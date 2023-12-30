В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности

Tекст: Алексей Дегтярев

Сигнал о ракетной опасности в городе отменен, написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что запущена единая горячая линия по номеру «122» для приема заявок о пострадавших и зафиксированных повреждениях.

Также под обстрел украинских военных попал поселок Уразово Валуйского городского округа, по предварительным данным, там никто не пострадал. Зафиксировано прямое попадание снаряда в здание спорткомплекса, повреждено около 20 домов и ЛЭП.

Ранее 30 декабря Гладков сообщал, что при обстреле ВСУ в Белгороде погибли два ребенка. Губернатор отмечал, что в городе запущен сигнал ракетной опасности, и всем жителям необходимо спуститься в укрытие.