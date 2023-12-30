Наши сегодняшние противники являются потомками польских, шведских, французских, англосаксонских и немецких завоевателей – рыцарей, колонизаторов, работорговцев, нацистов. Верить в скорый крах России для них так же естественно, как для украинской дамочки времен Майдана выходить на улицу в кастрюльке.16 комментариев
При обстреле ВСУ в Белгороде пострадали только гражданские объекты
В Белгороде в субботу при обстреле украинских военных повреждено порядка 40 гражданских объектов, военные объекты не повреждены, сообщил источник в экстренных службах.
Удар наносился по гражданской инфраструктуре, повреждения разной степени получили, по предварительной информации, около 40 объектов, в их числе – ни одного военного, сообщил источник ТАСС.
Он добавил, что в числе поврежденных оказались торговый центр, университет и жилые дома.
Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что главе государства Владимиру Путину доложили об ударе по жилым кварталам города.
Напомним, при обстреле Белгорода погибло как минимум 10 человек, пострадали 45.