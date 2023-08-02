Белгородская область получила новую защиту от украинского террора

Добровольческие формирования на границах с Украиной получили боевое оружие

Tекст: Андрей Резчиков

Утром в среду бойцам территориальной обороны Белгородской области вручили автоматы, противодроновые ружья, цифровые радиостанции и пикапы марки УАЗ. Как отметил губернатор области Вячеслав Гладков, ситуация в регионе остается сложной. «Мы подошли к тому, что решаем в рамках действующего законодательства вопросы обеспечения оружием нашей самообороны», – сказал Гладков.

Оружие получили только те бойцы, которые прошли огневую и психологическую подготовку. С пристрелкой, заверил губернатор, помогут на полигонах сотрудники Росгвардии и Минобороны. «Сейчас находится в рассмотрении Государственной думы закон, который позволит решить вопрос с обеспечением оружием самообороны на другом уровне. Будет нам проще», – сказал Гладков.

Сами бойцы давно ждали возможности получить огнестрельное оружие. Как рассказал после церемонии один из ее участников, «нельзя с игрушками защищать Родину». «При наличии боевого оружия, во-первых, и чувство уже совсем другое, во-вторых, из тысячи таких выходов один будет боевым, и не хочется, чтобы в такой боевой выход ты остался сторонним наблюдателем без оружия», – пояснил инструктор белгородской теробороны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил по этому поводу, что «все осуществляется в строгом соответствии с законодательством» и «в связи с той обстановкой, которая есть в приграничном регионе». «Это меры, которые необходимы на фоне нападений с территории Украины. Все механизмы контроля, конечно, должны быть очень тщательно реализованы и предусмотрены. Собственно, нет сомнений, что так оно и есть», – заявил Песков.

Отметим, что еще в апреле руководитель рабочей группы по вопросам спецоперации Андрей Турчак на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил законодательно закрепить право на ношение и применение оружия для участников теробороны. Он отмечал, что правовой статус этих формирований «сейчас крайне ограничен, и главное, что у них нет права на ношение и применение оружия».

Предложения о том, что бойцам белгородской теробороны нужно выдать оружие, появились после неоднократных попыток проникновения на территорию области диверсантов с Украины. В конце мая на территории области почти на сутки вводился режим контртеррористической операции (КТО) после одной из таких вылазок. В результате было уничтожено до 70 украинских террористов.

Вслед за Белгородской областью оружие получат бойцы из добровольной народной дружины Курской области. Как рассказал губернатор региона Роман Старовойт, этот вопрос прорабатывался несколько месяцев, и «сейчас механизм найден», созданы все условия для его хранения, первая партия уже поступила на базу.

То, что отряды теробороны рано или поздно получат огнестрельное оружие, Гладков обещал в начале июля. Позже белгородские власти начали закупать необходимое оружие. По его словам, «порядок применения оружия будет доведен дополнительно через командиров полка, батальона».

В состав белгородской теробороны, которая тренируется с ноября прошлого года, входит порядка трех тысяч человек, на границе с Украиной созданы семь батальонов. Костяком стала созданная в прошлом году по инициативе Гладкова общественная организация «Сводный оперативный отряд содействия правопорядку». Руководят отрядами люди с боевым опытом из числа пенсионеров МВД, Минобороны, ФСБ, ФСИН и Росгвардии.

Чем займется тероборона?

«Бойцы территориальной самообороны в первую очередь будут выполнять полицейские функции. Это положительно скажется на общей картине безопасности Белгородской области», – считает Олег Иванников, подполковник запаса МВД. По его словам, в перспективе члены добровольных народных дружин смогут по желанию перейти на службу в силовые ведомства по контракту.

«Важно отметить, что добровольцам выдают огнестрельное оружие, которое не обладает повышенной мощностью. Но у них есть возможность противостоять легко вооруженным диверсионно-террористическим группам. В случае, если противник будет атаковать с помощью боевых машин пехоты и танков, тогда этим вопросом будут заниматься военные», – поясняет собеседник.

«Сейчас речь может идти о выполнении неких функций ополчения.

Например, по оказанию помощи в охране общественного порядка, выявлении отдельных диверсантов и пособников противника, информировании правоохранительных органов и спецслужб об изменении обстановки», – добавляет Владимир Ворожцов, член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор внутренней службы в отставке.

Раздачу оружия бойцам народных дружин в приграничных с Украиной регионах можно считать экспериментом, «который позволит через один-три месяца сделать выводы о том, насколько это было необходимым, какие есть плюсы и минусы», добавляет Иванников.

Если эксперимент окажется успешным, то «оружие будет выдаваться добровольным народным дружинам в других приграничных областях». «Регионы, которые так или иначе подвергаются воздействию ДРГ противника, получат возможность защищаться собственными силами в пределах своих полномочий», – считает подполковник запаса МВД.

Регламент и закон

«При этом выдача огнестрельного оружия бойцам территориальной самообороны должна быть регламентирована. Люди должны быть обучены, государство должно законодательно обеспечить статус таких людей. Они должны действовать и нести ответственность в рамках этого статуса», – считает Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона».

Собеседник полагает, что бойцы территориальной самообороны Белгородской области должны решать задачи не самостоятельно, а в «рамках тех задач, которые ставит Минобороны России, либо силовые региональные органы». Для регламентации деятельности отрядов территориальной самообороны должен быть принят отдельный федеральный закон, уверен Коротченко.

«Структура обеспечения безопасности любого региона должна носить системный характер. Нет универсального решения, которое помогло бы полностью обеспечить безопасность региона. Чтобы подойти к этому – нам надо четко сформулировать, что могут и не могут делать граждане для обеспечения безопасности и противодействия противнику», – считает Ворожцов.

Привлечение недостаточно обученных граждан к противодействию противнику, который использует бронетехнику, артиллерию, авиацию «ничего кроме страшных последствий и потерь не приведет». «Это хорошо показывает опыт всех предшествующих военных конфликтов»,

– указывает эксперт. По мнению Ворожцова, необходимо четко определить, какого рода техника, средства связи и обеспечения безопасности должны быть выделены бойцам территориальной самообороны для выполнения своих функций. «Чтобы вопрос контроля оружия был обеспечен должным образом, необходима правильная организация этих подразделений. Должны быть лица, ответственные за учет. Необходим контроль за их деятельностью со стороны правоохранительных органов и спецслужб», – считает генерал-майор внутренней службы.

Опыт других стран

По мнению Ворожцова, в этом вопросе можно использовать американский опыт формирования резерва вооруженных сил в составе Нацгвардии. В России его можно было бы создать в статусе постоянно действующего военного резерва вооруженных сил Росгвардии. «Набирайте людей, переводите их в резерв вооруженных сил, приглашайте их регулярно на двухмесячные сборы. Такой постоянно действующий вооруженный резерв есть во многих странах мира», – предложил эксперт.

Иванников особо подчеркивает, что выдача оружия российским добровольцам принципиально отличается от того, что происходило в прошлом году на Украине, когда на улицах разных городов оружие раздавали чуть ли не всем желающим. «В России все участники теробороны – это бывшие военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, спецлужб. Все они имеют огромный опыт боевой работы», – подчеркивает эксперт.

Он рассказал, что лично знаком со многими участниками добровольных дружин, так как в течение десяти лет работал в Белгородской области. Среди них много тех, кто состоит в местных ветеранских и общественных организациях, в том числе «Боевом братстве».

В результате объективных причин, например, возрастных, – они не могут заключить контракты с Миноброны, зато у них есть возможность быть добровольцами.

Среди них много бывших волонтеров, которые ранее возили гуманитарную помощь в Луганск и Донецк. «Они очень ответственные люди, которые переживают за благополучие своего отечества. Они могут нести службу по охране границы, оказывать помощь полиции. У них хватит сил задержать диверсионно-разведывательную группу, осуществить последний бросок на врага», – говорит эксперт.

На Украине, напомнил собеседник, оружие выдавалось бесконтрольно «всем желающим». «По факту все оружие, которое было передано в украинскую тероборону, попало на черный рынок. У нас же существуют очень строгие механизмы получения, хранения и использования оружия. Многолетний опыт работы в спецслужбах и правоохранительных органах ментально не позволит дружинникам использовать это оружие во вред российским гражданам и государству», – подытожил Иванников.