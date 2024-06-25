В РПЦ призвали к борьбе с эзотерикой и оккультизмом

Кипшидзе предложил «непопулярные меры» против эзотерики и оккультизма

Tекст: Валерия Городецкая

Эзотерика и оккультизм «являются духовным ядом», который «отравляет многих наших сограждан», считает Кипшидзе, передает ТАСС. Для защиты традиционных ценностей необходимо прибегнуть к «непопулярным мерам» по прекращению вседозволенности на рынке эзотерических и оккультных услуг, подчеркнул он.

В качестве примера Кипшидзе привел карты Таро, которые, по его словам, «взаимодействуют со всякими темными силами и разрушают будущее» людей. По его мнению, к таким вещам нужно проявлять «нулевую толерантность».

«Конечно, этот беспредел в области оккультизма должен быть остановлен, и мы призваны с вами подумать, как это лучше сделать, иначе мы не можем одной рукой защищать традиционные ценности, а другой рукой допускать вседозволенность в этой области, как бы делая вид, что нам все равно», – добавил он.

Модератор форума, начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Сергей Ряховский поддержал Кипшидзе, отметив, что «эти вещи очень сильно коснулись каждого из нас», и нужно понять, «как с этим жить».

В начале июня СК задержал лидера оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елену Суликову по делу о мошенничестве, позже удалось установить, что она обвиняется в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих.