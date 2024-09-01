Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.15 комментариев
Воздушные цели сбиты над Белгородом
Система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«По предварительной информации, пострадавших нет», – сообщил Гладков в Telegram.
В результате украинской атаки в Белгороде в трех многоквартирных домах повреждено остекление. Также повреждения получили хозпостройка частного домовладения, коммерческие объекты. Загорелись три машины. В поселке Майский поврежден автомобиль.
Напомним, город Шебекино в Белгородской области подвергся обстрелу со стороны вооруженных сил Украины. Беспилотники атаковали Москву и ряд российских регионов.