Карабах обвинил Азербайджан в применении зажигательных ракет в лесах

Вооруженные силы Азербайджана используют зажигательные ракеты в лесах Нагорного Карабаха, сообщил информационный центр непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

«Помимо обстрела мирных населенных пунктов азербайджано-турецкие силы используют зажигательные ракеты в лесах почти всех районов Арцаха (самоназвание Карабаха – прим. ВЗГЛЯД). В доступных местах пожарные спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям проводят мероприятия по тушению пожара, но катастрофа остается на повестке дня. Таким образом, вражеская сторона пытается добавить к гуманитарной катастрофе экологическую, нанося значительный ущерб флоре и фауне Арцаха», – говорится в сообщении Telegram-канала центра.

Тем временем защитник прав человека в Карабахе Артак Бегларян заявил, что с начала обострения конфликта в регионе погибли 46 человек, еще 142 были ранены.

«1 ноября в селе Хнушинак Мартунинского района был убит один мирный житель, 53-летний Армо Аветисян, а в результате взрыва снаряда в селе Араджадзор Мартакертского района ранен 67-летний Сережа Цатрян. На сегодняшний день азербайджанскими вооруженными силами в Арцахе убиты по меньшей мере 46 мирных жителей и не менее 142 ранены», – передает слова омбудсмена РИА «Новости».

В понедельник президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль вооруженных сил страны семи сел в Джебраильском, Зангеланском и Губадлинском районах в Нагорном Карабахе.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия.

С утра 26 октября в Карабахе вступил с силу третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Армения терпит поражение в Карабахе.