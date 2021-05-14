Эрдоган способен угрожать Израилю только на словах

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Израиль нанес удары по зданию банка и серверам ХАМАС в секторе Газа

14 мая, пятница  |  Последнее обновление — 22:11  |  vz.ru
Разделы

Евросоюз собрался спасать мир за счет России

Углеродный налог ЕС навредит также сланцевой добыче в США Сергей Гунеев/РИА Новости
Главный торговый партнер России – Евросоюз – заставит российских экспортеров заплатить углеродный налог с каждого «грязного» товара. Другие страны не такие сознательные в плане экологии, считает ЕС и назначает себя главным спасителем мира. Убытки наших компаний и российского бюджета могут достигать десятки миллиардов евро. Впрочем, есть для России и хорошие новости. Подробности...
Перейти в раздел…

Американскую дипломатию отрезали от российской прессы

Ребекка Росс позволяла себе жесткие заявления во время акций сторонников Навального @USEmbRuPress/Twitter
Больше полугода по вине властей США российское посольство в Вашингтоне работало без пресс-секретаря. Теперь Россия дала зеркальный ответ: атташе по работе с журналистами в американской миссии в Москве Ребекка Росс объявлена персоной нон-грата и будет выслана. Но почему Госдеп наотрез отказывается впустить в страну российского специалиста по работе с журналистами? Подробности...
Перейти в раздел…

Как политика Александра Невского спасла русских от полного уничтожения

Таким принято изображать Александра Невского сегодня Художник Юрий Пантюхин
13 мая 1221 года, ровно 800 лет назад, появился на свет Александр, второй сын князя Ярослава Всеволодовича Переславского. Александр Невский, пожалуй, одна из самых знаменитых и в то же время вызывающих множество споров фигур русской истории. В реальности этот человек был совсем не таким, как его обычно представляет массовая культура. Подробности...
Перейти в раздел…

Болгарам напрасно позволили забыть про нацистское прошлое

В 1996 году монумент «Алеша» уже пытались снести Игорь Ленкин/ТАСС
Некогда «братская» Болгария взорвалась чередой русофобских инициатив – от переименования храмов, названных в честь русских святых, до сноса монументов, посвященных советским солдатам. В частности, речь идет о знаменитом «Алеше», одном из символов города Пловдив. Раз так, болгарам пора напомнить об их преступлениях перед Россией и Европой, о которых мы великодушно разрешили забыть. Подробности...
Перейти в раздел…

Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
Перейти в раздел…

Хакеры подкармливают американскую паранойю

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
США склонны обвинять тех, чье поведение они не могут контролировать, во всех грехах именно потому, что сами для себя легко допускают возможность действовать вне всяких правил. Подробности...

За Палестину некому вступиться

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
За Палестину реально могут вступиться только Иран и Турция. Но не будут. И если ХАМАС не прекратит обстрелы Израиля, то ЦАХАЛ, скорее всего, предпримет очередную сухопутную операцию в Газе. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Открытое письмо Виктору Шендеровичу про стыдобесие

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
В девяностых, когда открыли, уж кажется, всю «правду о войне», такой вакханалии покаяния и стыда я не припомню. Не в правде, стало быть, дело – во лжи. Советская она или антисоветская – разницы никакой. К сожалению, правда не бывает красивой для всех. И для одной из сторон тоже. Правда, как и Победа, растет из грязи и крови. Но именно она может спасти мир. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев
Перейти в раздел…

Болгары опять переходят на сторону Гитлера

Обсуждение: 7 комментариев

Евреи против палестинцев: почему опять?

Украина и «мощный сигнал от НАТО»

Перейти в раздел…

На Ближнем Востоке ужесточились ракетные обстрелы городов и столкновения арабов с евреями

Ракеты Израиля разрушили 16-этажное здание Бурж аш-Шурук в центре Газы. В нем располагались офисы палестинских СМИ и компаний, магазины и жилые помещения. Погибли по меньшей мере три человека. Израиль заранее предупредил о ракетном ударе, поэтому большую часть людей успели оперативно эвакуировать
Подробности...

Вооруженный преступник напал на школу в Казани

На школу в Казани напал вооруженный человек. В результате стрельбы погибла учительница и семеро детей, еще 20 детей получили ранения. Нападавшему 19 лет, он был вооружен официально зарегистрированным гладкоствольным ружьем
Подробности...

На Красной площади прошел парад Победы

В Москве прошел торжественный парад Победы. В нем участвовали более 12 тыс. военнослужащих. По Красной площади прошло свыше 190 единиц техники, среди которых оказались образцы времен войны и современные машины. Над столицей пролетели 76 самолетов и вертолетов
Подробности...
Перейти в раздел…
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Подробности...
Перейти в раздел…
На чьей стороне ваша симпатия в конфликте между Израилем и Палестиной?
  • Израиль

  • Палестина

  • Ни на чьей
Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?
  • Да, нужно повысить возраст владения оружием и более детально проверять покупателя

  • Нет, оставить все по-прежнему

  • Нет, правила покупки оружия надо упростить
Как вы восприняли информацию об отмене выдачи виз в США?
  • С радостью

  • С огорчением

  • С безразличием
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Израиль нанес удары по зданию банка и серверам ХАМАС в секторе Газа
    Пашинян попросил военной помощи у Путина Эрдоган объявил о борьбе против угнетения палестинцев В Белоруссии начато бесплатное тестирование жителей страны на антитела к COVID Академик РАН: Без майских каникул заболевших ковидом было бы больше
    Путин заявил о превращении Украины в антипода России Россия дала США срок для сокращения персонала дипмиссии Заслуженный учитель РФ рассказал, почему школьникам не удастся списать на ЕГЭ Возле станции метро в Москве открыли стрельбу из автомата
    Утвержден список недружественных России государств Греция отменила ограничения на въезд для россиян Более половины украинцев поддержали прямые переговоры Киева с ЛНР и ДНР Решетова впервые рассказала о причине расставания с Тимати

    новые стихи


    Слепаков ответил матом агрессивным сторонникам Навального

    рост заболеваемости


    Вирусолог объяснил, как второй год пандемии способен стать опаснее первого

    последствия COVID-19


    Появились подробности госпитализации телеведущего Молчанова

    Видео

    углеродный налог


    Евросоюз собрался спасать мир за счет России

    замена импорта


    Россия совершила прорыв в обрабатывающей промышленности

    армия и вооружение


    США испуганы перспективой остаться без ядерного оружия

    ДОМАШНИЙ АРЕСТ


    Медведчук переиграл Зеленского в киевском суде

    правда о войне


    Алексей Алешковский: Открытое письмо Виктору Шендеровичу про стыдобесие

    горячая фаза


    Глеб Простаков: Россию позвали на информационную войну

    Ближний Восток


    Камран Гасанов: За Палестину некому вступиться

    специальный репортаж


    Как учителя казанской гимназии спасли детей от убийцы

    на ваш взгляд


    На чьей стороне ваша симпатия в конфликте между Израилем и Палестиной?

    Эрдоган способен угрожать Израилю только на словах

    Эрдоган хочет поднять весь исламский мир на освобождение Иерусалима    14 мая 2021, 20:45
    Фото: Burhan Ozbilici/АР/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков,
    Наталья Макарова

    Президент Турции вмешался в арабо-израильский конфликт – он назвал «долгом человечества» остановить «террористическое государство» Израиль. «Израиль перешел все границы», заявляет Эрдоган. Означают ли его слова, что Турция готова помогать Палестине так же, как помогла Азербайджану в карабахском конфликте?

    В пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган использовал свое телеобращение по случаю праздника Ураза-байрам для громких внешнеполитических заявлений. В частности, он подверг резкой критике политику еврейского государства. «Мы разгневаны гнетом террористического государства Израиль. Израиль перешел все границы», – заявил Эрдоган и пообещал поддержать палестинских боевиков с той же решительностью, с какой он поддерживал азербайджанскую армию в Нагорном Карабахе.

    Турецкий лидер уже провел переговоры с президентами и главами правительств 19 стран по ситуации в Палестине. «Остановить Израиль – долг чести человечества. Мы призываем международное сообщество действовать. Участие ООН – необходимое условие. То, что нужно сделать, должно быть немедленно сделано, иначе неизбежны ужасные последствия», – предупредил Эрдоган.

    Во время телефонной беседы с палестинским лидером Махмудом Аббасом Эрдоган резко осудил действия израильских военных против толп мирных мусульман в Иерусалиме, у мечети Аль-Акса на Храмовой горе – одной из трех главных святынь мусульманского мира. Эрдоган пообещал сделать все возможное, чтобы мобилизовать весь мир, «и прежде всего исламский мир, чтобы остановить террор и вторжения Израиля». «Турция всегда будет поддерживать палестинских братьев и сестер и защищать величие Иерусалима», – заверил президент.

    Считается, что именно турецкая поддержка, в частности поставки боевых дронов, оказалась решающей для победы армии Азербайджана в недавней войне в Карабахе. Только в прошлом году поставки турецкого оружия Баку выросли в шесть раз по сравнению с 2019 годом, составив 123 млн долларов. Кроме того, в азербайджанскую армию прибыли сотни турецких военных инструкторов. По данным прессы, в планировании операций армии Азербайджана участвовали генерал-лейтенант Шереф Онгай, командующий 3-й полевой армией сухопутных войск Турции, и начальник оперативного управления сухопутных войск Турции генерал-майор Бахтияр Эрсай.

    Столкновения в Израиле продолжаются с 7 мая, когда вспыхнули первые стычки между мусульманами и израильскими полицейскими у мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Это стало поводом для массовых ракетных ударов, которые с 10 мая обрушили на Израиль боевики движения ХАМАС, контролирующего сектор Газа (часть Палестины).

    Армия Израиля отвечает точечными ударами по инфраструктуре, будь то склады с оружием и штаб-квартиры. По данным Красного Полумесяца, к пятнице погибло не менее 119 палестинцев, ранено около 300. Израиль потерял восемь человек. К пятнице конфликт перекинулся и на Западный берег реки Иордан (другая часть Палестины). Число арабов, погибших там в столкновениях с израильской полицией, увеличилось до десяти, сообщила палестинская радиостанция «Саут Аль-Акса».

    Политики в Анкаре тем временем уже всерьез обсуждают возможность отправки своих солдат в Израиль, правда, лишь в качестве «голубых касок». Зампред комиссии турецкого парламента по международным делам Ахмет Берат Чонкар заявил РИА «Новости», что турецкие военные могут попасть в Восточный Иерусалим в составе международных миротворческих сил. Для такой отправки потребуется согласие парламента, напомнил депутат. Как предполагает Чонкар, правительство Турции проводит консультации по данному вопросу с другими государствами и с Организацией исламского сотрудничества.

    Глава центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов считает, что у Эрдогана на самом деле нет возможностей для прямой военной поддержки ХАМАС. «Анкара не может поставить в Палестину какие-нибудь вооружения, потому что сектор Газа изолирован от внешнего мира израильскими силовиками. Не может же Турция просто взять и начать войну с Израилем. Она может только дать деньги ХАМАС, но и самостоятельно купить на них оружие палестинцам тоже сложно – с учетом того, что сектор Газа остается в блокаде», – говорит эксперт.

    Слова Эрдогана обращены прежде всего к исламской общественности, полагает Семенов. «Речь идет лишь о моральной поддержке, о запуске дипломатических инициатив – возможно, вкупе с Россией – в рамках Совбеза ООН, о чем Эрдоган недавно говорил с со своим коллегой Владимиром Путиным. Также Турция может пробовать оказывать давление на Израиль через арабские государства. В общем, предпринимать дипломатические усилия по поиску партнеров или союзников на этом пути», – полагает Семенов.

    Политолог-американист Дмитрий Дробницкий не исключает, что Москва действительно попробует договориться с Анкарой, как это произошло в Сирии. «Турция для России – сложный партнер, особенно с таким лидером, как Эрдоган, но без нее никак на Ближнем Востоке», – пояснил Дробницкий.

    Что касается США, то там, по его словам, многие недоумевают насчет того, почему администрация Джо Байдена почти никак не реагирует на войну в еврейском государстве. «Республиканцы ругают Байдена за то, что он не поддерживает Израиль. Левое крыло Демократической партии, наоборот, требует надавить на премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, потому что для них он – враг, нарушитель прав человека», – полагает Дробницкий. Но, похоже, Байден решил сосредоточиться на Иране, оставив за скобками арабо-израильский конфликт, полагает эксперт.

    Бывший посол Израиля в Москве, бывший шеф спецслужбы «Натив» Цви Маген подчеркивает, что турецкий лидер угрожает военной державе, которая может «снести его режим». «Зачем он это делает? Эрдоган прекрасно понимает, с кем имеет дело, поэтому ни к каким конкретным действиям не приступает, зато набирает политические очки, – уверен израильский эксперт. – Главный интерес Эрдогана – стремление к гегемонии в исламском мире». Впрочем, Маген не исключает, что Анкара все же способна предпринять кое-какие конкретные шаги – например, отправить очередную «Флотилию свободы».

    На ваш взгляд

     
    На чьей стороне ваша симпатия в конфликте между Израилем и Палестиной?



    Обсуждение:  11 комментариев
    Как известно, весной 2010 года Турция направила на прорыв блокады в сторону Газы «Флотилии свободы», состоявшую из шести судов во главе с турецким паромом «Мави Мармара». Израильские ВМС перехватили конвой. В столкновении погибли девять пропалестинских активистов, в основном граждане Турции. Этот инцидент привел к затяжному кризису в отношениях Анкары и Иерусалима.

    «Флотилия свободы» показала следующее: посылать боевиков на прорыв израильской системы безопасности опасно для их жизни, напомнил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. «Вряд ли сейчас кто-то рискнет повторить нечто подобное, тем более в регионе идет настоящая война. Любой корабль, который двинется в сторону Газы, будет потоплен. Эрдоган это прекрасно понимает», – уверен Сатановский.

    Сатановский напомнил, что правящая в Турции Партия справедливости и развития связана с семейством партий «Братья-мусульмане», к которым относится и ХАМАС. Этим можно объяснить солидарность, которую проявляет Эрдоган по отношению к палестинским боевикам. Однако новый виток ссоры с еврейским государством лишь ухудшит для Турции расклад сил в регионе, полагает политолог. «Чем глубже Эрдоган закопает свои отношения с Израилем, тем лучше будет Кипру и Греции, его прямым соперникам в спорах вокруг шельфа Восточного Средиземноморья», – предрекает Сатановский.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •