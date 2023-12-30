Наши сегодняшние противники являются потомками польских, шведских, французских, англосаксонских и немецких завоевателей – рыцарей, колонизаторов, работорговцев, нацистов. Верить в скорый крах России для них так же естественно, как для украинской дамочки времен Майдана выходить на улицу в кастрюльке.11 комментариев
При обстреле ВСУ в Белгороде погибли двое детей
Гладков: Двое детей погибли при обстреле Белгорода со стороны ВСУ
Украинские военные в субботу провели обстрел Белгорода, по предварительным данным, погибли двое несовершеннолетних, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
ВСУ обстреляли центральную часть города, согласно предварительной информации, погибли двое детей, также есть раненые, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
Также зафиксировано попадание в жилой сектор.
Ранее в субботу при обстреле Брянской области погиб ребенок.