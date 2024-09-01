Беспилотники повторно атаковали Москву и ряд российских регионов

Tекст: Антон Антонов

«Еще один беспилотник, летевший на Москву, сбила ПВО Минобороны. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», – сообщил Собянин в Telegram.

Позднее он сообщил, что сбит «еще один беспилотник» в городском округе Ступино.

На сайте министерства по региональной безопасности Тульской области сообщается, что силами ПВО уничтожены три БПЛА.

Еще 14 БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram.

Кроме того, как сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, БПЛА были уничтожены над промышленной зоной Липецка.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в Telegram, что над территорией региона также уничтожены БПЛА.

В результате атак БПЛА никто не пострадал.

Напомним, ранее беспилотники атаковали Москву, Брянскую, Липецкую и Воронежскую, а также Курскую области. Город Шебекино в Белгородской области подвергся обстрелу со стороны вооруженных сил Украины.