Эксперты объяснили прямую причастность Запада к обстрелу центра Белгорода

Tекст: Андрей Резчиков

В субботу центр Белгорода подвергся масштабному обстрелу со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Были повреждены региональный Дом правительства и медколледж. Обстрел затронул также магазины, гостиницу «Белгород» и жилые дома. По данными Минобороны, ВСУ произвели «неизбирательный комбинированный удар» двумя ракетами РСЗО «Ольха» в кассетном снаряжении, а также снарядами РЗСО чешского RM-70 Vampire. «Это преступление не останется безнаказанным», – пообещали в Минобороны.

Большая часть чешских снарядов была перехвачена средствами ПВО, но несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» попали по городу. Ведомство указало, что в случае прямого попадания кассетных боеприпасов по городу последствия были бы «неизмеримо более тяжелыми».

По мнению ведомства, Украина решила отвлечь внимание от своих поражений на фронте, а также спровоцировать ВС России на такие же ответные действия. «Вооруженные силы России работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре. Будем действовать так и дальше», – заверили в министерстве.

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями. От огня пострадали множество автомобилей. На улице Островского полностью выгорели несколько машин на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах были выбиты стекла.

В ходе дня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал о ситуации в городе, в котором включали сирену ракетной опасности. Глава региона призывал жителей спускаться в укрытия.





Источник в экстренных службах сообщал, что ни один объект военной инфраструктуры не пострадал, под обстрел попали лишь гражданские объекты. По предварительным данным, известно о 15 погибших взрослых и двух несовершеннолетних, ранения получили 108 человек. По словам уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, среди раненых не менее 17 детей, четверо из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

По поручению президента России Владимира Путина в Белгород направлена бригада Минздрава под руководством министра Михаила Мурашко, а также группа МЧС. Также Москва запросила заседание Совбеза ООН, о чем сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Российская сторона также потребовала участия в заседании чешского постпреда в ООН за поставки Прагой оружия Украине.

В свою очередь глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Белгородскую область следователей, криминалистов и экспертов центрального аппарата ведомства для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Следователями возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 ст. 105 , ст. 105, ст. 167 УК РФ (покушение на убийство, убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества).

В Госдепе США заявили РИА «Новости», что «не поощряют и не дают возможности подобных атак». Однако в экспертной середе подчеркивают, что именно США стоят за этой и другими террористическими украинскими атаками, целями которых становятся гражданские объекты и мирные жители.

«Речь идет о подготовке военно-террористических актов, их планировании. США решают организационные и методические вопросы – куда и чем наносить удары. Естественно, происходит обеспечение ресурсами», – отмечает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

По его словам, данная акция была проведена при помощи Запада, потому что велось не только военно-техническое обеспечение, но и навигационное.

«Время удара было выбрано неслучайно. В стране предновогодняя суета, люди едут по своим делам, покупают подарки. И тут нам специально причиняют боль. Если США не поощряют подобные атаки, то они должны препятствовать им. Если бы Госдепу не задали вопрос, то была бы тишина об этом. США не просто поддерживают это, но имеют к этому прямое отношение», – пояснил собеседник.

«У ВСУ сейчас действительно есть дефицит со снарядами и ракетами. Казалось бы, их надо бы использовать в военных целях на линии огня. Тем не менее они не жалеют наносить удары по мирным жителям, – продолжил эксперт. – Этот удар несет то, что должен нести террористический акт – страх, чтобы создать трагедию, испортить людям праздник перед Новым годом. Погибли люди, в том числе дети. Это трагедия не только для жителей города, но и всего российского общества».

Россия уже запросила проведение Совбеза ООН в связи с новым военным преступлением киевского режима. В частности, Россия требует участия в заседании постпреда Чехии: «пусть объяснится за поставки его страной боеприпасов, от которых погибают мирные жители», заявил российский постпред в ООН Дмитрий Полянский. Заседание состоится 31 декабря в полночь по московскому времени.

Как заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, «за терактом стоит Британия, которая в координации с США подстрекает киевский режим к террористическим действиям, понимая, что контрнаступление Вооруженными силами Украины провалена».

«Киеву во что бы то ни стало необходимо продемонстрировать свою способность продолжать военные действия, пусть не против частей российской армии, то хотя бы за счет нанесения ударов по мирным городам, селам, уничтожения мирных жителей», – считает Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.



«Украина ударила по центру Белгорода кассетными снарядами. Слава богу, что не попало в каток, но тем не менее погибли дети. Никаких военных объектов там нет. Наши, в отличие от ВСУ, не прячут ЗРК в городских кварталах, не прикрываются мирными жителями», – отметил Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.

По его словам, украинское командование хотело провести акцию устрашения. «Это еще раз показывает, что на Украине террористический режим. Удар был массированный, работала противовоздушная оборона, большинство ракет было сбито. Такого массированного удара по городу еще не было. ВСУ конкретно бьют не по военным целям, а именно по детям, женщинам. Это все, что они умеют», – подчеркивает собеседник.

Дандыкин считает, что целью атаки также было желание Киева «отвлечь внимание от бедственного положения на фронтах». «Я думаю, мы сделаем выводы после сегодняшней атаки, там необходимо создавать полосы безопасности», – уверен эксперт.

По мнению Бартоша, у России остается несколько перспективных направлений продвижения своих войск, в том числе на Харьков. «Наше командование примет все необходимые меры для того, чтобы не допустить атак объектов на территории России, включая Белгород и другие приграничные города», – добавил собеседник.

Зеленский, уверен эксперт, прекрасно понимает, что в переговорах с Россией ему не удастся добиться позитивного для себя результата. «Зеленский будет поставлен перед необходимостью безоговорочной капитуляции. Поэтому он демонстрирует свою готовность идти до конца, не отменяя своего предыдущего указа о недопущении каких-либо переговоров с Россией», – считает спикер.