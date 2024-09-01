Киев передал США список возможных целей в России для атак американским оружием

Министр обороны Украины Умеров сообщил о переданном Вашингтону списке возможных целей в России для ударов оружием США

Tекст: Антон Антонов

«Мы объяснили, какие возможности нам нужны для защиты украинских граждан», – приводит «Российская газета» со ссылкой на СNN слова Умерова.

Он заявил, что просьба Киева о снятии ограничений рассматривается в Вашингтоне, и выразил надежду, что США услышали Украину.

СNN, комментируя запрет США на дальнобойные удары американским оружием, заявил, что сейчас не ожидается ослабления ограничений на использование ракет ATACMS, несмотря на неоднократные просьбы украинского лидера Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

Кроме того, как сообщил CNN со ссылкой на представителя американской администрации, «США дали ясно понять, что Киеву не стоит ожидать значительных поставок ATACMS», поскольку число таких ракет «на американских складах ограничено, а производство занимает много времени», передает ТАСС.

Напомним, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США сейчас не планируют снимать ограничения для вооруженных сил Украины на удары «вглубь России» американским оружием.