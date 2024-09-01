Беспилотники атаковали Москву, Брянскую, Липецкую и Воронежскую области

Tекст: Антон Антонов

«В городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», – сообщил Собянин в Telegram.

В Брянской области обнаружены и уничтожены 12 беспилотников самолетного типа. Никто не пострадал, разрушений нет, сообщил в Telegram губернатор Александр Богомаз.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в Telegram, что БПЛА подавлены в Грязинском районе, Липецком и Становлянском муниципальных округаг. Обошлось также без жертв и разрушений.

В Воронежской области, как сообщил в Telegram губернатор Александр Гусев, уничтожено и подавлено несколько БПЛА. Пострадавших и разрушений нет.

Мэрия Белгорода сообщила в Telegram об украинском обстреле Шебекино.

Напомним, российская ПВО сбила два украинских беспилотника самолетного типа над Курской областью.