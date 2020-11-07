Карабах заявил о бомбардировке Азербайджаном Степанакерта из «Града» и «Смерча»

Вооруженные силы Азербайджана обстреливают Степанакерт из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и «Смерч», сообщил информационный центр непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

«Степанакерт под прицелом врага. Город обстреливают установки «Град» и «Смерч». Информации о пострадавших пока нет», ­ говорится в сообщении Telegram-канала центра.

Ранее информационный центр Нагорно-Карабахской республики сообщал, что вооруженные силы Азербайджана используют зажигательные ракеты в лесах Карабаха.

В субботу президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль 16 населенных пунктов в зоне боевых действий в Карабахе.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября.

С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Армения терпит поражение в Карабахе.