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31 марта, четверг  |  Последнее обновление — 11:25  |  vz.ru
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В чем секрет чудесного укрепления рубля

Рубль может вернуться к 75-80 за доллар Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Российский рубль за последний месяц с небольшим пережил небывалые колебания. Сначала он достиг 120 рублей за доллар, а потом вернулся почти к изначальной позиции в 83 рубля. За этим экономическим чудом стоит тонкое и четкое управление финансовой системой, по которой Запад нанес беспрецедентный удар. Но что будет с рублем дальше? Подробности...
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Южная Осетия начинает парад присоединений к России

Южная Осетия почувствует себя в полной безопасности только тогда, когда станет частью России REUTERS/Sergei Karpukhin
Южная Осетия должна войти в состав России. С таким заявлением выступил глава республики Анатолий Бибилов. В российском парламенте инициативу поддержали. Но для соблюдения юридических норм республика должна провести референдум. Когда у России может появиться новый регион или даже несколько? Идею аналогичных референдумов обсуждают в руководстве ДНР и ЛНР. Подробности...
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Спецоперация на Украине рождает новую российскую гвардию

Командир 155-й отдельной бригады морской пехоты Александр Бернгард теперь не только Герой Российской Федерации, но и гвардии полковник Владимир Пасякин/военжур.рф
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите Отечества». Это слова из указа президента России, в котором сразу двум частям российских Вооруженных сил присвоены звания гвардейских. Речь идет о подразделениях, уже сыгравших важнейшую роль в проведении спецоперации на Украине. Подробности...
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Запрет православия на Украине поможет спецоперации

Власть, объявившая церкви войну на уничтожение, есть власть бесовская Артем Геодакян/ТАСС
Украинская власть готова покуситься на святое – на каноническую Украинскую церковь Московского патриархата, главный оплот православных верующих страны. Речь идет о том, чтобы ее деятельность – запретить, а имущество – отнять, включая храмы и монастыри с тысячелетней историей. Однако последствия этого украинской власти вряд ли понравятся. Подробности...
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Украина отметила прогресс на переговорах в Стамбуле ракетным ударом по Донецку

В девятиэтажку Донецка попала ракета из РСЗО «Ураган» Михаил Терещенко/ТАСС
На следующий день после переговоров в Стамбуле украинская армия продолжила наносить удары по территориям ЛНР и ДНР. Вновь пострадали жилые кварталы Донецка и Горловки. При этом официальный Киев заявил о готовности подписать мирный договор лишь после отвода войск ВС РФ на позиции по состоянию на 23 февраля. Как в Донбассе реагируют на переговоры в Стамбуле и каким видят решение проблемы бомбежек ВСУ? Подробности...
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Какая культурка, такая и эмиграция

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Война до последнего украинца – это взгляд, навязываемый Западом

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Павел Данилин, политолог
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    Отключит ли Россия газ, если Европа откажется платить за него рублями?

    В чем секрет чудесного укрепления рубля

    Рубль может вернуться к 75-80 за доллар
    		   31 марта 2022, 11:00
    Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Российский рубль за последний месяц с небольшим пережил небывалые колебания. Сначала он достиг 120 рублей за доллар, а потом вернулся почти к изначальной позиции в 83 рубля. За этим экономическим чудом стоит тонкое и четкое управление финансовой системой, по которой Запад нанес беспрецедентный удар. Но что будет с рублем дальше?

    После начала российской спецоперации на Украине и введения санкций против России доллар поднимался до 120 рублей, а евро – до 127 рублей. Был достигнут новый исторический минимум российской валюты.

    Курс рубля упал в конце февраля 2022 года на 30%, но назвать это самым большим падением рубля за историю новейшей России нельзя. В 1992 году введение свободного курса привело к падению рубля в 223 раза: с 56 копеек до 125 рублей. Во время «черного вторника» 1994 года (11 октября) курс рубля к доллару упал на 38,5% с 2833 рублей до 3926 рублей. А во время дефолта 1998 года рубль обесценился к доллару в 3,2 раза: доллар вырос с 6,5 рубля до 20,83 рубля за неделю, напоминает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

    На этот раз рубль сумел за довольно короткий период сильно окрепнуть. Еще на прошлой неделе он начал быстро расти и ко вторнику 29 марта укрепился до почти 83 рублей за доллар и до 92,1 за евро. Это произошло впервые с 25 февраля.

    Как российской валюте удалось в столь сложной ситуации неопределенности и беспрецедентного геополитического давления не просто укрепиться после исторического пика, но и почти вернуться к курсу до начала спецоперации на Украине?

    Сначала на рубль подействовали вводимые Россией меры по защите пострадавшего финансового рынка. Они приостановили падение курса рубля и помогли ему немного укрепиться. В частности, была повышена ставка ЦБ, введен запрет на продажу наличных долларов населению и ограничения по снятию валютных депозитов. Также экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки, а для физлиц ЦБ ввел комиссию в 30% на конверсионные операции на Мосбирже. При этом импорт в страну сократился. ЦБ запрещает нерезидентам закрывать рублевые позиции и выводить средства за рубеж, а это может быть несколько триллионов рублей. Все это логично привело к снижению спроса на валюту на бирже.

    А вот серьезный рост спроса на рубли обеспечил ответный контрудар России. Кремль поставил ЕС и другим недружественным странам ультиматум, что готов будет продавать газ только за рубли, потому что продавать за доллар и евро стало бессмысленно. Смысл вернется только, если Запад отменит санкции против России, о чем речи не идет. Это равносильно тому, как если бы всю валютную выручку от поставок газа экспортерам в обязательном порядке надо было переводить в рубли.

    По оценкам консалтинговой компании ICIS, в период с начала спецоперации по 15 марта Газпром зарабатывал от продажи газа около 340 млн долларов в день. В январе его заработок составил 9,5 млрд долларов. Перевод таких сумм в рубли и вливание в российский рынок – это серьезнейший фактор укрепления.

    Только теперь забота о российском рубле возложена не на российские, а на иностранные компании, которые закупают газ в России. «Эта мера поддержит рубль не на 80% от валютной выручки экспортеров, на все 100% от продажи газа в ЕС, которая составляет около третьей части всего экспорта газа Газпромом в дальнее зарубежье. Кроме того, требование властей к экспортерам о продаже 80% валютной выручки является антикризисной мерой и может быть отменено при нормализации обстановки на валютном рынке. А расчеты внешних потребителей газа в рублях обеспечивают российской валюте более долгосрочную поддержку и осязаемое фундаментальное обеспечение», – говорит начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

    Когда схема расчетов в рублях заработает в газовой сфере, то перейти на расчеты в рублях по всем другим экспортным товарам России, а это нефть, зерно, металлы – станет уже делом техники. Это событие тянет на революцию в мировой торговле, где правит доллар. Успешный пример России могут захотеть повторить и другие страны, в частности, азиатские.

    Сейчас этот стратегический контрудар действует точечно. Рубль не сразу пошел быстро в рост из-за того, что его начали скупать на рынке. Впрочем, у европейских покупателей рубля пока нет, говорит Деев. Активничают в основном российские экспортеры. Поддержку рублю оказал конец марта.

    «Налоговый период в марте один из самых масштабных. Из-за особенностей уплаты налога на прибыль его размер по основным налогам составил почти 3,5 трлн рублей в марте против 2,2 трлн рублей в феврале. Вероятно, экспортеры придерживали валюту до последнего дня платежей, рассчитывая на возможное ослабление рубля, а когда этого не произошло, начали активно продавать экспортную выручку»,

    – считает Евстифеев. Импортеры при этом не очень активны, поэтому предложение валюты существенно превышает спрос, что также приводит к укреплению курса.

    Во вторник рубль поддержала геополитика: по итогам турецких переговоров России и Украины был сделан первый шаг к мирному соглашению. В среду, 30 марта, курс рубля продолжил укрепляться, но недолго. Он зафиксировался в районе 84 рублей за доллар и 94 рублей за евро. Что это – предел возможного укрепления рубля?

    Можно рассмотреть два варианта развития событий. Но даже при сценарии, когда Россия и Украина достигают мирного соглашения и закрепляют гарантии безопасности при участии Запада, вернуться к 75–80 рублям, как раньше, будет сложно. «Укрепление к 80 рублям за доллар возможно, но более низкий курс доллара может сформировать риски для наполнения бюджета России. Поэтому при уходе курса доллара в диапазон 75–80 рублей, вероятно, могут последовать словесные интервенции властей, а далее и отмена поддерживающих рубль мер», – говорит Евстифеев.

    «В моменте мы можем увидеть доллар и ниже 80 рублей в качестве реакции на улучшение геополитической обстановки. Но на более длительном периоде вероятней возвращение пары рубль – доллар выше 90 рублей», – считает Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

    Мирное соглашение обеспечит рублю стабильность. «Рубль может стабилизоваться и закрепиться в диапазоне 80–90 рублей за доллар, учитывая новую премию за риск, даже если снимут самые «жесткие» санкции, в частности, «разморозят» резервы ЦБ и банков и снимут ограничения на платежи Euroclear. Средней «жесткости» санкции останутся – и доверие нерезидентов уже не вернуть. Также не ясна судьба «жестких» санкций, так как основное условие их снятия – гарантии того, что Россия не пойдет на военную спецоперацию 2.0», – отмечает главный инвестиционный стратег ITI Сapital Искандер Луцко.

    Если произойдет новая эскалация конфликта на Украине, то рубль начнет слабеть уже в начале апреля, как только российские экспортеры перестанут продавать валюту. Курс рубля может вернуться к 90–100 за доллар, а некоторые эксперты ждут и большего ослабления.

    Деев отмечает, что прогнозировать курс сложно, так как сейчас любые позитивные моменты в геополитике могут привести к укреплению нашей валюты, а любой негатив, например, очередные санкции Запада, – окажут давление. Но, по его мнению, выше 100 рублей ни доллар, ни евро в ближайшее время не вырастут.

    Учитывая, что на биржу не допускаются нерезиденты, а многие активы были переведены в рубли, то ситуация может привести к образованию второго курса валют или черного рынка, а ЦБ РФ вообще может зафиксировать рубль, не исключает аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов, хотя добавляет, что вероятность этого пока невысока. По его оценке, рубль скоро снова упадет и будет торговаться выше 100 за доллар и 120 за евро. «Когда экономика страны начнет восстановление после конфликта на Украине и откроются рынки капитала, а ограничения снимут, рубль может провалиться и значительно ниже», – считает эксперт.

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