Турция пытается объединить мусульман за счет евреев

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НОВОСТЬ ЧАСА

В Кремле заявили об опасности палестино-израильского конфликта для России

17 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 13:03  |  vz.ru
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США просчитались с российским проектом МС-21

Теперь Россия умеет делать полностью композитное крыло без западных помощников Владимир Астапкович/РИА Новости
Попытка США с помощью санкций помешать созданию лайнера МС-21, превосходящего американских и европейских конкурентов, потерпела крах. За два года Россия сумела заместить композитные материалы из США и Японии, которые попали под запрет. Теперь у России есть не только запатентованные технологии создания «черного» крыла, но и отечественные материалы для его изготовления. Как США невольно помогли России? Подробности...
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Американскую дипломатию отрезали от российской прессы

Ребекка Росс позволяла себе жесткие заявления во время акций сторонников Навального @USEmbRuPress/Twitter
Больше полугода по вине властей США российское посольство в Вашингтоне работало без пресс-секретаря. Теперь Россия дала зеркальный ответ: атташе по работе с журналистами в американской миссии в Москве Ребекка Росс объявлена персоной нон-грата и будет выслана. Но почему Госдеп наотрез отказывается впустить в страну российского специалиста по работе с журналистами? Подробности...
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Чем опасно новое пользовательское соглашение WhatsApp

Facebook планирует превратить WhatsApp в поставщика личных данных пользователей Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Мессенджер WhatsApp начал заставлять пользователей соглашаться со своими спорными новыми условиями обслуживания – спустя почти полгода после того, как впервые объявил о планах сделать это. В Госдуме видят в действиях мессенджера противоречия закону и намерены обсудить меры реагирования с Роскомнадзором. Какие опасности для пользователей представляют новые правила WhatsApp и почему их уже называют цифровой удавкой? Подробности...
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«Сдерживание России» основано на обмане и подтасовках

Западные аналитики выдают желаемое за действительное Victoria Jones/Reuters
Фундаментальный разбор «мифов о России» проведен одним из аналитических центров Британии. Парадокс в том, что разбираются не реальные заблуждения о России, а то, как сама Россия эти заблуждения отвергает. Почему этот документ на самом деле является, по словам политологов, «идеологическим манифестом сдерживания» нашей страны? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Турция пытается объединить мусульман за счет евреев

Иса Джавадов
Иса Джавадов, Историк, востоковед
Последние опросы Arab Barometer показывают, что самым популярным лидером в арабских странах остается турецкий президент Эрдоган. Не в последнюю очередь это связано с его антиизраильской позицией и действиями. Подробности...

Грешников в аду мучают бесы с айфонами и айпадами

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Я вспомнил, как фланировал по Парижу и сел на террасе выпить кофе. Рядом сидела компания старшеклассников, поразившая меня тем, что юноши и девушки (кстати, весьма пластические) явно пришли вместе, но при этом не общались между собой. Все они сидели, уткнувшись в смартфоны и что-то тюкали, совершенно презрев соблазны флирта. Подробности...
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Без военных памятников нации не существует

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
16 мая 1871 года, в краткую, но яркую эпоху Парижской коммуны, была разрушена Вандомская колонна – отлитый из захваченных пушек памятник наполеоновским победам. Массово валили памятники и в России, и практически вчера – в Соединенных Штатах. Но памятники такого обращения с собой не прощают. Подробности...
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Болгары опять переходят на сторону Гитлера

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Евреи против палестинцев: почему опять?

Украина и «мощный сигнал от НАТО»

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На Ближнем Востоке ужесточились ракетные обстрелы городов и столкновения арабов с евреями

Ракеты Израиля разрушили 16-этажное здание Бурж аш-Шурук в центре Газы. В нем располагались офисы палестинских СМИ и компаний, магазины и жилые помещения. Погибли по меньшей мере три человека. Израиль заранее предупредил о ракетном ударе, поэтому большую часть людей успели оперативно эвакуировать
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Вооруженный преступник напал на школу в Казани

На школу в Казани напал вооруженный человек. В результате стрельбы погибла учительница и семеро детей, еще 20 детей получили ранения. Нападавшему 19 лет, он был вооружен официально зарегистрированным гладкоствольным ружьем
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На Красной площади прошел парад Победы

В Москве прошел торжественный парад Победы. В нем участвовали более 12 тыс. военнослужащих. По Красной площади прошло свыше 190 единиц техники, среди которых оказались образцы времен войны и современные машины. Над столицей пролетели 76 самолетов и вертолетов
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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На чьей стороне ваша симпатия в конфликте между Израилем и Палестиной?
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Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: В Кремле заявили об опасности палестино-израильского конфликта для России
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    Иса Джавадов

    Турция пытается объединить мусульман за счет евреев

    Иса Джавадов
    Историк, востоковед
    		17 мая 2021, 12:20

    На роль главного адвоката мусульманского мира, возмущенного нарушением прав верующих в Аль-Аксе и вообще ущемлением мусульман Израилем, медиасфера активно продвигает Реджепа Тайипа Эрдогана. И это не случайно, если учесть, что турецкий президент уже давно активно использует в своей риторике тему защиты мусульман, касаясь таких конфликтных зон, как Сирия, Карабах, Палестина, Мьянма, Кашмир и Ливия.

    Лозунг помощи мусульманам в совокупности с деятельностью турецких гуманитарных и культурных организаций (TIKA, IHH, TRT, Институт Юнуса Эмре) являются инструментами наращивания экономического и политического влияния Турции на Ближнем Востоке в противовес Саудовской Аравии, Ирану и Египту. Реагируя на события, произошедшие в Иерусалиме, Эрдоган назвал Израиль «террористическим государством», призвав мусульманские государства и международное сообщество принять эффективные меры против Израиля.

    В то же время турецкий президент решил обозначить серьезность своих намерений посредством «телефонной дипломатии». В течение последних дней тема израильско-палестинского противостояния обсуждалась Эрдоганом и турецкими дипломатами с представителями следующих мусульманских стран: Пакистан, Кувейт, Алжир, Катар, Иордания, Кыргызстан, Узбекистан, Малайзия, Индонезия, Иран, Саудовская Аравия, Ирак, Нигерия, Ливия и Афганистан. Очевидно, что это не спорадические, а системные действия – Турция хочет продемонстрировать свое лидерство в исламском мире и запрашивает от него большей консолидации в поддержке Палестины, поскольку самостоятельно ни одно из государств неспособно оказать дипломатическое давление, в том числе и сама Турция, для которой Израиль является важным экономическим партнером.

    Последние опросы Arab Barometer показывают, что самым популярным лидером в арабских странах остается турецкий президент Эрдоган. На вопрос, каково отношение к его внешней политике, значительное число респондентов ответило положительно. Соответственно, арабская и мусульманская общественность возлагают на турецкого президента большие надежды в активном противодействии вызовам с Запада. Возлагают надежды на Эрдогана и в Турции, проводя несколько дней подряд пропалестинские акции и требуя ответа на «израильскую агрессию». Однако представляется ли для него сейчас возможным трансформировать риторику солидарности в активные действия? 

    Разумеется, Анкара желает всеми силами нарастить свое значение в палестинском урегулировании, где традиционную роль играют Египет и Саудовская Аравия. Отношения между Анкарой и Тель-Авивом на данном этапе можно считать вновь испорченными, если учесть недавний обмен агрессивными обвинениями, в котором также отличился сын Биньямина Нетаньяху. Это показывает, что если Эрдоган намерен оказать реальную поддержку палестинцам, то с Израилем ему придется говорить с позиции силы, без возможностей дипломатического маневрирования.

    Фото: DILARA SENKAYA/Reuters

    Об открытом военном противостоянии между Турцией и Израилем речь идти не может – в крупномасштабной войне двух сильных держав Ближнего Востока никто не заинтересован, и в то же время в Анкаре прекрасно понимают опасность нападения на американского союзника. Точно так же на повестке не будет стоять вариант поставки вооружений в сектор Газа и отправки инструкторов с наемниками – здесь Турция также ограничена правовыми, стратегическими и экономическими барьерами, и вновь будет высока вероятность открытой войны.

    Наиболее возможной и реалистичной сейчас стратегией представляется активизация турецкой дипломатии для консолидации других исламских стран с целью дальнейшего продвижения пропалестинских инициатив на таких международных площадках, как ООН, Организация исламского сотрудничества, G20. Эти инициативы могут быть оформлены как эмбарго, санкции или же резолюции, накладывающие на Израиль серьезные обязательства в процессе деоккупации Палестины. Первоначальные шаги уже сделал глава турецкого МИД Чавушоглу, выступив с инициативой создания механизма физической защиты палестинцев путем формирования международных сил защиты с военным и финансовым вкладом заинтересованных стран. Получается, что Турция желала бы иметь военное присутствие в этом регионе, но не одна и только лишь с одобрения международного сообщества, которое потребуется получить.

    Нельзя исключать, что Турция продолжит отстаивать свои экономические и политические интересы в Восточном Средиземноморье, стремясь изолировать Израиль и сокрушить его альянс с Грецией, Египтом и Кипром. Такие предпосылки уже есть, это видно на примере начала нормализации турецко-египетских отношений и интенций Турции заключить соглашения о разделе морского пространства с Каиром и Рамаллой.

    Но есть большие сомнения в возможности достижения мусульманской консолидации по палестинскому вопросу. Действительно, гипотетическое объединение Турции, Ирана и Саудовской Аравии сильно бы подорвало позиции Израиля в регионе, однако даже несмотря на недавние известия о начале переговоров между Тегераном и Эр-Риядом, говорить о прекращении непримиримой вражды во имя палестинского дела пока рано. В то же время союзники саудовского короля в лице ОАЭ, Кувейта и Бахрейна активно заняты нормализацией отношений с Израилем.

    Возможно, Эрдоган прекрасно осознает вышеупомянутые риски и препятствия, и с этим может быть связан телефонный разговор с лидером еще одного государства, в котором мусульманское население является лишь значимым меньшинством – Россией. В разговоре с Владимиром Путиным Эрдоган подчеркивал схожие позиции в этом конфликте и упомянул идею отправки миротворческих сил в Палестину.

    Из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН позиция Российской Федерации в палестинском вопросе является наиболее близкой к турецкой. Россия также признаёт независимость Палестины, голосовала за расширение ее прав в ООН и осуждала израильские военные операции в секторе Газа, нападения на турецкую «Флотилию Свободы» и «сделку века» Дональда Трампа. Более того, 14 мая Владимир Путин подчеркнул, что конфликт Израиля с Палестиной касается и безопасности России.

    На прямое вмешательство России в Газе Эрдоган вряд ли может рассчитывать, поскольку даже на фоне израильских бомбардировок в Сирии дипломатия Кремля стремится сохранить позитивные отношения с Тель-Авивом. Однако в ближайшее время можно ожидать шагов турецких политиков по кооперации с Россией в международных организациях, особенно когда уже имеется совместный положительный опыт в урегулировании кризисов в Ливии, Нагорном Карабахе и САР.

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