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    Что означает антироссийский жест Аргентины
    Британский военный предрек победу России на Украине
    Небензя пообещал Киеву плохие новости в ближайшее время
    Эксперт указал на странности в заявлении Польши о «российской ракете»
    ПВО за ночь уничтожила и перехватила 32 украинских БПЛА
    В России собрано более 500 тыс. подписей в поддержку самовыдвижения Путина
    ВС России поразили склад ГСМ и склад с ракетно-артиллерийским вооружением на Украине
    МИД: Москва ответит симметрично, если Запад конфискует активы России
    Катер Черноморского флота России уничтожил морской дрон ВМС Украины у Крыма
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад снова встал на русские грабли

    Наши сегодняшние противники являются потомками польских, шведских, французских, англосаксонских и немецких завоевателей – рыцарей, колонизаторов, работорговцев, нацистов. Верить в скорый крах России для них так же естественно, как для украинской дамочки времен Майдана выходить на улицу в кастрюльке.

    15 комментариев
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Холодец как точка единения русских

    Правильный холодец – еда брутальная, и готовить его должны мужчины. Женщины норовят добавить туда какую-нибудь курицу или, хуже того, индейку. Ну какая птица в холодце? Это смешно и неприлично.

    31 комментарий
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Как казаки освобождали от немцев Смоленск

    Участие казачества в войне 80 лет назад показало ровно то же, что показывает участие казачества в нынешней СВО: казак – прежде всего профессиональный воин, стойкий, отважный и умелый боец.

    15 комментариев
    30 декабря 2023, 15:47

    Гладков: В Белгороде запущена сирена, жителям нужно спуститься в укрытие

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Белгороде в субботу запустили сирену ракетной опасности, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Всем жителям города необходимо спуститься в укрытие, запущена сирена ракетной опасности, указал глава региона в своем Telegram-канале.

    Ранее в субботу он сообщал, что при обстреле ВСУ в Белгороде, по предварительным данным, погибли два ребенка.

    29 декабря 2023, 18:23
    Генерал ВСУ рассказал о последствиях ударов ВС России

    Генерал ВСУ: ВС России поразили одно из мощных предприятий Украины

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские ракетные удары поразили одно из мощнейших предприятий Украины, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу «Прямой».

    Как указал Кривонос, на одном из украинских государственных порталов недавно была размещена информация о контрактах крупного завода, и был обозначен круг предприятий, с которыми организация сотрудничает, передает РИА «Новости».

    «Сегодня как раз туда и прилетело. Это совпадение?» – возмутился генерал. По его словам, служба безопасности страны работает очень плохо и занимается не тем, чем нужно. «Это просто безобразие», – резюмировал он.

    В пятницу генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг заявил, что Россия наращивает военно-промышленный комплекс вопреки санкциям.

    Ранее в Минобороны России заявили, что авиация ВКС России и средства ПВО за неделю сбили 10 самолетов и два вертолета ВВС Украины.

    Коментарии (6)
    30 декабря 2023, 02:41
    Небензя пообещал Киеву плохие новости в ближайшее время
    Небензя пообещал Киеву плохие новости в ближайшее время
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Киев и его западных сторонников ждут плохие новости в ближайшее время, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.

    По его словам, военные планы Киева «потерпели тотальное фиаско», поэтому стоит ожидать плохих новостей в ближайшее время. Небензя отметил, что причем вне зависимости от того, будут в Вашингтоне или Брюсселе утверждены новые пакеты военной и финансовой помощи Киеву, передает РИА «Новости».

    Он указал на то, что делать ставку на решение украинского кризиса на поле боя было ошибочно. Также представитель России в ООН отметил, что исходящая с территории Украины угрозы, создаваемые странами НАТО, будут устранены – либо в рамках СВО, либо с использованием политико-дипломатических инструментов.

    Коментарии (29)
    30 декабря 2023, 05:41
    ВС России пресекли восемь попыток ВСУ провести ротацию сил

    Tекст: Кристина Цыцура

    Группировка войск «Восток» остановила восемь попыток украинских сил провести ротацию на южнодонецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

    Ротацию сил противник пытался провести в районах Новомихайловки, Старомайорского, Новодаровки и Приютного, передает ТАСС.

    ВСУ потеряли восемь минометных расчетов, два пикапа, до 90 солдат убитыми и ранеными, а также буксируемую гаубицу М102 и танк Т-64.

    Ранее сообщалось, что авиация России поразила опорные пункты ВСУ на донецком направлении.

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    30 декабря 2023, 12:06
    На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

    Tекст: Александра Юдина

    Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

    По информации ресурса, в 11.30 мск первой тревога прозвучала в Киеве, в Харьковской, Днепропетровской, Черкасской и Тернопольской областях, передает РИА «Новости».

    Затем тревога распространилась на все остальные регионы.

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    30 декабря 2023, 12:23
    В Британии заявили о тупике для Зеленского после краха ВСУ на поле боя

    Sky News: Зеленский оказался в тупике по итогам года после краха ВСУ на поле боя

    В Британии заявили о тупике для Зеленского после краха ВСУ на поле боя
    @ REUTERS/Maksim Levin

    Tекст: Александра Юдина

    По итогам уходящего года украинский президент Владимир Зеленский оказался в патовой ситуации, так как ВСУ потерпели крах на поле боя, а западная поддержка иссякает, заявил на канале Sky News вице-маршал авиации Британии в отставке Шон Белл.

    По его словам, начавшийся с оптимизма в отношении Украины год поставил Зеленского перед сложными решениями для будущего его народа и для своего собственного, передает РИА «Новости».

    Белл заметил, что успехи российских войск указывают на то, что в долгосрочной перспективе исход конфликта сложится в сторону России.

    Кроме того, вице-маршал добавил, что ключевыми показателем успеха является завоеванная территория, а Украине так не удалось вернуть утраченную территорию.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, в какие политические потрясения вверг Украину и Запад уходящий год.

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    30 декабря 2023, 10:35
    Катер Черноморского флота России уничтожил морской дрон ВМС Украины у Крыма
    Катер Черноморского флота России уничтожил морской дрон ВМС Украины у Крыма
    @ mil.ru

    Tекст: Александра Юдина

    Патрульный катер Черноморского флота уничтожил следовавший к Крыму морской дрон ВМС Украины, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что около 10.00 мск в северо-западной части акватории Черного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины.

    Вовремя обнаруженная цель уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота.

    Ранее дежурные средства ПВО над Крымом сбили два украинских беспилотника.

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    29 декабря 2023, 21:08
    На Украине рассказали о последствиях ударов по Никополю

    Предприятие и ЛЭП повреждены после ударов по Никополю на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил о последствиях ударов по городу Никополю в регионе.

    В результате ударов по Никополю оказались повреждены промышленное предприятие и линии электропередачи, написал Лукашук в своем Telegram-канале, передает ТАСС. Какое именно предприятие получило повреждения, не уточняется.

    Ранее отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что российские ракетные удары поразили одно из мощнейших предприятий Украины.

    Коментарии (2)
    30 декабря 2023, 15:17
    При обстреле ВСУ в Белгороде погибли двое детей

    Гладков: Двое детей погибли при обстреле Белгорода со стороны ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в субботу провели обстрел Белгорода, по предварительным данным, погибли двое несовершеннолетних, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

    ВСУ обстреляли центральную часть города, согласно предварительной информации, погибли двое детей, также есть раненые, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

    Также зафиксировано попадание в жилой сектор.

    Ранее в субботу при обстреле Брянской области погиб ребенок.

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    30 декабря 2023, 03:27
    Небензя назвал украинское ПВО причиной гибели мирных жителей

    Tекст: Кристина Цыцура

    Если бы не работа украинской системы ПВО, то жертв среди мирных жителей Украины не было бы, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ Василий Небензя.

    Он указал, что украинские ракеты сбиваются с курса и падают на жилые дома, передает РИА «Новости».

    Перед этим постпред Британии при ООН Барбара Вудворд обвинила Россию в ударах по гражданским объектам на Украине. Она заявила, что жертв среди мирного населения было бы больше, если бы не украинское ПВО.

    Ранее Британия сообщила, что намерена направить Украине сотни ракет для системы ПВО.

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    30 декабря 2023, 11:16
    Залужный отказался от заявившей о неизбежности смерти для солдат ВСУ советницы

    Главком ВСУ Залужный заявил, что внештатные помощники не имели полномочий публично комментировать вопросы от его имени

    Tекст: Александра Юдина

    Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что отказался от помощников на общественных началах после того, как высказывание одной из них по теме мобилизации вызвало скандал на Украине.

    Речь идет об интервью внештатного советника главкома ВСУ Аллы Мартынюк, которая в эфире YouTube-канала ISLND TV заявила, что украинцам не следует бояться идти в армию, так как «все равно мы все умрем», передает ТАСС.

    «Если кому-то повестку дали, сразу мамы пишут, они уже в истерике, уже чуть ли не прощаются с жизнью своих сыновей. Это неправильно, не нужна эта истерия. Все равно мы все умрем. Мы все не вечные. Но, даже если так произойдет, уйти из жизни достойно – это намного лучше, чем идти по улице, а на тебя кирпич упадет или тебя машина переедет», – заявила она.

    Слова экс-советницы вызвали большой резонанс на Украине, после чего Залужный заявил о том, что у него «больше нет помощников-консультантов на общественных началах».

    Также главком ВСУ отметил, что внештатные помощники не имели полномочий публично комментировать какие-либо вопросы от его имени, подчеркнув, что все сказанное – их личное мнение.

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    29 декабря 2023, 16:10
    На Украине рассказали, какую российскую ракету невозможно перехватить

    ВСУ признались, что не смогли сбить ни одной из 300 российских ракет Х-22, выпущенных с начала СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска не смогли сбить ни одной из 300 российских ракет Х-22 с начала СВО, заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

    По его словам, сложность в противодействии Х-22 связана с тем, что ракета летит «со скоростью 4 тыс. километров в час», заходит на цель «в большинстве своем по баллистической траектории», поэтому для ее перехвата нужны «специальные средства», передает ТАСС.

    «Более 300 этих ракет противник применил. Кроме Х-22, у них есть еще модернизированная версия этой ракеты – Х-32», – добавил Игнат.

    Ранее пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк признала неспособность противостоять российским авиабомбам из-за недостатка средств ПВО.

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    29 декабря 2023, 20:25
    В Польше назвали российскую РСЗО «Возрождение» большой проблемой для ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России в ближайшее время могут применить в зоне проведения спецоперации на Украине новейшие реактивные системы залпового огня «Возрождение», пишет польское издание Interia.

    Новая РСЗО «Возрождение» может одновременно запускать ракеты и использоваться для минирования, отмечает Interia, передает «Газета.Ru».

    Это предвещает большие проблемы украинской армии в перспективе новых наступлений, говорится в публикации.

    Ранее Ростех сообщил о планах начать серийное производство бикалиберной РСЗО «Возрождение» на базе системы дистанционного минирования «Земледелие». В беседе с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Артамонов назвал преимущества новой российской РСЗО.

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    29 декабря 2023, 19:57
    В Киеве нашли мертвой британку-волонтера

    В Киеве нашли мертвой уехавшую на Украину добровольцем 25-летнюю британку

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В украинской столице найдено тело 25-летней девушки-волонтера из Британии, она пробыла на украинской территории больше года, пишет британская пресса.

    Тело девушки военного медика Кэтрин Мельничук нашли утром 24 декабря ее сослуживцы из 151-го отряда сил специальных операций, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

    Она пробыла на Украине 18 месяцев. Члены подразделения британки заявили, что обстоятельства ее гибели не считаются подозрительными, но дальнейшие данные должны предоставить власти. Причина смерти устанавливается.

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    29 декабря 2023, 19:48
    Британия решила направить Украине сотни ракет противовоздушной обороны

    Tекст: Валентина Григоренко

    Великобритания планирует передать Киеву сотни ракет противовоздушной обороны, сообщил глава Минобороны Соединенного Королевства Грант Шэппс.

    Как указал Шэппс в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), Британия продолжает поддерживать оборону Украины. «Вот почему сегодня мы отправляем сотни ракет противовоздушной обороны, чтобы восполнить арсенал подаренных Великобританией систем противовоздушной обороны, способных сбивать российские беспилотники и ракеты с невероятной точностью», – отметил он, передает ТАСС.

    После начала спецоперации Британия оказала киевским властям военную помощь на сумму 4,6 млрд фунтов (5,9 млрд долларов). Правительство, в частности, поставило на Украину дальнобойные ракеты Storm Shadow, танки Challenger 2, самоходные гаубицы AS90 и реактивные системы залпового огня M270.

    Ранее глава МИД Британии Дэвид Кэмерон сравнил конфликт на Украине с «постановкой, которая имеет несколько актов», и пообещал его продолжение. По его словам, Британия и Франция будут поддерживать Киев до тех пор, пока это необходимо.

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    29 декабря 2023, 20:14
    На Украине раскрыли сеть мошеннических кол-центров

    На Украине раскрыли сеть кол-центров мошенников с оборотом в 79 млн долларов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские правоохранители раскрыли масштабную сеть кол-центров мошенников, где работало свыше 2,5 тыс. операторов, заявил офис генерального прокурора страны.

    Годовой оборот сети кол-центров составлял почти 79 млн долларов (3 млрд гривен), там работали более 2,5 тыс. операторов, заявили в офисе генпрокурора, передает РИА «Новости».

    Эта сеть работала в 16 регионах страны. Операторы представлялись работниками банков, инвестиционных и телекоммуникационных компаний, госорганов, и обманом получали конфиденциальные данные жертв, получая доступ к средствам через личные кабинеты.

    В августе украинская пресса сообщала, что действовавшие против россиян с территории Украины телефонные мошенники перешли на жителей собственной страны.

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      Многострадальный пригород Донецка – Марьинка – полностью освобожден от ВСУ. Это случилось почти через десять лет после того, как начались первые бои за этот населенный пункт. Он считался неприступной цитаделью и оказывал огневое давление на Донецк, но теперь наконец-то перешел под контроль ВС РФ, которым предстоит двигаться дальше.

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