В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем на улицах Южно-Сахалинска, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.8 комментариев
СМИ: Дуров много лет не навещал отца в Петербурге
«Комсомольская правда»: Дуров много лет не навещал отца в Петербурге
Основатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров много лет не навещал собственного пожилого отца Валерия Дурова, живущего в Петербурге, сообщают СМИ.
Валерий Дуров – доктор филологических наук, ранее он преподавал в СПбГУ, сейчас он живет уединенно, пишет «Комсомольская правда».
Одна из соседок сообщила изданию, что мужчина «еле-еле ходит», поскольку ему много лет. Дети не приезжают к нему, Павел Дуров был тут последний раз семь лет назад.
«Ни внуков, ни другой родни», – поделилась собеседница.
Также соседи рассказали, что Дуров-старший проживает в том же доме, где молодость провел его знаменитый сын. Мать создателя Telegram живет в другом месте, отметили они.
Ранее Павла Дурова поместили под судебный надзор во Франции с обязательством внести залог в размере 5 млн евро и запретили выезжать из страны.