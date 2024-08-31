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    31 августа 2024, 14:05 • Происшествия

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Эксперты перечислили основные ответные меры на террористические атаки ВСУ против жителей Белгородской области

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они.

    В результате украинского обстрела Белгорода и Белгородского района погибли пять мирных жителей, 46 человек получили ранения. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, «в больницах находится 37 человек, семь из них – дети». «Один ребенок – в тяжелом состоянии, ему сделана операция», – рассказал губернатор, добавив, что двух пострадавших взрослых готовят к транспортировке в Москву.

    Уполномоченная по правам ребенка при президенте Мария Львова-Белова уточнила, что «один ребенок в тяжелом состоянии, возможно, понадобится транспортировка в Москву». Ранее сообщалось, что под огонь ВСУ попали школа и детсад. По данным местных СМИ, среди пострадавших – женщина-водитель автобуса, ее госпитализировали.

    Обстрел начался в пятницу вечером. Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, несколько воздушных целей были сбиты на подлете. Позднее Гладков уточнил, что ВСУ вели обстрел кассетными боеприпасами из чешской системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.

    В субботу Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту террористической атаки. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту.

    О том, что происходит на фоне обострения ситуации в приграничных с Украиной регионах, президент Владимир Путин получает доклады по линии военных круглосуточно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Несколько раз в день или по мере необходимости и днем, и ночью получает доклады по линии военных. Это его ипостась верхового главнокомандующего», – сказал Песков винтервью журналисту Павлу Зарубину.

    В своем заявлении МИД призвал «все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта и публично дистанцироваться от киевского режима и его западных кураторов, совершающих подобные преступления». «Молчание в ответ на разнузданное варварство укронацистов и их кукловодов – подельников из «цивилизованных демократий» сродни пособничеству их кровавым деяниям», – подчеркивается в заявлении.

    По мнению дипломатов, «это была заранее спланированная и тщательно подготовленная террористическая акция устрашения». «Киевская клика еще раз расписалась в своей нацистской сущности: как и в годы фашистского нашествия восемь десятилетий назад, сегодняшние последыши нацизма и бандеровщины продолжают убивать ни в чем не повинных людей», – заявили на Смоленской площади.

    По информации жителей Белгорода, после обстрела загорелся жилой таунхаус на улице Благодатная. Как сообщил Telegram-канал ЧП «Белгород», горожане также рассказали о возгорании нескольких автомобилей и построек возле торгового центра «Сити Молл».

    В поселке Дубовое из-за атаки ВСУ возле торгового центра были повреждены 13 автомобилей. После прямых попаданий загорелись два дома. Кроме этого, в одном многоквартирном и пяти частных жилых домах повреждены крыши, выбиты окна.

    По данным губернатора, под обстрел ВСУ дважды попал город Шебекино, в котором были выявлены повреждения фасадов и остекления шести многоквартирных домов. Повреждены четыре коммерческих объекта и административное здание, а осколками посечены четыре легковых автомобиля. В результате атаки в областную клиническую больницу госпитализирована женщина с осколочными ранениями.

    «От прямого попадания снаряда разрушен нежилой дом. Также произошло возгорание сухой травы, пожарные расчеты занимаются ликвидацией очага возгорания», – сообщил Гладков, добавив, что информация о последствиях уточняется.

    В экспертной среде считают, что ВСУ хотят запугать мирное население, поэтому прибегают к террористическим атакам. Удары наносились явно не по военным целям.

    «ВСУ нанесли террористический удар. В данном случае террористы действуют военными методами. Киевский режим действовал так еще до начала специальной операции, когда обстреливал Донецк. Это попытка не просто запугать жителей Белгорода, а вызывать волнения в обществе, негативное отношение к самой спецоперации», – сказал Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

    Применяемые ВСУ кассетные боеприпасы «весьма эффективны с точки зрения военной террористической деятельности» и должны увеличивать количество жертв.

    «Особенность кассетных боеприпасов в том, что они сразу накрывают обширную территорию, поэтому мирному населению сложно укрыться.

    Такой боеприпас – своего рода оружие двойного действия. После удара остаются неразорвавшиеся мелкие боеприпасы, поэтому большая территория становится опасной для передвижения людей. Невзорвавшиеся боеприпасы – это отложенный террористический акт», – отметил Перенджиев.

    «Это попытка запугать мирное население. Вторая цель – это демонстрация возможностей ВСУ хотя бы на уровне артиллерийско-ракетных обстрелов растянуть линию фронта в том числе на Белгород и, возможно, впоследствии на Брянск и Курск», – добавляет Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    Перенджиев подчеркивает, что Россия отвечает на обстрелы ВСУ – наносятся удары по складам вооружений и энергетической инфраструктуре на территории Украины. «Сейчас снова будут эти удары. Но понятно, что мы не можем отвечать в духе киевского режима, мы бьем по целям военного, либо двойного назначения», – пояснил собеседник.

    Спикер не исключил более решительных мер со стороны России. «Простых ударов уже недостаточно. Нашим десантникам надо ставить задачу высадки непосредственно внутри территории Украины для проведения диверсионных действий. Это нанесение ударов по пунктам управления, перерезание коммуникаций», – пояснил эксперт.

    Кроме того, необходимы отдельные усилия для уничтожения вражеских мобильных систем залпового огня. Выявлять их можно самыми разными способами, не только с помощью беспилотников. Но главное – уничтожать установки, боеприпасы к ним и боевые расчеты.

    Нужно устроить охоту на Vampire, американские HIMARS и прочие системы РСЗО. Другими путями проблему не решить.

    Нужна разведка, получение координат этих установок любыми средствами, а затем уничтожать все, что стреляет по нашим мирным городам», – считает Перенджиев.

    По мнению Бартоша, речь должна идти о создании сети из космических средств разведки, «а также использовании БПЛА для мониторинга прилегающих районов, откуда могут вестись обстрелы». «Кроме того, должны действовать агенты-наблюдатели на возможных маршрутах передвижения систем залпового огня. Это могут быть наши диверсионно-разведывательные группы. Таким образом должно быть сочетание космической, воздушной и наземной разведки», – добавил военный эксперт.

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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