Насколько серьезны угрозы США о морской блокаде России Санкции против России напугали даже союзников США 17 марта 2022, 11:56

Фото: Christian Ohde/face to face/Global Look Pess

Текст: Ольга Самофалова

Крупнейший экспортер нефти и давний партнер США – Саудовская Аравия – делает серьезный реверанс в сторону Китая. Саудиты готовы отказаться от доллара в пользу юаня при продаже нефти. Это говорит о серьезном подрыве доверия к американскому доллару. Мир испугался беспрецедентного по масштабу шага США – заморозки суверенных резервов России. Ведь следующим может оказаться кто угодно. Когда ждать заката гегемонии американской валюты? Крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия ведет активные переговоры с Китаем о продаже части своей нефти в юанях, сообщил Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Это четкий сигнал для США, который свидетельствует о том, что Саудовская Аравия готова переключиться на Китай. Подобное событие может подорвать доминирующие позиции доллара на глобальном рынке нефти, пишет WSJ. Подавляющее большинство (80%) мировых продаж нефти осуществляется в долларах. Саудиты в этом плане не исключение. Они торговали нефтью в обмен на доллары еще с 1974 года, когда была заключена сделка с администрацией Никсона в обмен на гарантии безопасности королевства. Однако с тех пор много воды утекло. Саудовская Аравия до последнего осталась предана американскому доллару, хотя в мире шла тенденция дедолларизации. Процесс шел, конечно, медленно. Что же подтолкнуло саудитов вплотную заняться серьезным шагом по уходу от доллара к юаню? На отдаление от Вашингтона у саудитов есть политические причины. Во-первых, США не поддержали Саудовскую Аравию в Йемене. Во-вторых, Вашингтон готовит новую сделку с Ираном по поводу ядерной программы, в результате которой иранскую нефть выведут из-под санкций. Эр-Рияд также был шокирован поспешным выводом войск США из Афганистана в прошлом году. Однако последней каплей стали экономические действия США в отношении России, которые напугали даже их союзников. «Саудовская Аравия поняла, что доверять доллару так, как это можно было еще месяц назад, больше нельзя. Это важный знак обозначения тенденции роста недоверия к доллару и к долларовой финансовой инфраструктуре, недоверия к американским властям, которые стали излишне махать санкционной саблей. Доллар был удобен, потому что все думали: доллар в банке – это надежно. Но когда выясняется, что США могут заморозить долларовые активы, причем не только Ирана – страны второго эшелона по мировым масштабам, но и России, то это значит, что они могут заморозить активы и Китая, и Индии, и Саудовской Аравии», – говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Найти повод для санкций, тем более в отношении далеко не самой демократичной Саудовской Аравии, понятно, будет при желании несложно. Это на самом деле не первый звонок от Саудовской Аравии для США. В начала марта вышло интервью саудовского кронпринца Мухаммада бин Салмана американскому журналу The Atlantic. Саудовский принц прямо заявил о том, что страна может как увеличить, так и уменьшить инвестиции в США. По его словам, инвестиции королевства в американскую экономику достигают 800 млрд долларов. Активизация переговоров с Китаем по переводу продажи нефти с доллара в юани имеет тот же посыл. Саудовская Аравия ничего этого еще не сделала, но предупредила США, что она может сократить инвестиции в США и отказаться от использования доллара при нефтяных расчетах. Теперь дело за Вашингтоном. Эр-Рияд, вероятно, пытается остановить санкционный меч США, который начал бить по всем без разбора. Вашингтон давит на Европу с эмбарго против нефти и газа из России, но ЕС не готов принести себя в жертву ради амбиций Вашингтона. Но в США стали говорить о готовности заблокировать России международные морские пути. Это может означать, что американцы готовы сами лишить мир российской нефти и других товаров, в том числе Европу и Китай. В самом худшем сценарии речь идет о нападении американских кораблей на российские танкеры с нефтью. Такие действия могут спровоцировать третью мировую войну (ровно так же, как появление над Украиной натовских самолетов). Впрочем, даже если третьей мировой удастся избежать, Саудовская Аравия вряд ли будет рада энергетическому и продовольственному кризису, который могут спровоцировать дальнейшие действия США по ограничению поставок российской нефти и товаров. «Саудовская Аравия не в восторге от применения санкций против России, потому что понимает, что сейчас санкции принимаются против их нефтяного конкурента, а завтра могут применяться против самой Саудовской Аравии. Сейчас в Белом доме правит элита, которая считает, что Саудовская Аравия должна быть с США в одном ближневосточном альянсе. Но завтра вверх могут взять саудовские скептики, которые имеют противоположное мнение», – говорит Митрахович. «Саудовский принц прямо говорит, что ему все равно, правильно или неправильно понимает его Байден. Королевство теперь явно не считает, что нужно так сильно дружить со Штатами, как раньше, и лучше диверсифицировать партнеров и экономику», – добавляет эксперт. Саудовская Аравия экспортирует около 6,2 млн баррелей в день, Китай покупает более 25% от этого объема. Впрочем, даже если Саудовская Аравия переведет продажу всей своей нефти в юани (пока это только намерение), это все равно не изменит мировой нефтяной рынок быстро и кардинально, считает Митрахович. «Возможный «вклад» Саудовской Аравии в процесс дедолларизации мировой экономики, скорее всего, будет невелик и составит менее 2% от мировой торговли в долларах, так как даже сокращение огромных долларовых резервов Китая понизило процент доллара как резервной валюты примерно на 3% с 2015 года», – отмечает аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов. На эту тему Однако такой шаг может стать заразительным для других игроков рынка. «Дедолларизация началась не сейчас, она уже медленно шла, но с учетом того, что произошло, процесс ускоряется, в том числе и за счет России. Это не быстрый процесс, но санкции и блокирование средств РФ его ускорят и заставят ряд стран задуматься о том, чтобы диверсифицировать свои валютные операции и валютные резервы в перспективе», – говорит Аяз Алиев, доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Плеханова. Доля доллара в мировой торговле в 2001 году доходила почти до 90%, однако теперь, по данным SWIFT, его доля меньше 40%. Россия из-за санкций будет вынуждена переводить торговлю с Китаем и с другими странами в местную валюту. Индия – третий по величине в мире импортер нефти – тоже уже задумалась о покупке товаров у России за альтернативную доллару валюту. Индийская пресса говорит о создании механизма торговых расчетов через возможность использования юаня. Вслед за индийцами и Саудовской Аравией могут последовать и менее крупные игроки рынка. Снижается также и доля доллара в мировых резервах. Хотя здесь процесс идет намного медленней. Если посмотреть на статистику МВФ, то американский доллар в 2000 году использовался в резервах примерно на 70%, в то время как в 2022 году мировые резервы состояли примерно на 60% из долларов, что стало минимальным значением за 25 лет, отмечает Маслов. Правда, за последние десять лет это изменилось несильно – с 62% в 2010 году до 59% в 2021 году, отмечает старший аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков. Однако замораживание российских резервов станет не менее поучительной историей для многих государств. Процесс снижения доли доллара в мировых резервах обещает стать более активным. Это особенно будет актуально для Китая, резервы которого составляют аж 3,4 трлн долларов, а также для Индии с 632 млрд и Саудовской Аравией с 441 млрд долларов резервов. Консервативные принципы управления мировыми резервами, скорее всего, будут пересмотрены как минимум в пользу золота, которое можно хранить на собственной территории. Доллар вообще может утратить статус главной мировой валюты, заявил экономист Хенрик Мюллер в колонке для Spiegel. По его мнению, в будущем доллара заставляют усомниться сразу три фактора. Во-первых, инфляция доллара может серьезно поколебать уверенность мира в ценности американской валюты. А в США инфляция выросла до самого высокого уровня за последние 40 лет, а санкции против российской нефти заставят вырасти ее еще выше. Второй фактор, собственно, это и есть антироссийские санкции. Мюллер как раз говорит о том, что беспрецедентная блокировка огромной суммы суверенных средств России создает опасения, что «Вашингтон в любой момент может конфисковать валютные активы и других стран, такой подрыв доверия серьезно навредит доллару». Третий фактор заключается в том, что ситуация на Украине быстро меняет расклад сил на финансовом рынке, приводя к образованию и усилению новых блоков из суверенных стран с фрагментированными финансовыми рынками взамен продвигаемых США глобальных фининститутов. Уже видно, что Саудовская Аравия готова больше дружить с Китаем. Недавно ЕАЭС обсудил с Китаем создание новой системы, основанной на новой международной валюте, которая будет рассчитываться как индекс национальных валют стран-участниц и цен на биржевые товары. И все же заката доллара в ближайшие годы эксперты не ждут. «Чтобы доллар утратил статус главной мировой валюты, нужно чтобы и ЕС, и Китай стали заметно меньше торговать с США. Это вряд ли возможно в обозримом будущем, так как ЕС – это политический и торговый союзник Штатов, а в Китае располагаются сотни заводов и офисов американских компаний. Прочие страны, боюсь, слишком незначительны для мировой экономики, даже если они объединятся и откажутся от доллара, что тоже маловероятно», – говорит Маслов. По его словам, важность юаня и евро, конечно, возросла на протяжении последних 10-15 лет, однако этого недостаточно для того, чтобы снизить роль доллара в мировой экономике. «На мой взгляд, гегемония доллара закончится лишь тогда, когда подойдет к концу эпоха фиатных валют, то есть когда появятся новый универсальный способ оценить все что угодно и новый способ оплатить товар или услугу. Это может быть цифровая валюта или какой-то другой способ расчета, но это явно будет связано с новыми технологиями учета и оценки стоимости», – рассуждает директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский.