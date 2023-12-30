Наши сегодняшние противники являются потомками польских, шведских, французских, англосаксонских и немецких завоевателей – рыцарей, колонизаторов, работорговцев, нацистов. Верить в скорый крах России для них так же естественно, как для украинской дамочки времен Майдана выходить на улицу в кастрюльке.15 комментариев
Гладков: В Белгороде запущена сирена, жителям нужно спуститься в укрытие
В Белгороде в субботу запустили сирену ракетной опасности, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Всем жителям города необходимо спуститься в укрытие, запущена сирена ракетной опасности, указал глава региона в своем Telegram-канале.
Ранее в субботу он сообщал, что при обстреле ВСУ в Белгороде, по предварительным данным, погибли два ребенка.