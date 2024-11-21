ЦБ сообщил об уходе Скоробогатовой с поста первого зампреда

Tекст: Дарья Григоренко

Скоробогатова приняла решение продолжить карьеру за пределами Банка России. Ее уход связан с личными планами и желанием развиваться в другой профессиональной сфере, передает ТАСС.

Вместе с тем, также со 2 декабря, директор департамента информационных технологий Банка России Зульфия Кахруманова назначена на должность зампреда ЦБ. Как указано в сообщении, она будет курировать работу департамента информационных технологий, департамента финансовых технологий и операционного департамента.

Кроме того, со 2 декабря 2024 года департамент национальной платежной системы перейдет под кураторство первого заместителя председателя ЦБ Дмитрия Тулина.

Ранее сообщалось, что Ксения Юдаева, которая прежде занимала должности советника председателя Банка России и первого зампредседателя ЦБ, стала одним из исполнительных директоров МВФ.