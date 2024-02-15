Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

Эксперты назвали способы обезопасить Белгород от терактов ВСУ

Tекст: Евгений Поздняков

В четверг в Белгороде под ракетный удар попал торговый центр на улице Плеханова, в котором расположены магазин «Магнит» и аптека. Обстрел был совершен около 12:30 мск. По данным Минобороны, ВСУ применили реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire чешского производства. Средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 14 снарядов, отчиталось ведомство.

Террористический обстрел ВСУ стал трагедией для жителей города. «Мирные жители, шесть человек, один из которых ребенок, – погибли. Один мужчина умер в операционной, врачи боролись за его жизнь до последнего. Установлено и имя погибшего ребенка – ею оказалась годовалая девочка Валентина», – сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По раненым. 17 пострадавших жителей, в том числе четверо детей, в настоящий момент находятся в больницах под контролем врачей. В тяжелом состоянии, преимущественно с осколочными ранениями разных частей тела, – шесть человек. У девяти пострадавших состояние средней тяжести. Двое мальчиков с контузией и с ушибом плеча после оказанной помощи отпущены врачами на амбулаторное лечение», – уточнил Гладков.

Он подчеркнул, что по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в областной центр направлена бригада специалистов из федеральных медицинских центров. Между тем глава Курской области Роман Старовойт назвал обстрел Белгорода «новым преступлением украинских нацистов».

«Снаряды попали в торговый центр, на школьный стадион, в обычные дворы. Много жертв: убитые и раненые. Враг целенаправленно бьет по скоплению мирных жителей», – подчеркнул он. Губернатор выразил соболезнования жителям города и заявил о готовности оказать «любую помощь» соседнему региону.

Россия вынесет на рассмотрение международных организаций, в том числе СБ ООН, атаку на Белгород со стороны ВСУ, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Очередной акт терроризма со стороны киевского режима», – написал она в своем Telegram-канале.

Кроме того, МИД выступил с официальным осуждением преступления. «Очевидно, что киевские нацисты, терпя провал за провалом на поле боя, варварски вымещают свою злость на мирных российских гражданах», – говорится в документе. В министерстве подчеркнули, что произошедшая трагедия еще раз высветила «преступную роль «коллективного Запада» во главе с США». Отмечается, что

оружие, поставляемое Вашингтоном, «обращается против ни в чем не повинных гражданских лиц».

Это не первый подобный удар по Белгороду со стороны ВСУ. Напомним, 30 декабря 2023 года был совершен самый крупный по числу жертв налет противника. В городе погибло около 20 человек, больше 100 получили ранения. Спецкор газеты ВЗГЛЯД тогда успел пообщаться с героями, оказавшими помощь в спасении детей, обустройства бомбоубежищ и восстановлении города.

«По вине военного руководства Украины в Белгороде произошла ужасающая трагедия. В этих условиях характеристика «преступные» в отношении действий офиса Зеленского кажется недостаточной. Удары по мирным кварталам, умышленно нанесенные по наиболее многолюдным местам, представляют собой нечто, лежащее за гранью добра и зла», – сказал сенатор Константин Долгов.

«Мы не можем оставить произошедшее без ответа. Виновные в трагедии должны предстать перед судом. Однако смыть ответственность за этот поступок просто сроком в тюрьме будет крайне непросто», – подчеркивает собеседник.

«Замечу, что удар по Белгороду был бы невозможен без поддержки западных государств. США и ЕС предоставляют Украине вооружения. Обстрелы мирных кварталов ведутся в том числе и с молчаливого согласия Вашингтона и Брюсселя. Американские и европейские деятели, как соучастники, тоже должны понести ответственность», – уточняет он.

«Каким образом – успеем решить. Важно, чтобы противник не чувствовал вседозволенность. Обстрелы Белгорода еще раз показали, что мы не просто так начали и проводим СВО. Москва борется с беспринципным злом, которое готово пойти на любые зверства ради достижения непонятных иллюзорных целей», – акцентирует Долгов.

ВСУ давно прибегают к бесчеловечным ударам по мирным гражданам, напоминает военный аналитик Михаил Онуфриенко. «Под огонь, к сожалению, попадают мирные кварталы, находящиеся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. Иными словами, противник стреляет по тем населенным пунктам, до которых легче всего «дотянуться» при помощи имеющихся вооружений», – сказал он.

«Белгороду достается больше всего. Вспомним ужасающие события 30 декабря. Тогда украинские военные ударили по самому центру города, омрачив трагедией новогодние празднования. Подчеркну, военного значения данные действия не имеют. С помощью таких обстрелов противник пытается воздействовать на информационное поле», – подчеркивает собеседник.

«Во многом эти обстрелы становятся обозначением мести за неудачи во фронте.

В то время как ВСУ терпят поражения на основном театре военных действий, западные медиа и местная общественность получают фотографии взрывов в российских городах, что поднимает моральный дух солдат и союзников Украины», – уточняет эксперт.

«В настоящее время противник находится в крайне бедственном положении под Авдеевкой. Удары по Белгороду стали информационной ширмой, за которой можно спрятать неудобные новости о более важных событиях. Недооценивать психологический эффект от этих действий не стоит. Воздействие оказывается и на россиян, которые должны «разочароваться» в затянувшемся конфликте», – акцентирует он.

«К сожалению, полностью обезопасить Белгород в текущих условиях можно лишь отодвинув линию фронта вглубь украинских территорий. По-другому избежать ударов по областному центру не получится. У нас есть яркий пример с Израилем. Страна обладает регулярно совершенствующейся системой ПВО «Железный купол», но все равно страдает от попадания кустарных ракет в заселенные районы», – считает собеседник.

«Отмечу, что усиливать отечественную противовоздушную оборону все равно нужно. С помощью имеющейся техники мы можем значительно снизить риски от обстрелов со стороны противника, однако полностью решить проблему сумеет лишь значительное смещение линии боевого соприкосновения», – добавляет Онуфриенко.

«Расчет РСЗО Vampire бил по Белгороду из района населенного пункта Липцы Харьковской области.

Применялись дальнобойные снаряды. От Липцов до Харьковской горы (юг Белгорода) как раз километров 40. То есть били на предельную дальность с максимальным рассеиванием реактивных снарядов. Просто по людям, лишь бы больше положить», – отмечает военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

По его словам, расчет РСЗО как правило состоит из шести человек. «Надо обязательно узнать их фамилии и вогнать в землю, рядом с командирами, которые такой приказ отдавали. Вина расчета очевидна – знали они куда бьют, зряче били. И да, после таких действий противника в очередной раз приходится констатировать, что Слобожанщину придется возвращать в родную гавань. Чтобы жить в мире, чтобы детей в Белгороде не убивали», – резюмировал Поддубный.