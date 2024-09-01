Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.15 комментариев
Беспилотники повторно атаковали Москву и ряд российских регионов
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО сбиты беспилотники, летевшие на столицу. Атаки БПЛА отражены в Тульской, Брянской, Липецкой и Рязанской областях.
«Еще один беспилотник, летевший на Москву, сбила ПВО Минобороны. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», – сообщил Собянин в Telegram.
Позднее он сообщил, что сбит «еще один беспилотник» в городском округе Ступино.
На сайте министерства по региональной безопасности Тульской области сообщается, что силами ПВО уничтожены три БПЛА.
Еще 14 БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram.
Кроме того, как сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, БПЛА были уничтожены над промышленной зоной Липецка.
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в Telegram, что над территорией региона также уничтожены БПЛА.
В результате атак БПЛА никто не пострадал.
Напомним, ранее беспилотники атаковали Москву, Брянскую, Липецкую и Воронежскую, а также Курскую области. Город Шебекино в Белгородской области подвергся обстрелу со стороны вооруженных сил Украины.