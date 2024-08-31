Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.13 комментариев
Украинские беспилотники сбиты над Курской областью
Российская ПВО сбила два украинских беспилотника самолетного типа над Курской областью, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
Смирнов в Telegram поблагодарил российских военных за защиту региона.
Напомним, ранее в субботу российские средства ПВО также уничтожили украинский беспилотник над Курской областью.