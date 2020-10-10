Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в Карабахе

Армения и Азербайджан в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших, сообщил глава МИД России Сергей Лавров после совместных переговоров.

В заявлении сторон по итогам продолжавшихся более 10 часов консультаций в Москве отмечается, что документ был принят в ответ на обращение российского президента Владимира Путина в соответствии с договоренностями глав государств России, Армении и Азербайджана, передает ТАСС.

«Объявляется о прекращении огня с 12.00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного комитета Красного Креста», – говорится в заявлении. «Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно», – указано во втором пункте документа.

Кроме того, Азербайджан и Армения договорились при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступить к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. «Азербайджанская республика и республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования», – говорится в документе. «Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса», – подчеркивается в четвертом пункте заявления.

В пятницу главы МИД Азербайджана и Армении по приглашению президента России прибыли в Москву на консультации по Нагорному Карабаху. В четверг президент России Владимир Путин после серии телефонных переговоров с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном призвал прекратить боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта по гуманитарным соображениям.

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских. Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали участников конфликта немедленно прекратить боевые действия.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД