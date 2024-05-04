Руководство ГК «Пикет» обвинили в хищении 2 млрд рублей и легализации средств

Tекст: Кристина Цыцура

По версии следствия, деньги были получены компанией в рамках контракта с Минобороны на поставку 20 тыс. бронежилетов для мобилизованных. Однако, как выяснилось, бронежилеты оказались некачественными, а полученные средства были похищены и пущены на сомнительные цели, пишет «Коммерсант».

Сообщается, что обвиняемые на деньги, полученные от Минобороны, купили акции и доли различных компаний, включая бизнес-центр в Москве и земельные участки в Подмосковье. Часть денег была переведена на 20 счетов в разных банках.

Отмечается, что обвиняемые пытались замести следы, утверждая, что их оговорили уволенные сотрудники.

Руководству компании, которое заключено на два месяца под стражу, грозит до семи лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось о задержании замминистра обороны Тимура Иванова до 23 июня 2024 года, он подозревается в получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны России.







