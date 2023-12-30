Наши сегодняшние противники являются потомками польских, шведских, французских, англосаксонских и немецких завоевателей – рыцарей, колонизаторов, работорговцев, нацистов. Верить в скорый крах России для них так же естественно, как для украинской дамочки времен Майдана выходить на улицу в кастрюльке.5 комментариев
Из-за обстрела двух сел в Брянской области со стороны ВСУ погиб ребенок
Губернатор Брянской области Богомаз: Из-за обстрела двух сел в регионе со стороны ВСУ погиб ребенок
Ребенок погиб при обстреле из РСЗО украинскими военными двух сел в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
В своем Telegram-канале он указал, что ВСУ произвели обстрел сел Кистер и Борщево Погарского района. Более десяти снарядов выпущено из РСЗО по мирным объектам.
«В результате террористической атаки, к сожалению, погиб ребенок 2014 года рождения», – сообщил Богомаз.
В начале декабря ребенок стал жертвой украинского обстрела ДНР.