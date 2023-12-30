Наши сегодняшние противники являются потомками польских, шведских, французских, англосаксонских и немецких завоевателей – рыцарей, колонизаторов, работорговцев, нацистов. Верить в скорый крах России для них так же естественно, как для украинской дамочки времен Майдана выходить на улицу в кастрюльке.15 комментариев
В Белгороде при украинском обстреле погибли шесть человек
При обстреле Белгорода ВСУ в субботу погибло шестеро мирных граждан, более 20 получили ранения, сообщил источник в экстренных службах.
После обстрелов со стороны украинской армии центра Белгорода погибли шесть человек, еще 24 получили ранения, сообщил собеседник РИА «Новости».
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что при обстреле ВСУ в Белгороде погибли два ребенка. Губернатор отмечал, что в городе запущен сигнал ракетной опасности, и всем жителям необходимо спуститься в укрытие. Позднее сигнал был отменен.