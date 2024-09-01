Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.15 комментариев
Свидетели дали показания по делу о поставке некачественных бронежилетов
Причастность фигурантов дела о поставке некачественных бронежилетов для армии России к преступлению подтвердили свидетели; в деле могут появиться новые эпизоды, говорится в материалах дела.
В материалах сообщается, что по делу «изъяты не все предметы и документы». Кроме того, «не выявлены все эпизоды преступной деятельности фигурантов», передает РИА «Новости».
«Представленные суду материалы свидетельствуют о наличии достаточных оснований полагать об обоснованности выводов о причастности фигурантов к инкриминируемому деянию», – сказано в документах.
Сообщается, что причастность фигурантов «подтверждается показаниями свидетелей». Поставщики действовали в составе организованной группы в течение 2023 года.
Напомним, СМИ сообщили, что СК расследует дело о хищении руководством ООО «ГК «Пикет», куда входят гендиректор Андрей Есипов, финдиректор Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко. Как отмечается в материалах дела, обвиняемые обманом получили от Минобороны не менее 2,4 млрд рублей. Речь идет о более чем 20 тыс. бронежилетов, которые не соответствовали требованиям.