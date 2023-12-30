Наши сегодняшние противники являются потомками польских, шведских, французских, англосаксонских и немецких завоевателей – рыцарей, колонизаторов, работорговцев, нацистов. Верить в скорый крах России для них так же естественно, как для украинской дамочки времен Майдана выходить на улицу в кастрюльке.20 комментариев
Россия решила потребовать объяснений у Чехии в ООН за поставки оружия Украине
Российская сторона требует участия чешского постпреда в ООН на заседании Совбеза Организации, заявил первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский.
Россия требует, чтобы Чехия в ООН объяснилась за поставки вооружений киевскому режиму, заявил Полянский, передает РИА «Новости».
Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что «за терактом стоит Британия», она в координации с США подстрекает украинское руководство к террористическим действиям, передает ТАСС.
Такие действия предпринимаются, поскольку контрнаступление ВСУ провалено, а Лондон, как недавно заявляли на Украине, «запретил» Киеву вести переговоры с российской стороной.
В отсутствие шансов улучшить плачевное положение ВСУ «англосаксы перешли к тактике осуществления терактов против мирных жителей».
Напомним, при обстреле Белгорода в субботу, в ходе которого погибло 14 человек, использовались РСЗО «Ольха» и чешская РСЗО Vampire. Россия затребовала заседания СБ ООН по факту обстрела города.