Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.7 комментариев
Поражен ж/д состав с украинскими пограничниками в Харьковской области
В Берестине в Харьковской области российские войска поразили железнодорожный состав с украинскими пограничниками.
«В городе Берестин Харьковской области поражен ж/д состав с пограничниками 1 пого (бригада «Гарт»), которые направлялись для усиления позиций в Харьковской области. Есть потери среди личного состава», – сообщил связанный с группировкой войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сопроводило песней Никулина про паровоз уничтожение ж/д состава ВСУ.
В Житомирской области Украины получили повреждения объекты ж/д инфраструктуры.
В сентябре массовый сбой парализовал движение пассажирских поездов на Украине.