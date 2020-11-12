Кто из турецких генералов руководил атакой на Карабах

Аналитики подводят итоги важнейшего военного конфликта последнего времени – победы Азербайджана над Нагорным Карабахом. Особенно внимательно изучается роль турецких военных, в том числе с точки зрения управления беспилотниками. Кто из турецкого генералитета стоял за успешным наступлением азербайджанской армии и чем недовольны военные в Баку – в расследовании газеты ВЗГЛЯД.

Несколько дней назад, в разгар наступательной операции Азербайджана в Карабахе, сразу несколько российских и азербайджанских изданий сообщили об отстранении первого заместителя министра обороны Азербайджана – начальника Генерального штаба генерал-полковника Наджмеддина Садыгова и даже о его аресте. Якобы Садыгова обвинили в измене и сотрудничестве с российской военной разведкой. При этом заявлялось, будто бы генерал выступал против «турецкого засилья в руководстве вооруженных сил Азербайджана».

Министерство обороны Азербайджана опровергло данные об аресте начальника Генштаба. Однако с тех пор он не появлялся на публике, а его страничка внезапно исчезла с официального сайта военного ведомства.

«Отдать туркам армию и своих жен»

Кресло под генералом Садыговым шаталось давно. Еще в середине лета в медийное пространство стран Южного Кавказа был вброшен целый пакет обвинений. Садыгова попрекали рождением в дагестанском Дербенте и лезгинским происхождением, плохим знанием азербайджанского языка, наличием родственников в России. А главное – тем фактом, что его двоюродный брат якобы служил в российской армии на территории Армении в составе 102-й военной базы в Гюмри.

Все это лишний раз напоминает, что в азербайджанской армии существует серьезный раскол. Он появился давно, а активные военные действия его только усилили и обострили. Турецкие советники и раньше пользовались в азербайджанской армии значительным влиянием, отвечали за переобучение и перевооружение, однако с началом операции в Карабахе заняли доминирующее положение. Это понравилось далеко не всем. Тому же генералу Садыгову приписывают фразу, которую он бросил на одном из совещаний: «Если мы отдаем туркам армию, может, и жен своих тоже?»

Отчасти линия разлома – поколенческая. Армию в Азербайджане зачищают от тех офицеров и генералов, кто начинал службу еще в Советском Союзе, учился в советских военных училищах и потому может иметь армейских друзей в других постсоветских государствах, в том числе в России и Армении. На ключевые позиции ставят тех, кто прошел стажировку или обучение в Турции. Над ними ставят турецких советников.

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«Группа, возглавляемая начальником оперативного управления сухопутных войск Турции генерал-майором Бахтияром Эрсаем, непосредственно участвовала в организации боевых действий против Нагорного Карабаха», – рассказывает газете ВЗГЛЯД чиновник, близкий к руководству Министерства обороны Азербайджана. По понятным причинам, свои имя и фамилию он просит не называть. «Эрсай находится в Баку. После отстранения начальника Генштаба Азербайджана Наджмеддина Садыгова он лично курирует Генштаб по вопросу операции против Карабаха. Отчитывается он перед высшим военно-политическим руководством Турции о ходе операции», – продолжает собеседник.

Также участие в планировании и осуществлении операции в Карабахе принимал генерал-лейтенант Шереф Онгай, командующий 3-й полевой армией сухопутных войск Турции, расположенной в районе Эрзинджана в восточной Анатолии. «Он приезжал в Азербайджан в сентябре и октябре, а до этого летом. Онгай и еще несколько турецких генералов осуществляли планирование турецко-азербайджанских совместных наступательных операций», – добавляет собеседник.

Информацию об участии в конфликте генералов Эрсая и Онгая газете ВЗГЛЯД на условиях анонимности подтвердил еще один источник в Баку – бывший высокопоставленный дипломат. «По моим данным, Эрсай является военным руководителем всей операции в Карабахе», – рассказал он.

Из мятежников в борцы с партизанами

Генерал-майор турецкой армии Бахтияр Эрсай (фото: cukurca.meb.gov.tr)

Генерал Эрсай – закрытая и непубличная фигура. До настоящего времени он не упоминался в российских медиа. Он также почти не упоминался в англоязычных медиа. В турецкой прессе Эрсай фигурирует лишь в нескольких заметках.

Наиболее полно историю генерала в августе 2016 года рассказала газета Hürriyet («Свобода»). В 2003 году офицер разведки Эрсай участвовал в попытке военного заговора против Реджепа Эрдогана, который тогда только занял пост премьер-министра (заговор военных получил название «Операция кувалда»).

Информация о перевороте была раскрыта только в 2010 году. Эрсай был арестован и осужден на 16 лет, но сразу после приговора был помилован. Причина такой мягкости турецких властей неясна. По некоторым данным, Эрсай пошел на сделку и дал показания на других участников заговора.

Так или иначе, но вместо срока он получил звание бригадного генерала и был переброшен на «курдский фронт»: возглавил 2-ю бригаду Commando, которые принимала активное участие в боевых действиях против вооруженных формирований Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Турции. Уничтожил несколько сотен курдских боевиков, считался одним из лучших специалистов по «контрпартизанской войне».

«Все что я о них знаю – они каратели. Они действовали очень жестко, в том числе в отношении мирных жителей, кто симпатизировал РПК. Не брали пленных, но для турецких военных это обычно. Среди солдат было много добровольцев, были также «Серые волки» (турецкая организация ультраправых националистов – Прим. ВЗГЛЯД). У бригады плохая репутация», – рассказывает корреспонденту газеты ВЗГЛЯД активист голландской радикальной левой партии «Социалистическая альтернативная политика» (SAP) Альберт Барри, который в середине 2010-х годов вместе с еще несколькими европейцами присоединился к РПК.

Также, по данным Hürriyet, Эрсай участвовал в операциях в Ливии. В частности, отвечал за эвакуацию турецких граждан из страны после падения режима Муаммара Каддафи. Участвовал в обучающих семинарах в Объединенном военном центре НАТО в Ставангере в Норвегии. В августе 2019 года медиахолдинг Haber сообщил, что Высший военный совет Турции (Yüksek Askeri Sura, YAS) присвоил Эрсаю звание генерал-майора.

Генерал-лейтенант турецкой армии Шереф Онгай (фото: kars.gov.tr)

Открытые данные о генерал-лейтенанте Шерефе Онгае очень скупы. В 1982 году он окончил Военную академию в Анкаре, служил в различных частях сухопутных войск. В 2014 году был назначен командующим 9-м армейским корпусом. Некоторое время был начальником пехотной школы в Тузле.

По словам собеседников газеты ВЗГЛЯД, работу турецких генералов в Азербайджане обеспечивает примерно 200 военных советников. Они не находятся на передовой, а занимаются организационной и штабной работой. Для нужд турецких специалистов развернуты две станции специальной спутниковой связи – в Баку и на территории военного аэропорта в Габале. Азербайджанским военным пользоваться этим станциями запрещено. Азербайджанским военным приказано также выполнять все указания и пожелания советников, не спортить и не перечить им. Это часто вызывает недовольство.

«Карабах принадлежит Азербайджану! Запишите это и опубликуйте обязательно. Я хочу, чтобы меня поняли правильно, – говорит корреспонденту газеты ВЗГЛЯД подполковник азербайджанской армии в отставке Олег Гулиев, сейчас он проживает в Москве. – Азербайджан должен полностью вернуть Карабах, это правильно и справедливо. Но вернуть Карабах мы должны сами. Если мы его вернем на турецком поводке, то мы вернем только Карабах, а потерям всю остальную нашу страну».

Генерал воздушных дронов

Генерал-майор ВВС Турции Гексель Кахья (фото: eskisehir.meb.gov.tr)

Еще один турецкий военачальник, который принимал участие в руководстве операцией в Нагорном Карабахе – генерал-майор, начальник 1-го Центра снабжения и технического обслуживания ВВС Турции Гексель Кахья. В минувшее воскресенье президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Баку с главами МИД и Минобороны Турции Хулуси Акаром и Мевлютом Чавушоглу. Подробности не разглашались. Гексель Кахья также участвовал в переговорах. Официально об этом не говорилось, но по фотографиям со встречи его идентифицировал Telegram-канал Razm.info.

Примечательно, что это уже вторая встреча Кахья с Алиевым. Первая прошла в августе. Точно так же были названы все участники встречи, кроме Кахья. Его самого тогда тоже по фотографии идентифицировала группа Nagorno Karabakh Observer. По данным газеты ВЗГЛЯД, Кахья находится на территории Азербайджана как минимум с июля.

До того, как приехать в Азербайджан, Гексель Кахья весной и летом прошлого года организовывал в Ливии работу Глобального центра безопасности и операций (Global Center for Security and Operations, GСSO). Роль центра сводилась к управлению турецкими беспилотниками Bayraktar TB2 для поддержки войск Правительства национального согласия (ПНС), которое противостояло фельдмаршалу Халифе Хафтару.

Эффект от применения Bayraktar TB2 был переломным. Силы ПНС остановили наступление Хафтара, хотя тот уже был готов к штурму Триполи. На некоторых участках фронта им даже удалось организовать контрнаступление и отбить прибрежные города Сурман, Сабратах и Аль-Айялат.

Участие Кахья вскрылось, когда армия Хафтара захватила в плен нескольких турецких советников и получила в свое распоряжение их переписку, а также копии паспортов всех турецких специалистов, работавших на GCSO. В результате переговоров между Анкарой и Хафтаром пленных отпустили, а вот сканы паспортов, в том числе паспорта Гекселя Кахья, опубликовало издание Al Marsad.

Появления Кахья в Азербайджане, где точно так же, как в Ливии, массово применялись беспилотники, еще одно совпадение – слишком знаковое и вряд ли случайное. «Безусловно, Гексель Кахья осуществляет руководство всеми полётами Bayraktar TB2 в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе. Вся оперативная разведывательная информация, получаемая с помощью Bayraktar TB2, докладывается именно ему, а он, в свою очередь, докладывает эту информацию президенту Турции Реджепу Эрдогану», – заключает директор Международного центра политического анализа и прогнозирования, специалист по странам Закаваказья Денис Коркодинов.

О том, что именно Кахья координирует использование Bayraktar TB2 в Нагорном Карабахе, со ссылкой на собственные источники на днях сообщил также кипрский аналитический центр Geopolitical Cyprus, специализирующийся на военно-политических исследованиях в странах восточного Средиземноморья и Ближнего Востока.

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Беспилотники Bayraktar TB2 стали главным козырем Азербайджана в ходе этой военной кампании. Большая часть видео с уничтожением армянской техники и солдат была сделана именно с них. План был турецкий, генералы – турецкие. И беспилотники тоже турецкого производства. Однако кому они принадлежат, и кто ими управлял – открытый вопрос.

Дело в том, что официальных сообщений о покупке Азербайджаном Bayraktar TB2 нет. Впервые о намерении Баку приобрести у Анкары беспилотники в эфире азербайджанского телевидения лишь в июне этого года заявил министр обороны Закир Гасанов. Сообщений, что сделка была закрыта, не публиковалось. Тогда откуда они у Баку?

«Это очень интересный вопрос. Тут есть два варианта, примерно равноценных. Или это сделка была совершена тайно, чтобы не привлекать внимания, такая практика существует. Или это беспилотники турецкой армии. При этом надо понимать, что подготовка квалифицированных операторов для беспилотников занимает как минимум несколько месяцев. Мое предположение состоит том, что при любом из этих вариантов операторами беспилотников должны быть турецкие специалисты», – объясняет директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов.

Таким образом, Баку может праздновать победу. Но с точки зрения управления войсками победу могут праздновать турецкие генералы.