения очередных жестких санкций США, в частности, против Сбербанка и Альфа-банка. Раньше санкции вели к логичному падению курса российской валюты. Почему же сейчас все по-другому?

    «Надо понимать, что устоявшаяся за много лет система ценообразования на российском биржевом валютном рынке в настоящее время нарушена и полностью перекроена. ЦБ РФ и правительство предприняли целый ряд мер, направленных на стабилизацию курса рубля, и эти меры принесли необходимый результат», – говорит старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос.

    В частности, введение заградительной комиссии на покупку долларов и евро на бирже в размере 12% сделало бессмысленными спекулятивные покупки на короткий и средний срок. Иностранные инвесторы все еще не могут продать рублевые активы, купить валюту и вывести капитал из страны. Также остановлена покупка валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Экспортеры обязаны 80% валютной выручки продавать на внутреннем рынке. Физическим лицам также стало сложнее выводить из страны валюту.

    «В условиях ограничений на движение капитала и требований о продаже 80% выручки экспортерами, играть против рубля некому. Раньше рубль снижался преимущественно за счет волатильного поведения нерезидентов на внутренних площадках, к которым подключались локальные игроки, а сейчас иностранцам недоступны операции на российском рынке»,

    – объясняет начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

    Кроме того, резко сократился импорт. «Импорт товаров на 220-280 млрд долларов частично попал под запрет или приостановлен, массовый выездной туризм в Европу, по сути, прекращен, а это еще 10-20 млрд долларов, дивиденды из страны вывести нельзя – это около 150-160 млрд в год. В совокупности все это многократно снизило спрос на валюту на внутреннем рынке», – говорит Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

    Меры ЦБ и правительства «убрали» с рынка спрос на валюту. Ее практически никто не может или не хочет покупать, потому что не за чем. Нельзя заработать на спекуляциях, нельзя купить импорт, нельзя вывезти за рубеж и т. д. На что же ориентируется курс валюты сейчас, когда ЦБ устранился? Он, по сути, отражает баланс спроса и предложения со стороны покупателей и продавцов, импортеров и экспортеров. А с начала спецоперации образовался явный перебой с импортом товаров.

    «В отличие от импорта, объемы экспорта из России остаются значительными, поэтому крупнейшие компании продолжат определять стоимость рубля. На рынок в месяц поступает порядка 30 млрд долларов валюты от экспортеров, что составляет более 65% от объема торгов в паре доллар/евро на Мосбирже», – отмечает Евстифеев.

    Впрочем, эти фундаментальные факторы не объясняют необычное укрепление рубля именно 7 апреля, сразу после введения санкций США против Сбербанка и Альфа-банка. На рынке звучат предположения, что Сбербанк и Альфа-банк начали спешно распродавать валютные активы (чтобы они не пострадали из-за санкций), тем самым они обеспечили дополнительный спрос на рубли, что поддержало курс российской валюты в четверг. «Сложно судить о том, какие именно организации продают иностранную валюту на рынке», – говорит Манжос. Однако укрепление рубля в четверг может быть связано именно с массированным сбросом валюты. «Продажи доллара по курсу выше 80 рублей, которые были куплены до начала мартовских событий, все еще были рентабельными. При этом большое количество долларов было куплено на бирже загодя, по курсу более низкому, чем сейчас», – говорит Манжос.

    Что же дальше будет с рублем? Если избыток предложения валюты на рынке задержится, импорт не оживет, а ограничения для капитала не отменят, то рубль может и дальше продолжить укрепление, говорит Потавин. Такими темпами рубль может вполне укрепиться до 70, а то и до 50-60 рублей за доллар. «В бюджет 2022 года заложена рублевая цена барреля нефти в размере 3,2 тыс. рублей, но в марте она была втрое выше – почти 10 тыс. рублей за баррель, даже несмотря на проблемы с продажей нефти из-за санкций и логистики. Это значит, что краткосрочно рубль может позволить себе укрепляться и до 50-60 рублей за доллар», – говорит Евстифеев.

    Однако эксперты сомневаются, что ЦБ РФ позволит рублю так сильно укрепиться. Он, скорее всего, начнет действовать в сторону ослабления курса. А именно: отменять введенные ограничения на покупку валюты и вывоз капитала, и даже может решиться на снижение ключевой ставки.

    Почему крепкий рубль опасен? Для населения укрепление рубля всегда благоприятно, но крепкая и дорогая нацвалюта – это не всегда благо для экспортеров, так как это делает их продукцию дороже в долларовом выражении, и они недополучают выручку и прибыль, отмечают аналитики «Фридом Финанс».

    Но главное, что крепкий рубль невыгоден российскому бюджету, который может недополучить доходы, а они сейчас нужны как никогда для поддержки населения и пострадавших компаний из-за санкций. Дефицитный бюджет потребует дополнительного печатания рублей, а это разгонит и так высокую инфляцию еще сильнее.

    «Поэтому на какое-то непродолжительное время курс рубля, действительно, может укрепиться, хотя бы чтобы снять психологический дискомфорт простых граждан и сдержать рост инфляции.

    Но мы не ждем снижения курса рубля к доллару ощутимо ниже отметки 80», – говорит Потавин. В ближайший месяц он ждет от ЦБ РФ ослабления введенных ограничений по движению капитала. Это поднимет спрос на доллары с евро и опустит курс рубля до более комфортных значений для бюджета и правительства.

    Какой курс рубля ЦБ и Минфин будут считать комфортным для бюджета, сложно сказать однозначно. Евстифеев считает, что в среднесрочной перспективе целесообразно удерживать курс выше 70 рублей за доллар. Потавин говорит об отметке не ниже 80 рублей за доллар.

    «Комфортными уровнями как для производителей, так и для бюджета будет диапазон 80-90 рублей за доллар и 90-100 рублей за евро.

    Но пока мнения относительно сокращения российского ВВП сильно отличаются – сокращение экономики может быть в рамках 7%, а может достичь 20%, как прогнозирует Goldman Sachs, например. Пока точных оценок нет и их сложно прогнозировать», – говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

    Манжос предполагает, что ЦБ РФ все же задал некий косвенный ориентир касательно желаемого и предполагаемого курса доллара США до середины текущего года. «Регулятор будет приобретать на внутреннем рынке физическое золото по цене 5000 рублей за грамм. В пересчете на относительно устойчивую долларовую стоимость золота (1930 долларов за унцию или 31,3 грамма) это означает, что предполагаемый курс доллара США должен приблизиться к уровню 80 рублей. Если биржевой курс доллара будет существенно выше, поставщикам будет невыгодно продавать золото Центробанку», – заключает Виталий Манжос.


     
     
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