  • Новость часаЭксперт объяснил, почему ЗРК Patriot мог уничтожить украинский F-16
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    Андрей Медведев Андрей Медведев Когда это все закончится? Каждый, кто остался в России, опасен для Запада

    Не важно, кто где работает. Кто что делает. На фронте или в тылу. Сапер или айтишник, бизнесмен, учитель, пилот, бариста, политик. Кто угодно. Тот, кто вместе с Родиной проходит темные времена, ломает планы по уничтожению России.

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Доверять западным СМИ не только глупо, но и опасно

    Даже если нам кажется, что информация работает в пользу России – это не более чем иллюзия. Информация всегда работает в пользу хозяев медиа, включая самые злонамеренные цели типа введения в заблуждение российского общества и провоцирование его на опасные для страны действия.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов России нужен тихоокеанский фасад

    В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.

    12 комментариев
    30 августа 2024, 13:28 • Новости дня

    Песков: Кремль не проводил переговоров с Дуровым

    Tекст: Александра Юдина

    Кремль не проводил переговоров с сооснователем Telegram Павлом Дуровым, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Поясняя публикации ряда изданий, которые связали частые поездки Дурова в Россию после 2014 года и снятие блокировки Telegram Роскомнадзором во время присутствия Дурова в Петербурге, он заверил, что Кремль не вел никаких переговоров с сооснователем Telegram, передает ТАСС.

    Также представитель Кремля отметил, что Путин никогда не встречался с Дуровым.

    В заключение Песков добавил, что сооснователь Telegram является гражданином России и может свободно посещать страну.

    Ранее СМИ писали, что Дуров много лет не навещал собственного пожилого отца Валерия Дурова, живущего в Петербурге.

    29 августа 2024, 09:15 • Новости дня
    В VK сообщили о запуске единого облачного хранилища для видеоконтента

    В VK сообщили о создании крупнейшей облачной библиотеки видеоконтента в России

    В VK сообщили о запуске единого облачного хранилища для видеоконтента
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Компания VK объявила о создании крупнейшего в России облачного хранилища для видеоконтента, объединив данные с платформ «VK Видео», «Дзен» и «ОК. Видео».

    На фоне замедления работы зарубежных видеохостингов, таких как YouTube, компания VK представила масштабное обновление своей видеоинфраструктуры – видеоконтент теперь будет храниться в едином облачном хранилище, передает РБК.

    Объем этого хранилища превысил 1,5 млрд гигабайт, что сделало его самым крупным среди отечественных платформ.

    По словам представителей компании, такая консолидация данных позволила повысить надежность хранения видеоматериалов. В случае выхода из строя отдельных хранилищ данные автоматически восстанавливаются из резервных копий.

    Кроме того, новая система позволяет значительно сократить дублирование контента.

    Как пояснил технический директор «ВКонтакте» и «VK Видео» Сергей Ляджин, если пользователь повторно загружает одно и то же видео на одну из платформ, система автоматически удаляет дубликат.

    Напомним, «VK Видео» начал стремительно догонять YouTube по популярности в России. Так, около 90% опрошенных россиян знают о сервисе, а более половины регулярно пользуются этой платформой.

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    28 августа 2024, 09:55 • Новости дня
    Google попытался заблокировать исполнение судебных решений России за рубежом

    Google предпринял попытку заблокировать исполнение судебных решений России за рубежом

    Tекст: Александра Юдина

    Американская корпорация Google инициировала судебные процессы в США и Великобритании с целью предотвратить исполнение российских судебных решений, в том числе на платформе YouTube, в отношении нее за рубежом.

    Американская компания требует ввести антиисковые запреты, которые бы не позволили российским СМИ добиваться исполнения решений российских судов за пределами США и Великобритании, аналогичный иск был подан в Высокий суд правосудия Англии и Уэльса, пишут «Ведомости».

    Причиной судебных разбирательств стали иски российских СМИ против Google в различных юрисдикциях.

    Как отметил партнер адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян, инициированный Google судебный процесс направлен на то, чтобы создать прецедент, который позволит американским компаниям «безнаказанно нарушать законодательство других стран».

    По мнению экспертов, одной из причин позиции Google может быть стремление скрыть от акционеров информацию о финансовых рисках, связанных с судебными процессами за рубежом. Так, в ЮАР суд арестовал активы Google в качестве обеспечения по иску телеканала «Спас».

    Однако эксперты отмечают, что действия Google могут подорвать доверие к международной правовой системе.

    Ранее Таганский суд Москвы в очередной раз привлек компанию Google к административной ответственности за неисполнение закона о самоконтроле соцсетей, оштрафовав ее на 3,5 млн рублей.

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    29 августа 2024, 20:35 • Видео
    В Британии испугались российской мести

    Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес написал статью, в которой призывает страну готовиться к «неизбежной» мести со стороны России, которая «повернет свою военную машину» против Британии. Чего и почему испугались в Британии?

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    29 августа 2024, 13:14 • Новости дня
    Мать детей Дурова рассказала о лишении его родительских прав
    Мать детей Дурова рассказала о лишении его родительских прав
    @ @missbolgar

    Tекст: Александра Юдина

    Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров лишен родительских прав решением швейцарского суда, сообщила мать его детей Ирина Болгар.

    В своем Instagram* (запрещен в России) она указала, что швейцарский суд лишил Дурова родительских прав из-за того, что он предпринял ряд действий, направленных на ограничение ее прав и прав их общих детей, передает РИА «Новости».

    По ее слова, в конце 2022 года Дуров поставил ей ультиматум, потребовав переехать в ОАЭ. При этом он не предлагал обеспечить для нее и детей достойные условия жизни на новом месте. После отказа Болгар Дуров заблокировал доступ к совместным банковским счетам, перестал оплачивать счета на образование, медицинское обслуживание.

    В связи с этим, Болгар обратилась в швейцарский суд, который после проведенного расследования принял решение о лишении Дурова родительских прав.

    Ранее сообщалось, что в Швейцарии начали расследовать жалобу бывшей девушки Дурова из-за насилия над ребенком. Ирина Болгар подала заявление по трем эпизодам насильственных действий, которые Дуров якобы совершил в отношении их общего сына.

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    28 августа 2024, 11:44 • Новости дня
    «VK Видео» начал стремительно догонять YouTube по популярности в России

    Telecom Daily: «VK Видео» стремительно догоняет YouTube по популярности в России

    Tекст: Александра Юдина

    Популярность российского видеохостинга «VK Видео» стремительно растет – около 90% опрошенных россиян знают о сервисе, а более половины регулярно пользуются этой платформой, следует из данных исследования Telecom Daily.

    Российский видеохостинг «VK Видео» демонстрирует впечатляющие темпы роста популярности – о существовании сервиса знают почти 90% россиян, пользующихся видеосервисами, что лишь немного уступает показателю YouTube (97%), передает РИА «Новости».

    Более того, доля пользователей, регулярно просматривающих контент на «VK Видео», составляет 51%, что свидетельствует о высокой вовлеченности аудитории.

    В свою очередь о платформе Rutube знают 75% россиян, а треть регулярно смотрит на ней контент. Про «Дзен» наслышаны 68%, а про видеосервис соцсети «Одноклассники» – чуть меньше трети.

    Отмечается, что отечественные платформы – «VK Видео», Rutube и «Дзен» – за годы работы в России получили огромную совокупную зрительскую аудиторию, рост которой ускорился на фоне замедления работы YouTube.

    «Результаты исследования свидетельствуют о том, что российские пользователи все чаще выбирают отечественные видеоплатформы. Это связано с рядом факторов, включая расширение каталога контента, улучшение качества сервисов и рост патриотических настроений», – отмечают эксперты.

    В опросе приняли участие более тысячи россиян, просматривающих видео в режиме онлайн.

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    29 августа 2024, 17:02 • Новости дня
    Кремль анонсировал визит Путина в Монголию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин проведет официальный визит в Монголию по приглашению монгольского коллеги Ухнагийна Хурэлсуха в начале осени, сообщили в пресс-службе Кремля в четверг.

    Визит состоится 3 сентября, главы двух стран в ходе встречи намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений «всеобъемлющего стратегического партнерства», сообщили в пресс-службе Кремля, передает ТАСС.

    Они также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. Также планируется подписание двусторонних документов.

    Путин примет участие в мероприятиях по случаю 85-летия совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

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    30 августа 2024, 09:25 • Новости дня
    Путин наградил Лукашенко орденом

    Путин наградил Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного

    Путин наградил Лукашенко орденом
    @ Дмитрий Азаров/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении белорусского коллеги Александра Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

    На сайте Кремля указано, что белорусский президент награждается за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Россией и Белоруссией.

    «За большой личный вклад в создание и эффективную деятельность Союзного государства наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного Александра Лукашенко», – говорится в сообщении.

    Ранее Лукашенко заявил, что у него нет разногласий с коллегой Владимиром Путиным касательно будущего Союзного государства.

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    27 августа 2024, 18:38 • Новости дня
    Эксперт: Развитие астраханских портов и флота имеет огромное значение для России

    Политолог Рудаков: Астраханские верфи загружены работой на годы вперед

    Эксперт: Развитие астраханских портов и флота имеет огромное значение для России
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Особое внимание президента Владимира Путина к Астраханской области объясняется тем, что это форпост сотрудничества России со странами «Каспийской пятерки», а один из драйверов роста товарооборота страны – это астраханский узел международного коридора «Север – Юг», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков. Во вторник Путин провел рабочую встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным.

    «Президент лично контролирует развитие регионов России. В случае Астраханской области особое внимание уделено вопросам демографии, расселения ветхого жилья. В последнее время в регионе стали активнее реализовываться социально значимые проекты, увеличены различные выплаты и пособия», – пояснил Александр Рудаков, политолог, кандидат исторических наук.

    «Более трети населения области оказывается социальная поддержка, строятся школы и детские сады. Начиная с 2019 года построены семь школ и 18 дошкольных учреждений, еще пять детских садов будут сданы в эксплуатацию до конца нынешнего года. Полным ходом идет программа ликвидации аварийного жилья, в рамках которой предполагается расселить 13,7 тыс. человек – фактически это население небольшого города», – продолжил он.

    Говоря об экономике региона, эксперт отметил, что одной из приоритетных и имеющих большой потенциал для роста отраслей в Астраханской области является судостроение. «Флот нуждается в обновлении, и для этого созданы все необходимые условия. Построены восемь новых сухогрузов, астраханские верфи загружены работой на годы вперед», – указал он.

    «Важный драйвер роста – создание астраханского узла международного транспортного коридора «Север – Юг». По поручению главы государства идет углубление дна Волго-Каспийского судоходного канала и развитие дорожной сети. Грузооборот через порты растет», – детализировал он.

    Кроме того, в рамках развития транспортно-логистической инфраструктуры в Астраханской области ведется развитие Каспийского кластера, а также модернизация и расширение грузовых терминалов. «Международный транспортный коридор «Север – Юг» играет огромную роль для России, его грузооборот ежегодно растет. Планируется, что в 2024 году мощность астраханских портов достигнет 5 млн тонн», – напомнил спикер.

    «При этом освоение потенциала Каспия требует крайне внимательного отношения к экологической проблематике. Проблема обмеления Каспия может стать серьезным вызовом в будущем, и решать ее нужно уже сейчас. Поэтому в ближайших планах – проведение научного анализа состояния Волги и Каспийского моря, чтобы предотвратить обмеление Каспия», – заметил эксперт.

    «Также важно помнить, что Астраханская область – это форпост на юге России, важнейший регион для сотрудничества со странами «Каспийской пятерки». Международные связи постоянно укрепляются», – указал аналитик.

    Эксперт отметил, что Россия настроена на активную работу и укрепление своих позиций в Каспийском регионе как зоне мира, согласия, добрососедства. «Астраханская область является деятельным участником этого процесса, активным проводником межгосударственного сотрудничества в Прикаспии», – объяснил собеседник.

    Он напомнил, что региональные власти проделали большую работу над увеличением торгового оборота со всеми прикаспийскими государствами. «Параллельно идет развитие гуманитарных связей. Так, в астраханских учреждениях высшего и среднего образования учатся более 3 тыс. граждан прикаспийских стран», – резюмировал Рудаков.

    Во вторник президент Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. Глава региона информировал президента о социально-экономической ситуации в области, в частности о реализации национального проекта «Образование», мерах поддержки участников СВО и их семей, программе расселения аварийного жилья. Отдельно обсуждалось функционирование Волго-Каспийского канала и проблема обмеления Каспия.

    «В этом году мы ожидаем, что через наши порты будет перевалено 5 млн тонн, – такого результата не было никогда, – отчитался Бабушкин. – Обновляется флот, наши судостроительные предприятия обеспечены работой на два года вперед с общим кредитным портфелем около 50 млрд рублей. Суда обновляются, восемь сухогрузов в ближайшее время выйдут как раз в Каспийское море, строится контейнерный грузовой флот, дноуглубительный флот».

    Президент в ходе встречи похвалил губернатора за развитие социальной сферы региона. «Вы молодец просто», – сказал Путин, когда Бабушкин сообщил о достижениях в рамках нацпроекта «Образование». Как указал глава региона, «в области построили семь школ – две из них откроем в День знаний в этом году, 18 детских садов, еще пять сдадим до конца года». Также в регионе полностью ликвидирована очередь в детские сады для дошкольников старше полутора лет.

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    28 августа 2024, 03:26 • Новости дня
    Названо возможное место заключения Дурова во Франции

    Возможным местом заключения Дурова во Франции сочли Национальное бюро по борьбе с мошенничеством

    Tекст: Антон Антонов

    Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров может находиться в заключении во французском Национальном бюро по борьбе с мошенничеством, сообщили источники в Париже.

    Бюро, которое и ведет расследование дела Дурова, расположено в пригороде Парижа. Сами французские власти не сообщали, где содержится Дуров, передает РИА «Новости».

    Напомним, Дурова задержали в конце прошлой недели в аэропорту Ле Бурже. Прокуратура Парижа предъявила Дурову обвинение в 12 преступлениях.

    На ваш взгляд
    Готов ли Павел Дуров пожертвовать личной свободой и безопасностью ради сохранения независимости Telegram?



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    28 августа 2024, 18:47 • Новости дня
    Эксперт объяснила, как Ярославская область опередила Москву по темпу роста инвестиций

    Политолог Федорова: Развитие инфраструктуры и туризма сделали Ярославскую область привлекательной для инвестиций

    Эксперт объяснила, как Ярославская область опередила Москву по темпу роста инвестиций
    @ Валерий Матыцин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Грамотная политика властей Ярославской области при федеральной поддержке привела к развитию промышленности, социальной сферы и росту инвестиций в регионе, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. В среду губернатор Ярославской области Михаил Евраев доложил президенту Владимиру Путину о модернизации транспорта, а также инфраструктурных проектах.

    «Ярославская область ассоциируется в первую очередь с туризмом, с Золотым кольцом. В этой связи есть важный показатель: в регионе растет продолжительность пребывания туристов. В два раза увечилось количество приезжих из других регионов, которые там ночуют», – пояснила Анна Федорова, политолог, эксперт ЭИСИ.

    «В итоге не только Ярославль, но и Углич, и Переславль-Залесский получили новую жизнь. Я помню, как выглядели небольшие города региона 20 лет назад. Поверьте, это было очень тяжкое зрелище. А сейчас это один из туристических центров России, где растут доходы населения», – отметила собеседница.

    «Что касается промышленности, социального развития и инвестиций – это заслуга губернатора, который активно привлекает инвесторов к работе в регионе. Важно, что власти области при поддержке федерального центра вкладывают средства в развитие инфраструктуры, ведь в запущенный регион инвесторы не придут. Как результат – Ярославская область стала пятой в ЦФО по темпу роста инвестиций в основной капитал и даже Москву опередила», – заметила она.

    В среду губернатор Ярославской области Михаил Евраев доложил президенту Владимиру Путину о промышленном развитии области, модернизации транспорта и здравоохранения, мерах по профориентации молодежи, а также инфраструктурных проектах, включая строительство моста через Волгу.

    «Я хотел бы начать, конечно же, с мер поддержки участников СВО, членов их семей. У нас предусмотрена единовременная выплата и меры по социальной реабилитации и медицинской реабилитации, льготы членам семей участников СВО. Активную помощь мы оказываем Акимовскому району Запорожской области, это наш подшефный район», – сказал Евраев.

    Он подарил Путину шеврон, переданный президенту артиллеристами с линии соприкосновения.

    «Мы динамично развиваемся. У нас рост промышленного производства составил более 6%. Это, конечно, такие отрасли, как двигателестроение, судостроение, химия, нефтехимия, фармацевтика. Производство продукции сельского хозяйства выросло на 5%. Физический объем инвестиций вырос более чем на 6%», – продолжил глава региона.

    «Областной бюджет: мы выросли за два года на 40%, до 133 млрд рублей. ВРП вырос за год на 7,25%. По средней заработной плате мы вышли на 54 тыс. рублей. И мы проиндексировали заработную плату работников бюджетной сферы за два года на 33%», – добавил Евраев.

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    29 августа 2024, 07:34 • Новости дня
    WSJ: Telegram годами игнорировал судебные повестки от Франции

    Wall Street Journal: Telegram годами игнорировал судебные повестки от Франции

    Tекст: Александра Юдина

    Мессенджер Telegram на протяжении нескольких лет не получал судебные повестки и ордера от французских властей, поскольку они направлялись на малоиспользуемый корпоративный почтовый ящик платформы, пишет The Wall Street Journal.

    По данным издания, французские власти на протяжении длительного времени безуспешно пытались связаться с мессенджером Telegram для выполнения судебных запросов, передает «Лента.ру».

    Причиной такой ситуации, по информации газеты, стал тот факт, что все официальные уведомления направлялись на корпоративный электронный адрес платформы, который, по словам источника, близкого к основателю Telegram Павлу Дурову, редко проверялся.

    Ранее стало известно, что Дурова освободили из-под стражи в Париже с залогом в 5 млн евро.

    Судебный следователь предъявил Дурову обвинения по шести правонарушениям, которые включают соучастие в администрировании сетевой платформы для незаконных транзакций.

    Дуров был помещен под судебный надзор с обязательством внести залог в размере 5 млн евро, ему также запрещено покидать Францию.

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    29 августа 2024, 12:59 • Новости дня
    Британские СМИ связали задержание Дурова во Франции с его спутницей

    Daily Mail: Подруга Дурова Юлия Вавилова могла предоставить их геоданные властям Франции

    Tекст: Александра Юдина

    Британский таблоид Daily Mail выдвинул предположение о том, что задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции могло быть связано с его спутницей, Юлией Вавиловой.

    Согласно публикации, геолокационные данные, которые Вавилова публиковала в своих социальных сетях, могли быть использованы французскими спецслужбами для отслеживания Дурова, передает «Газета.Ru».

    Британские СМИ распространили информацию о том, что задержание Дурова во Франции могло быть спровоцировано действиями его спутницы, Юлии Вавиловой.

    Согласно этой версии, Вавилова, активно ведущая блог в соцсетях и позиционирующая себя как криптоинвестор, неоднократно публиковала фотографии с геолокацией, которая указывала на ее местоположение.

    Авторы публикации в Daily Mail полагают, что эти геоданные могли быть использованы французскими спецслужбами для отслеживания перемещений Дурова и его последующего задержания.

    Более того, в статье высказывается предположение о том, что Вавилова может быть агентом израильской разведки Моссад, специально внедренной в окружение Дурова.

    Напомним, Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. Вплоть до вечера 28 августа он находился под стражей без официального предъявления обвинений. В четверг Дурова освободили под судебный надзор.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сомневаются в обоснованности подозрений к бизнесмену и склоняются к тому, что Запад таким образом пытается решить сразу несколько задач – как политических, так и военных.

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    29 августа 2024, 08:28 • Новости дня
    В Госдуме предупредили уехавших из России об опасности повторить участь Дурова

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал уехавших из России людей помнить о том, что каждый из них может повторить участь основателя Telegram Павла Дурова.

    По его словам, покинувшие Россию навсегда останутся разменной монетой в руках коллективного Запада, передает РИА «Новости».

    «Призываю очнуться и не быть дураками, помнить о нависшей опасности. Это иллюзия, что за границей они смогут стать свободными гражданами мира», – подчеркнул Шеремет.

    Депутат добавил, что задержание и политическое преследование во Франции Дурова в очередной раз показало избирательность «палочной демократии на Западе».

    Напомним, основатель и гендиректор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже. По данным СМИ, его подозревают в 12 преступлениях.

    Глава МИД Сергей Лавров считает, что Дуров был задержан французскими властями по чьему-то совету с целью получить доступ к кодам шифрования.

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    30 августа 2024, 08:41 • Новости дня
    Сосед Лукашенко рассказал о приезде Путина к президенту

    Сосед Лукашенко рассказал, как Путин приезжал в гости к президенту в агрогородок Александрия

    Tекст: Александра Юдина

    Житель агрогородка Александрия Геннадий Николаенко, который является соседом белорусского президента Александра Лукашенко, рассказал о приезде к нему в гости на малую родину российского президента Владимира Путина.

    По словам Николаенко, въезд на территорию агрогородка не огорожен, соседями президента являются обычные сельчане, неподалеку расположена «Трофимова криница» – родник, который нашел и обустроил плотник Трофим – дед президента, передает РИА «Новости».

    Лукашенко приглашает погостить в Александрию некоторых глав государств и почетных гостей. Так, в 2018 году после двустороннего форума России и Белоруссии в агрогородок приезжал Путин.

    «Путин приезжал. Я на лавочке сидел, а они по дороге шли пешком. Они идут, потом сказали «Здравствуйте» – и дальше пошли. Всегда здоровается», – отметил сосед Лукашенко.

    Николаенко признался, что соседство президента не доставляет ему неудобств.

    «Здесь дорога, асфальт, канализация, вода. Если бы не он, такого не было бы», – сказал он.

    В целом, как отметил Николаенко, Лукашенко уделяет много внимания своей малой родине и жителям.

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    29 августа 2024, 18:22 • Новости дня
    Эксперты: В суде Калифорнии Google пытается обойти международные правовые нормы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Google намерен добиваться запрета на принудительное исполнение российских судебных решений, заявил газете ВЗГЛЯД декан факультета права ВШЭ Вадим Виноградов, комментируя перенос слушания дела в окружном суде Калифорнии по иску ИТ-гиганта к российским СМИ.

    Виноградов отметил, что порядок признания решений национальных судов в иностранных юрисдикциях определен и вполне успешно функционирует в рамках соответствующих международных договоров, однако Google пытается обойти соответствующие нормы.

    «Google же в данном случае делает попытки обхода соответствующих норм. ИТ-гигант будет добиваться запрета на принудительное исполнение российских судебных решений. Это экстраординарная форма судебной защиты, доступная в англосаксонских странах. Однако она используется в США и Великобритании лишь в исключительных случаях защиты национальных интересов. А суды при применении данного инструмента должны учитывать широкий спектр интересов, затронутых в трансграничных конфликтах по запрету принудительного исполнения», – сказал он.

    По словам эксперта, можно констатировать, что, обращаясь в суд Калифорнии с целью запретить исполнение российских судебных решений за рубежом, Google стремится защитить свои активы и интересы, игнорируя международные правовые нормы и суверенитет других государств.

    «Ситуация с иском Google против российских СМИ наглядно демонстрирует стремление корпорации избежать ответственности за свои действия. Более того, ИТ-гигант вводил в заблуждение и собственных акционеров, скрывая от них информацию о многочисленных судебных исках, разрешившихся не в пользу Google», – указал Виноградов.

    Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн считает, что Google пытается выкрутиться из неприятной ситуации, устроив юридический маневр в судах США и Британии, чтобы избежать исполнения российских судебных решений за рубежом.

    «Компания явно не хочет отвечать за свои действия и всеми силами пытается защитить свои активы, игнорируя международные правила игры и параллельно вводя своих инвесторов в заблуждение относительно ситуации с решениями иностранных судов, которые, как известно, включали и арест имущества ИТ-гиганта. Все это выглядит как типичная попытка американской корпорации уклониться от ответственности и использовать свои ресурсы, чтобы обойти законы других стран», – сказал Хинштейн.

    И если Россию подобное поведение Google не удивляет, то другим государствам стоит насторожиться и учитывать этот прецедент в дальнейшем сотрудничестве с ИТ-гигантом, считает депута.

    Ранее окружной суд Калифорнии перенес слушание дела по иску Google к российским СМИ на сентябрь и обязал стороны обсудить условия возможного урегулирования.

    Напомним, в июле 2020 года владелец YouTube – компания Google – заблокировала канал «Царьград-ТВ». Весной 2021 года суд в Москве обязал Google вернуть «Царьграду» доступ к заблокированным аккаунтам и каналу под угрозой начисления прогрессивного штрафа за неисполнение судебного решения. Через месяц ООО «Гугл» частично удовлетворил требования «Царьград» и, по словам представителям этого канала, выплатил им 1 млрд руб. Российский филиал Google после этого подал заявление на банкротство, которое было удовлетворено.

    Однако после начала Россией спецоперации на Украине Google заблокировал аккаунты еще 20 российских СМИ, в частности ТНТ, НТВ, «Звезда», Russia Today и «Спас». Суды в РФ стали выносить постановления о разблокировке каналов и штрафовать Google. Российские вещатели также обратились в суд в США, чтобы добиться исполнения Google решений российских судов.

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    28 августа 2024, 14:33 • Новости дня
    Путин назвал Рыбинск подходящим местом для создания передовой инженерной школы

    Tекст: Ольга Иванова

    Город Рыбинск является подходящим местом для создания передовой инженерной школы в Ярославской области, считает президент России Владимир Путин.

    Путин провел рабочую встречу с губернатором региона Михаилом Евраевым, который рассказал президенту, что Ярославская область выиграла финансирование передовой инженерной школы в Рыбинске. Евраев добавил, что регион вместе с индустриальным партнером ГК «Ростех» проектируют кампус мирового уровня «Меркурий», передает ТАСС.

    «Рыбинск – подходящее место», – сказал Путин.

    Губернатор также пояснил, что в Рыбинске «только Ростеха более десяти заводов и спрос на инженерные кадры огромен».

    Ранее Евраев доложил Путину, что проблема обманутых дольщиков в регионе полностью решена.

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