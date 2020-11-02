Армения обратилась в ЕСПЧ Азербайджан сообщил о взятии под контроль семи сел в Карабахе 2 ноября 2020, 16:03 Текст: Ксения Панькова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль вооруженных сил страны семи сел в Джебраильском, Зангеланском и Губадлинском районах в Нагорном Карабахе. «Доблестная азербайджанская армия освободила от оккупации села Чарпанд, Гаджи Исаглы, Гоша Булаг Джабраильского района, села Дере Гилатаг, Беюк Гилатаг Зангиланского района, села Ишыглы, Мурадханлы, Миланлы Губадлинского района. Да здравствует Азербайджанская Армия! Карабах – это Азербайджан!», – написал Алиев в своем аккаунте в Twitter. Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. С утра 26 октября в Карабахе вступил с силу третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Армения терпит поражение в Карабахе.

