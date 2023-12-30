Наши сегодняшние противники являются потомками польских, шведских, французских, англосаксонских и немецких завоевателей – рыцарей, колонизаторов, работорговцев, нацистов. Верить в скорый крах России для них так же естественно, как для украинской дамочки времен Майдана выходить на улицу в кастрюльке.15 комментариев
В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности
В Белгороде отменен сигнал об опасности ракетного обстрела, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в субботу.
Сигнал о ракетной опасности в городе отменен, написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что запущена единая горячая линия по номеру «122» для приема заявок о пострадавших и зафиксированных повреждениях.
Также под обстрел украинских военных попал поселок Уразово Валуйского городского округа, по предварительным данным, там никто не пострадал. Зафиксировано прямое попадание снаряда в здание спорткомплекса, повреждено около 20 домов и ЛЭП.
Ранее 30 декабря Гладков сообщал, что при обстреле ВСУ в Белгороде погибли два ребенка. Губернатор отмечал, что в городе запущен сигнал ракетной опасности, и всем жителям необходимо спуститься в укрытие.