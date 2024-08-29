СМИ: Дуров много лет не навещал отца в Петербурге

«Комсомольская правда»: Дуров много лет не навещал отца в Петербурге

Tекст: Алексей Дегтярев

Валерий Дуров – доктор филологических наук, ранее он преподавал в СПбГУ, сейчас он живет уединенно, пишет «Комсомольская правда».

Одна из соседок сообщила изданию, что мужчина «еле-еле ходит», поскольку ему много лет. Дети не приезжают к нему, Павел Дуров был тут последний раз семь лет назад.

«Ни внуков, ни другой родни», – поделилась собеседница.

Также соседи рассказали, что Дуров-старший проживает в том же доме, где молодость провел его знаменитый сын. Мать создателя Telegram живет в другом месте, отметили они.

Ранее Павла Дурова поместили под судебный надзор во Франции с обязательством внести залог в размере 5 млн евро и запретили выезжать из страны.