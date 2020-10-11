Минобороны Армении сообщило о ракетных ударах Азербайджана по Карабаху

Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян выступил с утверждением, что в субботу вечером вооруженные силы Азербайджана в нарушение режима прекращения огня нанесли ракетные удары по населенным пунктам в Нагорном Карабахе.

«В настоящее время в Арцахе (непризнанная Нагорно-Карабахская республика) противник наносит ракетные удары по городам Мартуни, Шуши, а также по другим населенным пунктам», – приводит слова Ованнисяна ТАСС.

Кроме того, как сообщил очевидец, в субботу вечером обстрелу подвергся город Степанакерт. В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики прогремело не менее 15 взрывов. Взрывы также произошли в населенном пункте Шуши.

В субботу вечером министерство иностранных дел Армении выступило с утверждением, что Азербайджан продолжил боевые действия на разных фронтах в нарушение принятых на себя обязательств. В Ереване расценили действия Баку как срыв соглашения о прекращении огня.

В субботу утром глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Азербайджан и Армения в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Позже главы МИД Азербайджана и Армении подтвердили приверженность перемирию.

Вопреки этому непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщала, что в поселении Гадрут бои продолжаются. Минобороны Азербайджана заявляло о нарушении армянской стороной договоренности о прекращении огня и попытках наступления на Агдере-Тертерском (северном) и Физули-Джебраильском (южном) направлениях в Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД оценила ситуацию в Карабахе и договоренности между Баку и Ереваном.

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