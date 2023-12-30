Наши сегодняшние противники являются потомками польских, шведских, французских, англосаксонских и немецких завоевателей – рыцарей, колонизаторов, работорговцев, нацистов. Верить в скорый крах России для них так же естественно, как для украинской дамочки времен Майдана выходить на улицу в кастрюльке.19 комментариев
Минобороны: ВСУ обстреляли Белгород с применением кассетных боеприпасов
Киевский режим обстрелял 30 декабря Белгород с помощью кассетных боеприпасов РЗСО, погибло 14 человек, сообщило Министерство России.
ВСУ произвели «неизбирательный комбинированный удар» по Белгороду двумя ракетами РСЗО «Ольха» в кассетном снаряжении, а также снарядами РЗСО чешского Vampire, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.
«Это преступление не останется безнаказанным», – подчеркнуло Минобороны.
Большая часть снарядов Vampire перехвачена средствами ПВО, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» попали по городу.
На данный момент известно о 12 погибших взрослых и двух несовершеннолетних, ранения получили 108 человек.
Ведомство указало, что в случае прямого попадания ракет «Ольха» с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы «неизмеримо более тяжелыми».
Украинская сторона произвела этот обстрел, чтобы отвлечь внимание от своих поражений на фронте, а также чтобы спровоцировать ВС России на такие же ответные действия.
«Вооруженные силы России работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре. Будем действовать так и дальше», – заключили в министерстве.
Ранее МЧС сообщало о гибели 10 человек при обстреле в Белгороде.