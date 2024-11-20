Таро – это попытка попасть в духовный мир с черного хода

Представители Российской академии наук назвали гадание на картах таро «типичной лженаукой», а тарологов – «мошенниками чистой воды». Такая реакция со стороны РАН вполне своевременна – мы переживаем настоящую моду на карты таро.

Как рекламирует свои услуги одна из «тарологинь» – «причина [всех бед], как правило, лежит за пределами видимого мира. Это может быть воздействие врагов, которые притворяются вашими друзьями и даже оказываются родственниками. Начало несчастий может находиться в поколениях далеких предков, и вы можете об этом даже не догадываться. Все это способен увидеть только человек, наделенный даром видеть тонкие миры, прошлое, настоящее и будущее».

Но стоит ли обращать внимание на то, что некоторые люди предаются какому-то бессмысленному суеверию? Не лучше ли занять позицию «чем бы дитя ни тешилось»?

Нет, речь давно уже идет не о детских забавах. Книжные магазины забиты изданиями на эту тему. «Психология таро» обещает научить, «как с помощью Таро лучше понять себя и мир вокруг, проникнуть вглубь сознания и увидеть новые возможности, иначе взглянуть на жизненные невзгоды и справиться с ними», есть также «Классическое таро», «Кельтское таро» и даже «Таро Ктухлу».

В Москве, судя по интернету, тысячи «тарологов», активно продающих свои услуги, и десятки курсов, где за умеренную плату преподают «секреты мастерства».

Выпускники этих курсов явно не остаются без куска хлеба – объявления о вакансиях показывают, что их ждут в кадровых агентствах, гостиницах, кафе, с ними консультируются при приеме людей на работу. Так что рассказы о том, что кого-то не взяли на работу, потому что таролог высказался против, это не шутка, как можно было бы подумать, а суровая правда жизни.

Карточные гадания, таким образом, становятся не пустой забавой, а важным средством принятия как личных, так и управленческих решений. Конечно, история указывает на то, что заявленных целей – получить информацию о будущем или настоящем, намерениях или отношениях других людей – гадания не достигают. Иначе бы все разведки мира, вместо того чтобы мучиться с анализами спутниковых снимков, вербовкой информаторов, выуживанием невнятных намеков и тому подобным, просто раскидывали бы картишки, а кафедра тарологии была в любом уважающем себя военном училище.

Однако парадокс в том, что, как говорил один ярый материалист, «идея становится материальной силой, когда она овладевает массами». У гадателя может не быть ровно никаких «сверхспособностей», но если люди верят в их наличие, эта вера дает ему власть над ними. Люди, которые могут давать рекомендации относительно того, как вам следует поступать, с кем вступать в дружеские или любовные отношения, когда и на каких условиях заключать сделки, приобретают над вами серьезную власть.

Гадатели и астрологи при дворах древних царей обладали огромным влиянием – они могли, ссылаясь на результаты своих манипуляций, побуждать царя к определенным решениям или, напротив, удерживать от них. «Неблагоприятные предзнаменования» могли привести царя и войско в уныние, а «благоприятные», напротив, побудить к непродуманным действиям. В итоге «звездочеты и предвещатели по новолуниям» (Ис. 47:13), люди обычно немолодые и опытные, играли роль государственного совета при царе.

Конечно, власть подавать советы может быть оправдана – когда их вам дает квалифицированный врач, или психолог, или экономист. Но все эти специалисты принадлежат к определенной профессиональной корпорации, которая следит за их работой. Они представляют определенную научную дисциплину, которая, в принципе, позволяет разобраться о том, как она функционирует. Они получают дипломы государственного образца. Если они дают неверные советы, которые вредят людям, их можно привлечь к ответственности.

Любая гадательная практика – в том числе таро – строится таким образом, чтобы обеспечить «правдоподобную отрицаемость». Вы не так поняли предсказание. Оно с самого начала указывало лишь на вероятность. Вы неправильно сформулировали вопрос. Получив рекомендацию, вы неправильно ее выполнили.

Есть известная история про то, как обратившись к оракулу, царь Крез получил предсказание: «Галис, реку перейдя, Крез обширное царство разрушит». Ободрившись, он предпринял поход против персов, который кончился сокрушительным поражением, сам царь попал в плен и едва спасся. Жрецы на его претензии ответили, что предсказание было точным – Крез действительно разрушил царство. Свое собственное.

Крез, очевидно, не единственный пример того, как опасно принимать решения на основании советов людей, «наделенных даром видеть тонкие миры». И мода делать это может оказаться в масштабах страны серьезной проблемой.

Общее размывание рациональности, готовность полагаться на самые темные языческие практики – это вовсе не безобидное явление. Оно связано и с интеллектуальной, и с духовной деградацией. Неслучайно и академическая наука, и Церковь согласны в негативном отношении к подобным практикам. Как говорит Священное Писание, «не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых; ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это» (Втор. 18:10-12).

Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. Бог наделяет человека способностью мыслить, рассуждать, принимать решения. И перекладывать свои решения на «гадателей и обаятелей» – значит, поступать безответственно.

Но и с чисто мирской точки зрения тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны. И это – одна из причин, по которым ее рекламу (как и оккультных услуг вообще) стоит запретить.