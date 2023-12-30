В Белгород по поручению Путина вылетели медики и сотрудники МЧС

Tекст: Алексей Дегтярев

В Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с Мурашко, а также группа МЧС, они займутся помощью всем пострадавшим, сообщил Песков, передает РИА «Новости».

Представитель Кремля добавил, что президенту доложено об ударе ВСУ по жилым кварталам города.

По последним данным МЧС, в Белгороде при обстреле ВСУ погибли 10 человек, 45 ранены. Источник в экстренных службах сообщал, что ни один объект военной инфраструктуры не пострадал, под обстрел попали лишь гражданские объекты.