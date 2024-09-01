Свидетели дали показания по делу о поставке некачественных бронежилетов

Tекст: Антон Антонов

В материалах сообщается, что по делу «изъяты не все предметы и документы». Кроме того, «не выявлены все эпизоды преступной деятельности фигурантов», передает РИА «Новости».

«Представленные суду материалы свидетельствуют о наличии достаточных оснований полагать об обоснованности выводов о причастности фигурантов к инкриминируемому деянию», – сказано в документах.

Сообщается, что причастность фигурантов «подтверждается показаниями свидетелей». Поставщики действовали в составе организованной группы в течение 2023 года.

Напомним, СМИ сообщили, что СК расследует дело о хищении руководством ООО «ГК «Пикет», куда входят гендиректор Андрей Есипов, финдиректор Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко. Как отмечается в материалах дела, обвиняемые обманом получили от Минобороны не менее 2,4 млрд рублей. Речь идет о более чем 20 тыс. бронежилетов, которые не соответствовали требованиям.