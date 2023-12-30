При обстреле ВСУ в Белгороде пострадали только гражданские объекты

Tекст: Алексей Дегтярев

Удар наносился по гражданской инфраструктуре, повреждения разной степени получили, по предварительной информации, около 40 объектов, в их числе – ни одного военного, сообщил источник ТАСС.

Он добавил, что в числе поврежденных оказались торговый центр, университет и жилые дома.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что главе государства Владимиру Путину доложили об ударе по жилым кварталам города.

Напомним, при обстреле Белгорода погибло как минимум 10 человек, пострадали 45.