Наши сегодняшние противники являются потомками польских, шведских, французских, англосаксонских и немецких завоевателей – рыцарей, колонизаторов, работорговцев, нацистов. Верить в скорый крах России для них так же естественно, как для украинской дамочки времен Майдана выходить на улицу в кастрюльке.15 комментариев
МЧС: При обстреле Белгорода погибли 10 человек
При массированном обстреле украинской армией Белгорода в субботу погибли десять человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.
В городе из-за обстрела ВСУ погибли девять взрослых и один ребенок, пострадало 45 человек, включая четверых несовершеннолетних, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Ранее сообщалось о шести погибших при обстреле города.