Tекст: Алексей Дегтярев

Россия требует, чтобы Чехия в ООН объяснилась за поставки вооружений киевскому режиму, заявил Полянский, передает РИА «Новости».

Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что «за терактом стоит Британия», она в координации с США подстрекает украинское руководство к террористическим действиям, передает ТАСС.

Такие действия предпринимаются, поскольку контрнаступление ВСУ провалено, а Лондон, как недавно заявляли на Украине, «запретил» Киеву вести переговоры с российской стороной.

В отсутствие шансов улучшить плачевное положение ВСУ «англосаксы перешли к тактике осуществления терактов против мирных жителей».

Напомним, при обстреле Белгорода в субботу, в ходе которого погибло 14 человек, использовались РСЗО «Ольха» и чешская РСЗО Vampire. Россия затребовала заседания СБ ООН по факту обстрела города.