Как усилить ОДКБ до уровня НАТО

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18 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 22:10  |  vz.ru
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Выигрыш Газпрома в Стокгольме может помочь Европе

В преддверии холодов Европа признала рублевые расчеты за газ Елена Афонина/ТАСС
Стокгольмский арбитраж неожиданно вынес решение в пользу Газпрома, заставляя Финляндию оплатить поставленный и даже непоставленный газ. И делает он это аккурат до начала сильных холодов в Европе. Такой прецедент может развязать руки и возобновить закупку российского газа не только Финляндией.  Подробности...
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Ради Украины власти Болгарии пошли против народа

Более 70% болгар выступают против поставок оружия ВСУ Христо Владев/РИА Новости
Количество болгар, которые против членства их страны в НАТО, превысило количество сторонников альянса. Опросы также показывают, что население Болгарии всё чаще и охотнее соглашается с российским видением конфликта на Украине. Но парламент абсолютным большинством принял решение о поставках оружия ВСУ.  Подробности...
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Голландский суд по крушению MH17 отбросил неудобные доказательства

По ходу процесса в доказательную базу включались «удобные» показания свидетелей Виталий Чугин/ТАСС
В четверг голландский суд вынес вердикт по делу о крушении рейса MH17 под Донецком в июле 2014 года. Согласно решению суда, малайзийский Boeing сбили ополченцы ДНР. Однако в России выводы суда в Гааге эксперты назвали необъективными и политизированными, указав на нестыковки в деле о крушении авиалайнера.  Подробности...
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Наследством Пелоси станет ожидание войны

Пелоси – сильный и незаурядный игрок в американской политике, которого будет трудно заменить MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси покинет не только пост спикера – третий по значимости в стране, но и руководство своей партии. С ее уходом демократы потеряют сильного игрока, который десятилетиями не сдавал своих позиций и был «плотью от плоти» национальных элит. А мир рискует еще вспомнить о Пелоси тогда, когда пожнет войну, которую она посеяла.  Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Почему США победили Японию, но проиграли во Вьетнаме

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Россия атакует украинскую инфраструктуру. Эти атаки воздействуют на фронт, затрудняя врагу логистику и ремонт. Но могут ли они быть достаточными для победы? Обратимся к опыту тех, кто на бомбардировках инфраструктуры съел собаку – американцев. Подробности...
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Провал республиканцев спишут на Трампа

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук
Весьма относительный, но все же успех демократов на выборах, и слабенькая победа республиканцев в Палате представителей США еще больше обостряют противостояние «красных» и «синих» в преддверии президентских выборов 2024 года и ставят вопрос о новом консервативном лидере. Подробности...

Почему модная западная мысль ненавидит Россию

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Самое интересное, что Россия, возвращаясь в историю и возвращая историю как ценность, своими действиями пытается этот процесс затормозить, а в идеальном случае – остановить. Подробности...
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США лишатся своей «железной леди»

Почему чехи оборзели

На смерть дипломатической тайны

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Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – трое российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Как усилить ОДКБ до уровня НАТО

    ОДКБ должна стать не только военной, но и политической организацией
    		   18 ноября 2022, 22:10
    Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Путин на следующей неделе примет участие в саммите ОДКБ в Ереване, где будет обсуждаться, среди прочего, совершенствование системы кризисного реагирования Организации. Реформы ОДКБ назрели: работа Организации в последнее время вызывает критику и политиков, и экспертов. Что нужно предпринять, чтобы сделать из ОДКБ полноценную альтернативу НАТО, и какие трудности могут возникнуть в ходе реформирования Организации?

    Президент Владимир Путин очно примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который пройдет в следующую среду в Ереване. Об этом сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. На встрече лидеров в Ереване будут обсуждаться проблемы международной и региональной безопасности, совершенствование системы кризисного реагирования Организации и совместные меры по оказанию помощи Армении, передает ТАСС.

    Также в связи с предстоящей ротацией с 1 января 2023 года Совет коллективной безопасности рассмотрит вопрос о генеральном секретаре ОДКБ, а президент Белоруссии Александр Лукашенко представит приоритеты председательства Минска в Организации в следующем году. Перед началом саммита состоится совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

    Саммит проходит на фоне дискуссий об эффективности Организации Договора о коллективной безопасности как региональной военной структуры – особенно в сравнении с другой военно-политической организацией, Североатлантическим альянсом. С одной стороны, ОДКБ довольно эффективно показала себя в ходе январского кризиса в Казахстане. С другой стороны, в июне с критикой в адрес Организации в своем Telegram-канале выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Вот есть организация ОДКБ, по-моему. От этой организации для России никакой пользы нет, а Россия всем помогает. Европейские так называемые лидеры защищают интересы Украины. А наши ОДКБ-шники, вы почему молчите? Вы почему не говорите о своих соседях?» – указал он.

    Не лучшим образом на реноме Организации сказалось решение Киргизии отменить проведение командно-штабных учений миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство – 2022». В этой связи первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что Бишкек пытается «дистанцироваться от России» и избежать санкций, передает радиостанция «Говорит Москва».

    «Я предполагаю, что, скорее всего, Киргизия, как и некоторые другие страны, улавливает сигналы, идущие, с одной стороны, от Запада, с которым она не хочет ссориться, а с другой стороны – анализирует, как и все другие страны, но особенно страны СНГ, насколько мы сильны, насколько в состоянии достичь победы в борьбе с Украиной», – заявил депутат, добавив, что «в Киргизии сочли, что можно слегка дистанцироваться от России».

    По мнению экспертов, для того чтобы Организация была не менее эффективной, чем НАТО, она должна претерпеть определенные изменения.

    «В первую очередь нужно внести изменения в положение об ОДКБ: любое нападение на любого члена Организации должно обязывать все остальные государства немедленно выступать в его защиту.

    А не руководствоваться такими терминами, как «просьба» и прочее. Председатель Совета ОДКБ отдает приказ, и армии всех членов Организации должны его выполнять», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший и. о. министра обороны Армении, генерал-лейтенант Норат Тер-Григорьянц.

    Помимо этого, отметил собеседник, Организации необходимо создать свой фонд, куда, по примеру НАТО, будут поступать взносы от всех членов, а также сформировать такие коллективные силы, куда будет входить треть армии каждой страны-члена Организации. «Коллективная безопасность ОДКБ должна стать главным защитником для каждой страны, входящей в Организацию, а не обузой или «чемоданом без ручки», как кажется сейчас», – подчеркнул Тер-Григорьянц.

    Также, по его словам, учитывая, что Белоруссия является западным форпостом ОДКБ, а Армения – южным, именно в этих двух странах нужно разместить основные силы Организации. «Кстати, НАТО размещает на территории своих союзников по НАТО, например, в ФРГ, ядерные силы. Думаю, России тоже нужно перекинуть часть своих Сил ядерного сдерживания в Белоруссию и Армению», – предлагает собеседник.

    Помимо этого, добавил Тер-Григорьянц, каждая страна должна вставать на защиту другого члена ОДКБ безотносительно своих внешнеполитических предпочтений. Безопасность территорий государств, входящих в Организацию, должна быть приоритетом. «Например, если на Армению идет нападение, и в составе нападающих сил есть военнослужащие Турции, то Россию это не должно останавливать от противостояния им, независимо от отношений Москвы и Анкары», – указал эксперт.

    «В конце концов, у армий всех стран-членов Организации должен быть одинаковый уровень подготовки, нужно гораздо больше и плотнее взаимодействовать и по этому треку. Если же члены ОДКБ не согласятся на все эти условия, то Организацию нужно разгонять», – считает Тер-Григорьянц.

    «У центральноазиатских участников и Армении потребительское отношение к ОДКБ, они покупают оружие у России с дисконтом, участвуют в общих учениях, но ничего не дают в ответ. Это нужно пресекать. К тому же, они считают, что Организация будет охранять существующие политические режимы. Конечно, это неправильное понимание задач ОДКБ, и Москва должна делать все, чтобы этого не было», – в свою очередь отметил белорусский военный эксперт Александр Алесин.

    При этом, по его словам, сомнительно, что республики Средней Азии и Армения будут помогать России противодействовать внешним угрозам на западном направлении и менять свою политику с учетом интересов Москвы. «Недавнее голосование в ООН по репарациям показало, что к чему. Поэтому, России нужно выстраивать двухсторонние отношения с теми, кто готов сотрудничать более широко, углубленно», – заметил аналитик.

    «В 90-е годы создание ОДКБ было попыткой сохранить СССР – эту расползающуюся шагреневую кожу, чтобы нивелировать разрушение страны. Тогда российские власти были рады любым союзам. Но сейчас мир изменился, ОДКБ не отвечает современным требованиям. Думаю, в недалеком будущем Организацию нужно будет пересоздавать, и тогда страны Центральной Азии будут вынуждены выбирать, к какому центру влияния примкнуть – России, США или Китаю. В принципе, ОДКБ уместнее будет заменить двусторонними договорами военного характера», – полагает белорусский военный аналитик. Напомним, что одним из примеров такой двусторонней «связки» можно считать военные обязательства партнеров по Союзному государству России и Белоруссии.

    Кроме пункта о безотлагательной и обязательной коллективной защите любого члена Организации, в Устав ОДКБ нужно внести запрет на военное сотрудничество вне договора, считает член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. Например, военное сотрудничество со странами того же блока НАТО.

    «Помимо этого, обязывающим должно стать и участие членов Организации в мероприятиях и проектах, способствующих повышению безопасности ОДКБ и каждого государства в отдельности – помощь в доставке личного состава и техники в определенные районы, военно-техническое сотрудничество. Кстати, в идеале эти два понятия – безопасности Организации и каждого государства в отдельности – должны почти полностью совпадать», – заметил Бартош.

    «Впрочем, сотрудничество стран должно осуществляться не только по военной линии, но и заключаться в политической поддержке на различных международных площадках. Все эти вопросы Россия должна непременно поднять на ближайшем саммите ОДКБ», – считает аналитик.

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