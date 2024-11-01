МВД Таджикистана задержало 1,5 тыс. колдунов и гадалок

МВД Таджикистана задержало 1,5 тыс. колдунов и 5 тыс. мулл без образования

Tекст: Вера Басилая

Министерство внутренних дел Таджикистана провело масштабный рейд против распространения оккультных практик и влияния неподготовленных религиозных деятелей. В результате операции были задержаны и зарегистрированы 1,5 тыс. человек, связанных с колдовством и гаданием, а также более 5 тыс. мулл, которые не имеют официального религиозного образования, передает РИА «Новости»,

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон ранее на встрече с религиозными деятелями выразил озабоченность распространением суеверий в стране и поручил МВД активизировать борьбу с гадалками и колдунами. По его словам, эти практики негативно влияют на общество и ведут к суевериям.

В настоящее время в Таджикистане существует значительный спрос на оккультные услуги, которые широко распространены по всей стране, включая столицу. Власти также стараются бороться с влиянием религиозных деятелей, не имеющих профильного образования или обучавшихся за рубежом у радикальных богословов.

Нарушителям административного кодекса Таджикистана грозит штраф от 270 до 340 долларов, что существенно превышает среднюю зарплату в стране, составляющую 70 долларов. Если нарушение повторится в течение года, штраф может увеличиться до 680 долларов. Также планируются поправки в законодательство, предусматривающие принудительный труд на срок до шести месяцев для лиц, занимающихся колдовством или без официального религиозного образования.

Ранее в 2007 году нижняя палата таджикского парламента приняла поправки, согласно которым гадалки и колдуны будут штрафоваться.