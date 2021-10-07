Открытое противостояние Азербайджана и Ирана никому не выгодно

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7 октября, четверг  |  Последнее обновление — 18:14  |  vz.ru
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Какие ошибки совершил Евросоюз на энергетическом рынке

Европа призывает расследовать причины взрывного роста цен на газ Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Стоимость газа в Европе в моменте приблизилась к двум тысячам долларов за тысячу кубометров. Пять европейских стран призвали расследовать причины такого невероятного ценового скачка. Ирония в том, что к этому коллапсу привели действия самого Брюсселя. Какие две стратегические ошибки допустил Евросоюз и сделает ли он правильные выводы из этого кризиса? Подробности...
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Европарламент проявил геополитическую наивность

В Европе захотели создать Политический трансатлантический совет Sascha Steinach/DPA/Zentralbild/Global Look Press
В Европарламенте придумали способ избежать противоречий между ЕС и США. Для этого, по мнению депутатов, следует создать Политический трансатлантический совет, что позволит Брюсселю решить сразу две задачи: развивать стратегическое партнерство с США и одновременно обособиться от Штатов в вопросах внешней политики, экономики и обороны. Осуществимо ли это и как к подобным идеям относиться России? Подробности...
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Легендарный линкор повлиял на ключевые моменты истории России

Линкор «Гангут» носил и Андреевский, и советский военно-морской флаг Архив фотографий кораблей русского
и советского ВМФ
Россия тоже участвовала в знаменитой эпохе линкоров: 110 лет назад был заложен один из них – «Гангут» (в советское время «Октябрьская революция»). Как было принято решение о постройке этого корабля, в каких сражениях он участвовал и как в судьбе корабля отразились ключевые события и царского, и советского времени? Подробности...
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Война Ирана и Азербайджана станет праздником для Америки

По численности личного состава и количеству бронетехники иранская армия заметно превосходит азербайджанскую Reuters Photographer/REUTERS
Азербайджан и Иран внезапно оказались на грани вооруженного конфликта. Иранские генералы прямо угрожают северному соседу вторжением, а тегеранские политики открыто призывают вернуть Ирану земли Закавказья, принадлежавшие когда-то Персидской империи. Обе страны начали военные маневры у границы. Насколько вероятен риск войны между двумя странами, кому она выгодна и что делать в этой ситуации Москве? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Открытое противостояние Азербайджана и Ирана никому не выгодно

Иса Джавадов
Иса Джавадов, Историк, востоковед
Начавшиеся на ирано-азербайджанской границе учения вооружённых сил Исламской Республики вызвали беспокойство в Баку и Анкаре, и вместе с тем определили роль Ирана в армяно-азербайджанском конфликте. Подробности...

Сбои в работе глобальной «цифры» станут еще жестче

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Цифровизация сейчас проводится на базе и архитектуре того, что придумано еще в XIX веке. Возможности двоичного кода и техники на его основе еще не достигли своего предела, но он очевидно близок. Отсюда и сбои, сродни фейсбуковскому. Подробности...
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Спор об однополых браках закончился – они победили

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Важно понимать, что нам придется иметь дело с той Европой, где большинство населения приемлет однополые браки. Ждать, что европейцы завтра одумаются, не стоит. Скорее Польша и Португалия узаконят однополые браки, чем Австрия или Швеция от них откажутся. Подробности...
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Когда замерзнет Украина

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Саакашвили пошел путем Навального

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Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

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Специализированный БПЛА-спасатель испытывается в России

Представлен проект первого в России беспилотника-спасателя. Задача аппарата, получившего название Seadrone, – работать в арктических широтах при низкой температуре и в сложных погодных условиях обнаруживать попавшего в бедствие человека
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Иса Джавадов

    Открытое противостояние Азербайджана и Ирана никому не выгодно

    Иса Джавадов
    Историк, востоковед
    		7 октября 2021, 17:35

    Напряжённость в отношениях Азербайджана и Ирана началась в первые недели сентября, когда стало известно, что азербайджанские пограничники требуют оплату пошлины у водителей грузовых автомобилей из Ирана, направляющихся в Армению. Стоит отметить, что после вступления азербайджанской армии в Зангеланский и Кубатлинский районы в октябре 2020 года определённые участки армянской дороги Горис – Капан оказались в пределах признанных границ Азербайджана. Эта трасса является основным путем, связывающим Армению с Ираном. Соответственно, имея возможность регулировать транспортные потоки и режим проезда через свою территорию, Азербайджан способен оказывать воздействие на экономику Армении и Ирана.

    15 сентября азербайджанские пограничники задержали двух иранских водителей за незаконный въезд на территорию республики. Это спровоцировало ещё большее недовольство со стороны Ирана, который решил демонстративно стягивать тяжёлое вооружение к границе с Азербайджаном.

    Реагируя на происходящие события, президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому агентству Anadolu сказал, что на протяжении последних месяцев фиксировался активный проезд иранских грузовиков на территорию Нагорного Карабаха, находящуюся под контролем российского миротворческого контингента. Не согласованные с Баку поставки материалов в данный регион вызвали недовольство азербайджанской стороны.

    Проводимые сейчас Ираном учения «Покорители Хайбара» на границе с Нахичеванской Автономной Республикой названы в честь завоевания иудейской крепости Хайбар в 629 году войсками пророка Мухаммада. Тем самым Тегеран как бы определяет своего северного соседа как союзника враждебного Израиля. Однако реальной причиной беспокойства является отнюдь не Тель-Авив, а усиливающееся влияние Анкары на Кавказе после второй карабахской войны в 2020 году. 

    Иран опасается, что контроль над трассой Горис – Капан азербайджанской стороной и дальнейшее связывание Азербайджана и Турции Зангезурским коридором поставит армяно-иранскую границу под контроль внешних сил. Тем самым судьба одного из важнейших для Ирана транспортных путей окажется в руках Анкары, что является большим вызовом для страны, имеющей и без того ограниченные возможности для международной торговли в условиях западных санкций. Однако стоит отметить, что Исламская Республика фактически готова из-за собственных опасений поставить под удар Трёхстороннее соглашение по Нагорному Карабаху, где важнейшим принципом является разблокировка транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией, включая дорогу вдоль реки Аракс.

    Фото: Morteza Nikoubazl/Global Look Press

    Ситуация осложнена тем, что Вооружённые силы Ирана привлекли к учениям тяжелую технику, военно-воздушные силы, а также пусковые установки баллистических ракет «Фатах-313» и «Зульфикар» с радиусом поражения до 700 км.

    В ответ на это Азербайджан и Турция начали проводить собственные военные учения прямо по другую сторону расположения иранских частей. Более того, на протяжении нескольких суток турецкие беспилотники TB2 Bayraktar проводят разведку на границе Ирака и Ирана, а на военные аэродромы Азербайджана ежедневно прибывают военно-транспортные самолёты из Турции и Израиля.

    5 октября Иран, согласно ряду заявлений в СМИ, закрыл своё воздушное пространство для азербайджанской военной авиации, осуществляющей рейсы в Нахичевань. На протяжении 30 лет этот коридор играл в снабжении азербайджанского анклава большую роль, поскольку позволял обходить территорию Армении. По некоторым прогнозам, подобный запрет вскоре может коснуться и пассажирских самолётов. В этот же день в Баку был закрыт офис представителя верховного аятоллы Ирана Али Хаменеи, посредством которого осуществлялась религиозная пропаганда среди шиитской общины страны. В МВД Азербайджана объяснили подобные меры борьбой с коронавирусной инфекцией. Однако несмотря на вскрытие структурных расхождений в позициях Баку и Тегерана относительно будущего региона, а также активного применения военной повестки в обеих странах, реальный вооружённый конфликт маловероятен по ряду причин.

    Стоит учитывать, что, помимо Армении, Азербайджан и Турция также являются важнейшими экономическими партнерами Ирана, предоставляющими собственные дороги для экспорта иранской продукции. Армению и Иран связывают две трассы, одна из которых частично под контролем азербайджанской армии, а другая находится в состоянии ремонта. Дальнейший проход через армяно-грузинскую границу не менее затруднительный – сложный рельеф определяет низкую пропускную способность дорог. В этом отношении дороги, проходящие через Турцию и Азербайджан, отличаются большей стабильностью и позволяют вывозить иранские товары в Россию и Европу. Аналогично и для Азербайджана: усугубление отношений с Ираном будет чревато потерями в экономике, поскольку иранская территория служит не только для снабжения Нахичевани, но и для сухопутной связи с Ближним Востоком и странами Центральной Азии.

    Азербайджану, ещё недавно прошедшему через ожесточённую войну, вступать в новый конфликт крайне невыгодно, поскольку новые потери поставят под угрозу рейтинг нынешних властей и усугубят экономическую и социальную обстановку. Точно так же и Иран, находящийся в конфронтации с Турцией в Сирии и Ираке, с Саудовской Аравией в Йемене, ведущий прокси-войну с Израилем и вынужденный держать определённые силы на границе с Афганистаном, не будет в состоянии действовать эффективно на нескольких фронтах. Не говоря о том, что на стороне Баку может выступить также Пакистан. Ещё один конфликт с участием Ирана и его прокси усилит международное давление и будет очередным ударом для экономики страны.

    Однако экономический фактор является не единственным, где обе стороны могут оказывать друг на друга давление. На территории Исламской Республики Иран проживает от 20% до 40% азербайджанцев, многие из которых идеологически связаны с Азербайджаном и Турцией. В политическом и военном истеблишменте Ирана этнические азербайджанцы достаточно прочно интегрированы. Следовательно, при серьёзной конфронтации в национальной безопасности Ирана могут возникнуть бреши, если ключевые лица в силу своего происхождения откажутся действовать в соответствии с интересами страны.

    Похожим образом Иран может воздействовать на консервативные шиитские общины Азербайджана, отличающиеся высоким протестным потенциалом и симпатиями к иранской модели государственного устройства. Подобное воздействие может привести к конфликту со светскими властями Азербайджана, а также к столкновениям с суннитской общиной.

    Соответственно, ни Азербайджан, ни Иран не смогут перейти к открытым боевым действиям, поскольку сильно взаимозависимы в экономическом и политическом плане. Другое дело, что происходящие события сильно повредят рейтингу Исламской Республики в Азербайджане и поставят под удар «мягкую силу» Ирана в этой стране. В ближайшее время в Азербайджане можно ожидать усиление полицейского контроля за деятельностью шиитских религиозных организаций, закрытие иранских фондов и запрещение проповеднической деятельности лицам, получившим образование в Иране. Более того, агрессивная риторика Ирана подтолкнёт Ильхама Алиева ещё больше к Турции, что будет уже невыгодно России, сохраняющей серьёзное влияние на Южном Кавказе. Параллельно с этим в глазах армянской общественности не всегда рациональные, а скорее демонстративные действия Ирана будут выгодно отличаться от конструктивной позиции Кремля, направленной на мир в регионе. Это, в свою очередь, будет подталкивать уже Ереван к более тесному сотрудничеству с Тегераном в ущерб Москве.

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