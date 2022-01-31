Операция в Казахстане может сильно изменить ОДКБ

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31 января, понедельник  |  Последнее обновление — 09:13  |  vz.ru
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Российская экономика готова к санкциям лучше, чем в 2014 году

Список санкций против России растет как на дрожжах Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press
Запад запугивает Россию беспрецедентными санкциями, список которых очень быстро расширяется. Проблема Запада в том, что возможностей для удара по России без серьезных последствий для самих США и тем более для Европы уже не осталось. Да и сама экономика России сейчас объективно лучше подготовлена к атаке, чем была в 2014 году. Способен ли Запад пойти на самые жесткие меры? Подробности...
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Санкции Байдена становятся угрозой для США

Российская промышленность будет не по зубам США Сергей Бобылев/ТАСС
Администрация президента США Джо Байдена подготовила беспрецедентно жесткие санкции на случай, если Россия «вторгнется на Украину». Меры будут направлены против промышленного и финансового секторов. Но вашингтонские и европейские элиты всерьез беспокоят негативные последствия для самих США и их союзников. Ответ России может выбить американскую финансовую систему из седла. Подробности...
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Энергетический кризис в Европе связан с редким природным явлением

Стамбул засыпало снегом – как и весь юг Европы Emrah Gurel/AP/ТАСС
Весь юг Европы, Турция и Израиль приходят в себя после невиданных в этих местах снегопадов. По какой причине в южных регионах внезапно стало настолько холодно, как это соотносится с глобальным потеплением – и почему все происходящее имеет прямое отношение к энергетическому кризису, который прямо сейчас бушует в Европе? Подробности...
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США подставили Украину на миллиарды долларов

У Зеленского и Байдена оказались большие разногласия AP Photo/Evan Vucci/ТАСС
Зеленский – а вместе с ним и США – доигрались. Постоянные заявления о «российском вторжении» привели к тому, что Украина оказалась на грани финансового коллапса. А кроме того, разрешилась одна из главных загадок последних дней: почему Киев говорил, что «опасности вторжения нет», а Вашингтон настаивал, что «Россия вот-вот нападет». Все дело в деньгах.  Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Операция в Казахстане может сильно изменить ОДКБ

Иса Джавадов
Иса Джавадов, Историк, востоковед
Последние несколько лет ОДКБ подвергалась критике за свою пассивную реакцию на конфликты в ближнем зарубежье. Миротворческая операция в Казахстане может изменить этот негативный образ, но также породить новые риски. Подробности...

Леонид Куравлев никогда не совпадал с паспортом

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Он был всегда больше того, что ему написали в сценарии. И всегда – не выбивался, нет, но с извиняющейся улыбкой выходил из канона, предписанного амплуа. И всегда строил свой. Подробности...

Три причины американского экспансионизма

Александр Тимохин
Александр Тимохин, журналист
Они никогда не перестанут пытаться раздавить нас – уничтожить, или подчинить, или переделать в копию себя. Потому что такова их природа. Подробности...
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Учебник истории перепишут в пользу Китая

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Зеленский отступил в Донбассе

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Умер актер Леонид Куравлев

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер после тяжелой болезни в возрасте 85 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. Куравлев страдал от деменции и цереброваскулярной болезни
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Аэромобиль AirCar получил разрешение на полеты в Евросоюзе

Словацкая компания Klein Vision завершила сертификацию в ЕС летной годности своего первого аэромобиля AirCar и может приступать к массовому производству новинки. Особенностью автомобиля являются складывающиеся крылья, которые позволяют ему передвигаться не только по дорогам, но и по воздуху
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Британия с помощью авиации завозит тонны оружия на Украину

Накануне на Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании. В этот раз ВС Украины были предоставлены новые легкие противотанковые средства. Стороны указывают на исключительно оборонительное предназначение оружия
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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    Иса Джавадов

    Операция в Казахстане может сильно изменить ОДКБ

    Иса Джавадов
    Историк, востоковед
    		31 января 2022, 09:00

    В 1992-1993 годах Организация Договора о коллективной безопасности была основана для трансформации советской единой системы обороны в новую структуру, призванную объединить вооруженные силы бывших республик СССР в рамках общих принципов Содружества Независимых Государств. С одной стороны, нахождение почти всех членов СНГ в этом альянсе было гарантом предотвращения расширения НАТО, с другой – его появление отвечало разраставшейся угрозе терроризма на южных рубежах Содружества. 

    В 1999 году ОДКБ испытала первый серьезный свой кризис – ряды организации одновременно покинули Азербайджан, Грузия и Узбекистан. Впоследствии Узбекистан еще раз войдет в 2006-м и выйдет в 2012-м. В первую очередь все эти входы-выходы обосновываются невозможностью нахождения конфликтующих между собой государств в рамках одного военного альянса. Так, интересам Азербайджана не отвечало состоять в одной организации с Арменией, у Узбекистана традиционно имелись противоречия сразу с тремя членами: Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном.

    Очевидно, страны сочли невыгодным членство в ОДКБ в рамках своей многовекторной политики. В конце концов, для Азербайджана стало приоритетным строительство армии по натовскому образцу при помощи Турции. Грузия покинула ряды альянса из-за своих напряженных отношений с Россией и желания интегрироваться в НАТО. Примечательно, что в 1999 году была также создана организация ГУУАМ (Грузия, Украина, Узбекистан, Азербайджан, Молдова), как противоположная ОДКБ. Таким образом, первая волна выходов из организации обнажила проблему отсутствия коллективного духа и несоответствия внешнеполитических интересов между странами-членами.

    Следующим серьезным испытанием для военной интеграции оставшихся шести стран стала «Молочная война» в 2009-м, в результате которой Белоруссия временно саботировала создание Коллективных сил оперативного реагирования. Примечательно, что ныне активно поддерживающий миротворческую операцию в Казахстане Лукашенко еще в августе 2009 года заявлял: «Почему мои люди должны сражаться в Казахстане? Матери спросят меня, почему я отправил их сыновей воевать так далеко от Беларуси. Для чего? За единый энергетический рынок? Это не то, от чего зависит жизнь». В этот же период руководство Белоруссии предпринимало меры по сближению с Евросоюзом.

    Первый раз напрямую о неэффективности ОДКБ заговорили в ходе событий в Киргизии в 2010 году. Возникший в ходе апрельской революции вакуум власти привел к ожесточенным столкновениям киргизов и узбеков на юге страны, что вынудило власти Киргизии обратиться за помощью к России и ОДКБ. Однако как Москва, так и руководство альянса отклонили просьбу, сославшись на то, что происходящие события являются внутренним делом Киргизии. Некоторые эксперты были уверены, что тем самым Россия упустила свой шанс продемонстрировать себя миротворцем и получить рычаги давления на американскую авиабазу в бишкекском аэропорту Манас.

    Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба<br> Минобороны РФ/ТАСС

    В последние годы критика в адрес ОДКБ звучала уже и из Армении, которая обвиняла организацию в отсутствии какой-либо эффективной реакции в столкновениях с Азербайджаном в 2020-2021 годах. Дилемма состоит в том, что большая часть стран блока имеют в Закавказье интересы, противоположные армянским. Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан всегда поддерживали позицию Азербайджана ввиду культурной общности, в то время как для Минска Баку является ключевым партнером в сфере ВПК. В последние годы Белоруссия участвует в модернизации противовоздушной обороны и артиллерии азербайджанской армии, а также поставляет в эту страну реактивные системы залпового огня «Полонез». Их применение в последнем конфликте в Нагорном Карабахе вызвало в Армении шквал критики в адрес белорусского руководства. Что касается России, то официальная позиция Кремля в данном противостоянии сводилась к медиации и взаимовыгодному урегулированию. Все члены ОДКБ признают эту территорию частью Азербайджана, что, понятно, не отвечает интересам Еревана. 

    Исходя из всего этого, довольно очевидно, что ОДКБ испытывает серьезные проблемы с военно-политической интеграцией стран альянса по той простой причине, что позиции членов ОДКБ на те или иные конфликты часто оказываются противоположными. Однако даже в подобных условиях у ОДКБ остаются преимущества. По-прежнему у стран Средней Азии есть возможности привлечения модернизированных частей армии России для защиты своих рубежей от потенциального вторжения террористов или усиления наркотрафика. Между странами альянса налажен также информационный обмен в сфере безопасности. Более того, членство в ОДКБ предлагает широкий ассортимент качественного российского вооружения по ценам ниже стандартных экспортных.

    Последняя операция ОДКБ в Казахстане выявила новую функцию военного блока, которая может мотивировать союзников России более тесно сотрудничать в сфере безопасности – борьба с революциями. Хотя войсковые соединения России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии и не принимали боевых действий с вооруженными протестующими, им удалось оказать значительную помощь Казахстану в защите ключевой инфраструктуры страны. Тем самым была облегчена работа местных силовиков – и контроль над страной вернулся быстрее, чем мог бы.

    Оперативная реакция на нестабильность в Казахстане существенно повысила имидж ОДКБ как институциональной структуры, поскольку ее члены проявили единогласие по данному вопросу и доказали способность выполнять оборонные задачи на практике. По сути, речь идет о переформировании ОДКБ в некий консервативный союз государств постсоветского пространства. Можно провести аналогии со Священным союзом России, Пруссии и Австрии, который был создан после победы над наполеоновской Францией для предотвращения революционных и антимонархических выступлений в Европе.

    Для Священного союза было важно не допустить повторения сценария Французской революции, которая привела Европу к череде крупномасштабных конфликтов и опасных социально-экономических преобразований. В контексте ОДКБ таким антиподом является революционная Украина и в целом оранжевые революции на постсоветском пространстве. Контрреволюционный потенциал ОДКБ может, в частности, привлечь к более активному сотрудничеству Белоруссию и Киргизию.

    Определенные поводы для беспокойства есть и у властей Таджикистана, где даже спустя 25 лет после кровопролитной гражданской войны в повседневной жизни сохраняется напряженность. Со стороны населения могут быть претензии к нестабильной экономической ситуации и коррумпированности и некомпетентности региональных элит. Так, еще в ноябре 2021 года в Горно-Бадахшанской автономной области прошли столкновения недовольных с правоохранительными органами. У властей Таджикистана есть также поводы беспокоиться по поводу религиозного экстремизма. Особенно если учитывать недавнюю победу «Талибана*» (запрещен в РФ) в приграничном Афганистане, в котором также состоят местные таджики.

    Поэтому для Душанбе дальнейшее нахождение в ОДКБ жизненно необходимо. Позитивным моментом миротворческой операции ОДКБ в Казахстане является то, что объединенные силы покинули республику в кратчайшие сроки после выполнения поставленных задач. Благодаря этому, в информационной среде не остается каких-либо предположений, что действия ОДКБ в регионе являются элементом «российской экспансии» и вмешательством во внутренние дела суверенных государств.

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