Россия возвращается к истокам обороны южных рубежей

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля. В чем еще заключается историческая суть этого проекта и как новая засечная черта может функционировать в современных условиях?

В понедельник белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил о создании в регионе новой Белгородской засечной черты из-за напряженной обстановки на границе с Украиной. По его словам, власти готовятся к различным вариантам, поэтому начиная с апреля занимаются укреплением рубежей в рамках своих полномочий.

«Я бы говорил о формировании Белгородской засечной черты, потому что это привычное для нас понятие. Белгородская область всегда стояла на рубеже и защите интересов государства Российского, поэтому это продолжается и сейчас», – добавил он. Губернатор также уточнил, что он намеренно не сообщает подробностей, так как информация из открытых источников может отслеживаться противником.

Отметим, что Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. В регионе фиксировались неоднократные попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) противника, а также злоумышленников, готовящих теракты. В качестве мер обороны в регионе создается центр подготовки ополченцев, новые оборонительные сооружения. Местный бизнес и лидеры общественных организаций также подключились к этому вопросу.

Теперь же речь идет о создании засечной черты по аналогии с оборонительной линией, которая несколько столетий назад формировалась на южных рубежах Русского царства. Как напоминает историк, публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров, в борьбе за Дикое Поле и южнорусские степи России пришлось столкнуться с Крымским ханством, работорговые набеги которого шли весь XVI и большую часть XVII века.

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За эти столетия десятки тысяч русских пленников были угнаны кочевниками в Крым и проданы через работорговые рынки, прежде всего в Кафе (Феодосии). Продажа шла в Османскую империю и в Западную Европу. По мере увеличения русского населения, роста потребности в пахотной земле и усиления Русского государства, в XV–XVI веках Россия начала продвигаться в Дикое Поле и южнее.

«Все глубже и глубже русские люди продвигались в степь, засевали поля, строили деревни. Российское государство прикрывало это продвижение выдвижением в степь сторожевых застав, выставлением заслонов по рекам и, наконец, фирменным русским приемом – строительством засечных черт», – рассказал Холмогоров газете ВЗГЛЯД.

«На пути набегов засекались до непроходимости леса, строились земляные валы с частоколами, перед ними выкапывались рвы с поставленными на дно острыми кольями, через известное расстояние ставились остроги, а опиралась черта на величественные каменные крепости-кремли, такие как Тула или Зарайск. По мере движения в степь основные татарские дороги – Муравская, Изюмская, Кальмиусская – перегораживались укрепленными городами с сильными гарнизонами», – добавил собеседник.

При этом черта работала не столько как барьер, сколько как ловушка. «Разумеется, крымцы нашли способы сделать в этой черте проломы, но все эти проломы тщательно учитывались русской разведкой, и когда начинался татарский набег, русские воеводы не гонялись за степняками по всей территории, а поджидали их около проломов, нападали и отнимали полон», – пояснил историк.

«Тем самым набеги экономически обессмысливались – пленников для продажи иноземным купцам через работорговые рынки в Кафе у татар не оставалось, а наши русские люди возвращались к себе домой», – подчеркнул Холмогоров.

Засечные черты оказались для России крайне эффективным способом закрыть от вражеских нашествий центр государства и передвинуть границы освоенной земли все дальше. В 1521–1566 годах была построена Большая засечная черта, шедшая через Козельск, Одоев, Тулу и до Рязани. В 1592 году был отстроен и укреплен Елец, в 1597 году – Курск, в 1586 году основаны Ливны, в 1593 году основаны Валуйки и Оскол, в 1596-м – Белгород. Одной из передовых крепостей России стал старинный Путивль, где некогда на стене плакала по князю Игорю Ярославна. В 1600 году Россия осмелилась так далеко выдвинуться в степь, что основан был город Царев-Борисов недалеко от современного Изюма.

«А в 1632–1633 годах, в годы Смоленской войны, крымское ханство нанесло России удар в спину, помешав ей вернуть захваченный Польшей Смоленск. Это стало последней каплей, и русское правительство решилось на грандиозный национальный проект – строительство грандиозной Белгородской засечной черты, осуществленное в 1635–1646 годах», – напоминает Холмогоров.

Это было грандиозное сооружение длиной в 800 километров из земляных валов, рвов, надолбов, засек, острогов и крепостей, ощетинившихся многочисленными пушками, которое наглухо перекрывало дорогу крымским набегам. Черта тянулась с запада на восток от Ахтырки через Белгород, Новый Оскол, Острогожск, Воронеж до Козлова, где переходила в Тамбовскую засечную черту.

Таким образом огромная территория была заперта от татарских набегов. И превратилась из бывшего Дикого Поля в благодатный земледельческий край. «Однако это означало, что наши смельчаки могут продвинуться дальше. Опираясь на Белгородскую черту, русские поселения начали выдвигаться дальше в степь, в район запустевшего Царева-Борисова. В 1679–1680 годах была построена прикрывавшая Слобожанщину Изюмская засечная черта, основой которой стал новый город Изюм, построенный неподалеку от запустевшего Царева-Борисова», – уточнил историк.

«Инициатором строительства Изюма был знаменитый русский полководец, один из первых русских генералов Григорий Иванович Косагов, ветеран войн с Польшей и Турцией за Украину. Он не только основал Изюм, но и на свои собственные средства построил участок оборонительной линии и одну из башен изюмской крепости. Другими крепостями на новой черте стали Змиев, Балаклея, Купянск», – продолжил Холмогоров.

«Так что города востока Харьковской области – это продолжение военно-засечного продвижения России вглубь Дикого Поля. Затем, в XVIII веке, наступил новый этап – создавались оборонительные линии, опираясь на которые русская армия дошла до Крыма и взяла сам Крым. Так началась история Новороссии»,

– добавил историк. При этом в современных условиях, по его словам, необходимо создание сплошных завалов в лесополосах и труднопреодолимых рвов, валов и надолбов. Они должны сопровождаться установкой камер наблюдения и датчиков движения, которые позволят оперативно фиксировать передвижения ДРГ противника. Также должны быть созданы группы контроля обстановки с помощью беспилотников и мобильные группы военного реагирования, которые будут выезжать по первому же сигналу.

Схожей точки зрения придерживается и доктор военных наук Константин Сивков. «По сути, в прошлые века Белгородская засечная черта представляла собой большую систему локальных опорных пунктов, крепостей и острогов. В них находились те, кто перехватывал атакующего врага. Сейчас, вероятно, речь будет идти о схожем проекте», – сказал Сивков газете ВЗГЛЯД.

«Как я понимаю, формирование засечной черты в Белгородской области будет осуществляться гражданскими людьми в рамках уже имеющихся населенных пунктов. Скорее всего, участие в ее создании примут силы территориальной обороны и народные дружины, органы МВД, а также, возможно, и бойцы ОМОНа», – отметил собеседник.

«Вполне логичным было бы создание многоуровневой черты. Тогда первичный уровень должны составить формирования, которые уже находятся на этой местности. Они смогут самостоятельно решать задачи противодиверсионной и разведывательной деятельности», – полагает эксперт.

«Для противодействия же более крупным формированиям, которые могут прорываться за пределы линии, будет привлекаться второй уровень обороны – то есть вышестоящие инстанции, и Вооруженные силы России, и Росгвардия», – добавил он.

«Конечно, засечную черту нельзя сравнить с постами ВНОС (войска воздушного наблюдения, оповещения и связи – прим. газеты ВЗГЛЯД), которые во время Великой Отечественной войны входили в состав войск ПВО. В нынешних условиях ВНОС вообще малоэффективны, гораздо важнее разворачивать радиолокационные системы, но это уже не функции гражданских структур», – отметил Сивков.

«Безусловно, для создания черты нужно будет провести подготовительную работу, сформировать отряды, сделать территориальные нарезки и решить еще целый ряд таких организационных вопросов. Но сам факт того, что подобный проект планируется к реализации, существенно укрепит наши южные рубежи и упростит ход СВО», – заключил Сивков.

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