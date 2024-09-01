Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.13 комментариев
Беспилотники атаковали Москву, Брянскую, Липецкую и Воронежскую области
Силами ПВО отражена атака беспилотника, летевшего на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Кроме того, беспилотники атаковали Брянскую, Липецкую и Воронежскую области. Город Шебекино в Белгородской области подвергся обстрелу со стороны вооруженных сил Украины.
«В городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», – сообщил Собянин в Telegram.
В Брянской области обнаружены и уничтожены 12 беспилотников самолетного типа. Никто не пострадал, разрушений нет, сообщил в Telegram губернатор Александр Богомаз.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в Telegram, что БПЛА подавлены в Грязинском районе, Липецком и Становлянском муниципальных округаг. Обошлось также без жертв и разрушений.
В Воронежской области, как сообщил в Telegram губернатор Александр Гусев, уничтожено и подавлено несколько БПЛА. Пострадавших и разрушений нет.
Мэрия Белгорода сообщила в Telegram об украинском обстреле Шебекино.
Напомним, российская ПВО сбила два украинских беспилотника самолетного типа над Курской областью.