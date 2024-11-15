Может быть, для человечества было бы лучше, чтобы США вновь, как в позапрошлом веке, стали романтичной мировой периферией, наподобие большой Австралии, и не пытались диктовать свою волю странам, которые мало кто из американских граждан найдёт на карте.0 комментариев
РАН объявила таро лженаукой, а тарологов – мошенниками
РАН назвала гадание на таро лженаукой и обвинила тарологов в мошенничестве
В Российской академии наук (РАН) заявили, что гадание на картах таро не имеет научных оснований и представляет собой мошенничество, которое может угрожать здоровью и жизни людей.
В РАН заявили, что гадание на картах таро для предсказания будущего является типичной лженаукой, сообщает РИА «Новости». По мнению ученых, тарологи – это мошенники, пользующиеся уязвимостью людей в сложных ситуациях, зарабатывая на их доверии и обманывая их.
В РАН подчеркнули, что не существует доказательств возможности предсказаний с помощью карт таро или астрологии. «Эти практики приводят к психологическому подчинению людей и навязыванию услуг, что может иметь печальные последствия», – отметили в академии. Множество случаев, когда больные тяжелыми заболеваниями вместо обращения к современной медицине выбирали гадалок, заканчивались трагически.
Академия наук также отметила, что методы подобного рода, включая практику Анатолия Кашпировского, ранее также были названы «абсолютной лженаукой».
Ранее замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе на межрелигиозном форуме в Общественной палате призвал к «непопулярным мерам» по ограничению эзотерических и оккультных услуг в России.
В ноябре МВД Таджикистана задержало 1,5 тыс. человек, причисляющих себя к колдунам и гадалкам, в рамках кампании против оккультных практик.