Армения проигрывает последний бой за Карабах

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9 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 20:55  |  vz.ru
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Российское судостроение вышло из самого колоссального кризиса за всю свою историю. По итогам этого года совокупная стоимость крупных судов, построенных на российских верфях, должна оказаться рекордной за три постсоветских десятилетия. Благодаря чему достигнут подобный прорыв и почему импортозамещение в этой отрасли притормаживает? Подробности...
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В деле Навального нашлось пять неразрешимых загадок

Алексей Навальный не спешит на родину, где его ждет уголовное преследование Алексей Куденко/РИА Новости
Спустя почти три месяца с момента экстренной посадки самолета с потерявшим сознание Алексеем Навальным в Омске многие вопросы в этом деле остаются без ответов. Информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории, и их окружение. Какова роль иностранных спецслужб в деле Навального, кто прилетал за ним из Германии и что мешает блогеру вернуться в Россию?  Подробности...
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Российская вакцина прорвала европейскую блокаду

Российскую вакцину ждет весь мир — от Австрии до Аргентины Илья Питалев/РИА «Новости»
Венгрия готова уже в декабре начать закупать российскую вакцину от COVID-19. Об этом глава МИД страны заявил прямо из карантина – министр сам стал жертвой вируса. При этом Еврокомиссия, которая еще недавно грозила Будапешту санкциями за применение вакцины «Спутник V», изменила свое мнение. Не исключено, что вслед за Венгрией и другие страны ЕС обратятся за российской вакциной. Подробности...
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Трампа обязательно предадут

Трамп получил больше голосов, чем любой другой республиканец в истории White House/Keystone Press Agency
Джо Байдена признали избранным президентом большинство СМИ США и многие зарубежные лидеры, включая тех, кого Дональд Трамп относил к своим друзьям. Тем не менее президент готов развязать юридическую войну и идти в ней до конца, тем более, что на этом пути уже есть первые успехи, а ресурс, которым он может располагать, внушителен. Беда в том, что Трампа теперь непременно предадут – так будет лучше для страны в целом. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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    Армения проигрывает последний бой за Карабах

    Азербайджанский флаг над городом Шуши    9 ноября 2020, 19:45
    Фото: Минобороны Азербайджана/ТАСС
    Текст: Евгений Крутиков

    Судя по всему, Азербайджан взял стратегическую позицию в ходе своего наступления на Карабах – город Шуша. В непосредственной близости от Шуши находится столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерт. И НКР, и Армения находятся на грани национальной катастрофы. Что еще может спасти их?

    Азербайджан заявил об установлении контроля над Шушой – ключевым городом для войны в Нагорном Карабахе (НКР). В качестве доказательство был предъявлен видеоролик, в котором демонстрируется абсолютно пустой город, похожий на Шушу, с государственными флагами Азербайджана над административными зданиями и почетный караул.

    Пресс-секретарь президента Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян на своей странице в «Фейсбуке» также заявил, что город Шуша находится вне контроля армянских сил. «Сегодня, к сожалению, нужно признать, что нас пока сопровождает череда неудач и город Шуши полностью вне нашего контроля. Все обнадеживающие и вдохновляющие пропагандистские тезисы ничего, кроме отрыва от чувства реальности, нам не дают», – написал Погосян. По данным Погосяна, бои уже идут на подступах к столице непризнанной республики, Степанакерту.

    Ваграм Погосян находится в Ереване, и пока что никаких других подтверждений оставления армянами Шуши не поступало. Последние на данный момент сведения свидетельствуют об установлении контроля азербайджанской пехоты за развилкой единственной дороги, ведущей из Степанакерта в Шушу и, возможно, нескольких кварталов города. Контроль над дорогой к северу от Шуши вызвал прерывание связи с городом, в котором сохраняются очаги сопротивления. Такая ситуация дает возможность обеим сторонам говорить о контроле над городом. «Бои на подступах к Степанакерту» – это как раз ситуация у северной развилки дороги. До Степанакерта там действительно минут десять езды.

    В опубликованном азербайджанской стороной видеоролике бросается в глаза минимальное разрушение строений. Даже в здании городской администрации все окна целы. Это косвенно свидетельствует о том, что за эту часть города или в принципе не было боев, или она была просто оставлена армянскими частями, которые пытались таким образом избежать окружения, а не «устраивать Сталинград». Но пока нет реальной возможности оценить степень достоверности информации с обеих сторон.

    Распространяется очень много фальшивых фото- и видеоматериалов, которые либо сняты в другое время, либо другие населенные пункты выдаются за Шушу. Все это или «туман войны», или пропаганда. На данный момент с Шушой отсутствует какая бы то ни было связь. Неясно даже, какую часть города могут контролировать азербайджанцы (утром в понедельник речь могла идти об историческом районе на севере города). Непонятно и то, каким образом город могло покинуть практически все мирное население до последнего человека, если развилка дороги уже двое суток контролировалась азербайджанской пехотой.

    Шуша – критически важный пункт для войны за Карабах. Эта скала возвышается прямо над столицей НКР – Степанакертом, и обладание ею означает фактическую победу Азербайджана во всей кампании. В начале 1990-х годов в Шуше стояли азербайджанские «Грады», которые сверху прямой наводкой били по Степанакерту. Повторение этой истории будет означать гибель Карабаха.

    Кроме того, Шуша – исторический и культурный центр Карабаха, бывшая столица и главный символ. Понятно, что азербайджанская сторона стремилась пробиться к Шуше как можно быстрее, возможно, даже к неким знаковым датам (например, 31 октября – день первой победы Ильхама Алиева на президентских выборах).

    Сутки назад президент Азербайджана Ильхам Алиев уже объявлял о занятии Шуши, но тогда он явно поторопился. То ли его так информировали собственные военные, то ли это был элемент пропагандистской войны. В конце концов, он человек восточный, а там принято опережать события и выдавать желаемое за действительное. За последний месяц боев вокруг Карабаха такое случалось неоднократно. Особо вопиющей была история с Гадрутом, когда президент Алиев объявил о занятии этого населенного пункта за неделю до того, как это реально произошло.

    В ночь с субботы на воскресенье азербайджанская пехота при поддержке БПЛА попыталась войти в Шушу. Продвижение шло с северной стороны скалы прямо из ущелья у развилки дороги на Степанакерт. Это историческая часть Шуши, там расположен музейный комплекс – средневековая крепость и бывший дворец карабахских ханов.

    Ближний бой длился примерно до трех часов ночи, после чего азербайджанская пехота скатилась обратно в ущелье, понеся большие потери. Серьезные потери есть и у армянской стороны. Армяне теряют критично много бронетехники, поскольку азербайджанские БЛПА полностью господствуют в воздухе.

    Тем не менее, в Шуше к середине дня понедельника оставался армянский гарнизон, а азербайджанские силы, прорвавшиеся к городу, были недостаточны для того, чтобы его штурмовать. К Шуше через ущелье Авератаноц прорвалась ограниченная в ресурсах азербайджанская пехотная группа, в возможности которой входил лишь огневой контроль за трассой из Лачина на Степанакерт. Еще вчера расстояние между линиями критично сократилось, и кое-где речь шла чуть ли не о рукопашной. Баку же срочно требовалось каким-то образом доставить под Шушу подкрепление, иначе весь прорыв к Шуше стал бы бесполезной тратой ресурсов. Если в такой ситуации армянское командование приняло решение без ближнего боя эвакуировать город, то это выглядит как минимум странно, а как максимум похоже на панику пополам с истерикой.

    Показательно, что после провала ночного штурма бои вокруг Шуши практически прекратились. Многие эксперты ожидали, что азербайджанцы попробуют повторить штурм в ночь с воскресенья на понедельник, но этого не случилось. Более того, почти по всему фронту прекратились артиллерийские дуэли, хотя по Степанакерту было выпущено несколько ракет. Пришел в движение и северный корпус азербайджанской группировки, но это, возможно, лишь отвлекающий маневр, чтобы не позволить армянам перегруппироваться и ввести под Шушу свежие силы с севера.

    Если азербайджанской стороне действительно удалось только пехотными частями при поддержке БПЛА войти в город, то это могло произойти только при полном непротивлении армянской стороны.

    Точно известно, что еще в середине дня армяне пытались контратаковать у Каринтака западнее Шуши и очень успешно накрыли огнем РЗСО колонну азербайджанской пехоты. Единственной реальной целью контратак было освобождение дороги.

    При этом дополнительных сил из Армении на помощь не поступает. Расчетная численность армянской армии – около 50 тысяч человек, из которых 30 тысяч уже в Карабахе. Резервов больше нет. А оборона Шуши уже несколько дней испытывала нехватку снабжения. Простого перекрытия единственной дороги, связывающей Шушу со Степанакертом, могло быть достаточно для того, чтобы бои за Шушу превратились в аналог средневековой осады замка. Подождем, пока у них патроны кончатся. Но, возможно, события могли пойти по иному сценарию.

    Особое внимание привлекает фронт южнее скалы – от Красного базара до Мартуни. Это линия обороны армян по кромке гор, которую неделю назад азербайджанский спецназ просто обошел с фланга. Сейчас армянские части на кромке гор находятся в полуокружении, и только от их стойкости зависит дальнейшее развитие событий под Шушой. Если эта линия обороны дрогнет или будет перемолота артиллерией и БПЛА, то азербайджанцы смогут беспрепятственно доставить под Шушу и далее на Степанакерт столько войск, сколько требуется. По факту армянский фронт на этом участке начинает разваливаться, и прогноз тут неблагоприятный.

    Если же азербайджанской стороне действительно удастся в ближайшие сутки полностью поставить под контроль Шушу, то и удержание всего южного фронта становится бессмысленным. Теперь последним фронтом обороны Карабаха снова станет Лачин, который чудом удалось удержать неделю назад.

    Остается последний шанс на то, что армяне смогут напрячься и уничтожить прорвавшуюся к Шуше группу. Для армянской стороны это последний бой. Другое дело, что сам рельеф местности не позволяет использовать там крупные силы и бронетехнику.

    Критически важным сейчас стал вопрос морального состояния армянских сил. Бесконечные потери и отступления, полная потеря воздуха – все это не способствует поднятию боевого духа. И чем сложнее обстановка на фронте, тем больше вопросов возникает к политическому руководству Армении и Нагорного Карабаха. Это не просто какая-то разовая ошибка, это тотальный провал, близкий к национальной катастрофе. И героизм 18-летних резервистов только более выпукло демонстрирует безвольность и непрофессионализм правительств в Ереване и Степанакерте.


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