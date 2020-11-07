Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в ходе состоявшегося телефонного разговора обстоятельно обсудили ситуацию в зоне нагорнокарабахского конфликта, сообщила пресс-служба Кремля.

«Обстоятельно обсуждена ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта. Президент России проинформировал турецкого коллегу о проведенной серии телефонных контактов с лидерами Азербайджана и Армении. Эти контакты были ориентированы на поиск вариантов скорейшего прекращения боевых действий и выхода на политико-дипломатическое урегулирование. Подтверждена обоюдная готовность к взаимодействию с целью достижения мирного решения конфликта», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее в субботу президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль 16 населенных пунктов в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе. Позже в тот же день Карабах обвинил Азербайджан в бомбардировке Степанакерта из «Града» и «Смерча».

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября.

С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Армения терпит поражение в Карабахе.

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