Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.15 комментариев
Сбиты летевшие на Москву беспилотники
ПВО отразила атаку беспилотников на Москву и российские регионы
Сбиты четвертый и пятый беспилотники, летевшие на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Также отражена атака БПЛА на Тверскую и Воронежскую области.
Собянин сообщил в Telegram, что БПЛА уничтожены в Одинцовском городском округе и Ленинском городском округе.
Губернатор Игорь Руденя сообщил об уничтожении силами ПВО пяти беспилотников в районе Конаково, говорится в Telegram-канале пресс-службы правительства Тверской области.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram, что силы ПВО сбили свыше десяти БПЛА.
Напомним, атакам украинских беспилотников подверглись Москва, Брянская, Воронежская, Курская, Липецкая, Тульская и Рязанская области. Над Белгородом и Белгородским районом также сбито несколько воздушных целей.