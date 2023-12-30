Минобороны: ВСУ обстреляли Белгород с применением кассетных боеприпасов

Tекст: Алексей Дегтярев

ВСУ произвели «неизбирательный комбинированный удар» по Белгороду двумя ракетами РСЗО «Ольха» в кассетном снаряжении, а также снарядами РЗСО чешского Vampire, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

«Это преступление не останется безнаказанным», – подчеркнуло Минобороны.

Большая часть снарядов Vampire перехвачена средствами ПВО, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» попали по городу.

На данный момент известно о 12 погибших взрослых и двух несовершеннолетних, ранения получили 108 человек.

Ведомство указало, что в случае прямого попадания ракет «Ольха» с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы «неизмеримо более тяжелыми».

Украинская сторона произвела этот обстрел, чтобы отвлечь внимание от своих поражений на фронте, а также чтобы спровоцировать ВС России на такие же ответные действия.

«Вооруженные силы России работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре. Будем действовать так и дальше», – заключили в министерстве.

Ранее МЧС сообщало о гибели 10 человек при обстреле в Белгороде.