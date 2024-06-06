«Ведьма» Полынь частично признала вину по делу об экстремизме и упала в обморок

Tекст: Алексей Дегтярев

В суде рассматривается ходатайство следствия об аресте Суликовой, она заявила, что частично признает вину, передает ТАСС.

Она заявила, что помогает СВО.

Через некоторое время у подсудимой в зале суда начался припадок, она несколько раз ударилась головой о прутья клетки для задержанных, а потом упала в обморок. После этого в суд вызвали медиков.

Следствие просит арестовать ее до 4 августа, защита просит назначить ей домашний арест.

Адвокат просила приобщить документы, подтверждающие, что ее клиент страдает от эпилепсии, перенесла сотрясение мозга, испытывает панические атаки и до задержания лечилась в стационаре.

По мнению защиты, содержание Суликовой в СИЗО опасно для ее жизни.

Ранее источник сообщал, что Суликову не удалось допросить из-за якобы плохого самочувствия. Из-за этого пришлось несколько раз прерывать следственные действия. По словам собеседника, женщина имитировала недомогание.

С января 2020 по декабрь 2023 года она, согласно версии следствия, распространяла и продавала экстремистскую литературу с призывами к насилию против священников РПЦ. В Сети она публиковала видео с унижением религиозных чувств верующих.

У нее и ее родственников проводились обыски по месту жительства, оттуда изъяли литературу и компьютерную технику.

За несколько дней до задержания Суликова подавала в суд на предпринимателя Алексея Кульбашного, занимающегося поставкой сувениров.