Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.6 комментариев
МВД Таджикистана задержало 1,5 тыс. колдунов и гадалок
МВД Таджикистана задержало 1,5 тыс. колдунов и 5 тыс. мулл без образования
МВД Таджикистана задержало 1,5 тыс. человек, причисляющих себя к колдунам и гадалкам, а также более 5 тыс. мулл без официального религиозного образования в рамках кампании против оккультных практик, сообщили в прес-службе президента Таджикистана.
Министерство внутренних дел Таджикистана провело масштабный рейд против распространения оккультных практик и влияния неподготовленных религиозных деятелей. В результате операции были задержаны и зарегистрированы 1,5 тыс. человек, связанных с колдовством и гаданием, а также более 5 тыс. мулл, которые не имеют официального религиозного образования, передает РИА «Новости»,
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон ранее на встрече с религиозными деятелями выразил озабоченность распространением суеверий в стране и поручил МВД активизировать борьбу с гадалками и колдунами. По его словам, эти практики негативно влияют на общество и ведут к суевериям.
В настоящее время в Таджикистане существует значительный спрос на оккультные услуги, которые широко распространены по всей стране, включая столицу. Власти также стараются бороться с влиянием религиозных деятелей, не имеющих профильного образования или обучавшихся за рубежом у радикальных богословов.
Нарушителям административного кодекса Таджикистана грозит штраф от 270 до 340 долларов, что существенно превышает среднюю зарплату в стране, составляющую 70 долларов. Если нарушение повторится в течение года, штраф может увеличиться до 680 долларов. Также планируются поправки в законодательство, предусматривающие принудительный труд на срок до шести месяцев для лиц, занимающихся колдовством или без официального религиозного образования.
Ранее в 2007 году нижняя палата таджикского парламента приняла поправки, согласно которым гадалки и колдуны будут штрафоваться.